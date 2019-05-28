《性、謊言、柏金包》：女性有性欲也會出軌，但這種事會惹惱群眾

文：溫絲黛．馬汀

本文為《性、謊言、柏金包：女性欲望的新科學》前言節錄

蕩婦。

蕩婦一詞驚世駭俗，使人憤慨莫名，卻又想入非非。「婦」聽起來有一定年齡，做事該有分寸，適合用來稱呼具備足夠人生經驗、做事有判斷能力的人。傷風敗俗的事不該做，自己應該曉得。「蕩」則令人春心蕩漾，神魂顛倒，想像著絲裙貼上西裝，心中小鹿亂撞。蕩婦帶有幾分1950年代黑色電影的風情，她們可能剛擺脫一樁離婚官司，穿著性感絲襪，不是孩子，也不是天使。雖然我們嚴詞譴責蕩婦，但也不得不承認，她們絕不無聊。

相較於蕩婦與通姦，一夫一妻制聽起來就……很單一，很無聊。一夫一妻制像是某種舒服的座椅：「來嘛，跟我一起待在一夫一妻制裡。」也的確真的很好沒有錯。在情感、文化、性愛等層面上，一夫一妻制是我們這個社會的基石，令人感到安心。我們告訴自己，理智、健康、成熟的人不會濫交。通姦與蕩婦是另一個世界的事，與我們的安全天地無關。從這個角度來看，「蕩婦」不僅誘人又有趣，還是一種方便判斷的分類，除了帶有違反社會規範與道德的色彩，還是一種病態的象徵。

這種想法其來有自。過去數十年來，許多心理學家、人類學家、科學家，幾乎可說是膜拜一夫一妻制，崇尚選擇固定配偶的做法，堅稱女性那麼做「才自然」。有的人甚至宣稱，現代人類之所以能成為萬物之靈，其他的早期原人（hominin）卻灰飛煙滅，都要歸功給異性戀伴侶制度。生物學家傳播的理論認為，女性的卵子很珍貴、要慎選孩子的爸，精子則四處大量播種；自達爾文開始，長久以來，靈長類學家就抱持一個無人提出異議的假設：擁有一個以上的伴侶對雄性有好處，雄性會爭奪雌性；性被動的雌性則只尋覓單單一個優秀的雄性配偶。心理健康專家與社會科學家則主張，人類的男性與女性，「天生」注定或演化成要跳那支由性別決定的舞。幾乎所有的學說都告訴我們，通姦是離經叛道、荒謬絕倫的行為，女性尤其不該做這種事。

話雖如此……

女性有性欲，女性也會出軌，但這種事會惹惱群眾。生於美國的性教育家雪兒．海特（Shere Hite，譯註：美裔德國性教育家、女權主義者，出版過《海特性學報告》等暢銷性學讀物）曾因宣稱7成的女性出過軌，飽受抨擊，收到死亡威脅，不得不離開美國，跑到歐洲定居。其他女性坦承曾對配偶或伴侶不忠的比例，有的統計結果僅13％，有的高達50％；許多專家指出，由於坦承自己有外遇的女性會被千夫所指，比男性拈花惹草承受多千百倍的社會壓力，真實數字應該更高才對，畢竟誰會想誠實說出自己不忠？第二波女性主義（譯註：最初始於1960年代初的美國）已經過去數十年，今日的女性擁有更多自主權，賺錢能力變強，機會也多，再加上現在各種數位通訊方式發達，誠如社會學家所言，女性正在縮減不忠的男女比率差距。我們只是不談這些事。

至少不公開大聲談。

我採訪過的女性，她們的開場白幾乎都是：「或許你還是找其他人談這件事比較好，因為我真的──一般人不會像我這樣……」我好奇她們為什麼會那樣想。

她們一個個猶豫地告訴我：「因為我的性欲真的很強，還有──我覺得自己不適合一夫一妻制。」我和採訪對象會喝咖啡聊一聊，或是在電話上談。她們擔心自己會提供我「無用的資料」，因為自己很怪，只有她們那樣。她們以為自己是離群值，深信一般女性不會做跟她們一樣的事。然而，當一個又一個處於認真關係的女性告訴你，自己在性的方面不同於一般人，她們有不該有的旺盛性欲，她們忍不住想要出軌，你會感到「不尋常」才是常態，「正常」絕對需要被重新定義，尤其是在探討女性欲望、性愛與一夫一妻制的時候。

《性、謊言、柏金包：女性欲望的新科學》這本書抱持的立場是不論我們怎麼看待她們，棄絕一夫一妻制的女性很勇敢。她們的經歷與背後可能的動機，具備啟發性，因為女性外遇的情形絕對稱不上罕見。女性會出軌的事實，以及我們的反應，是衡量女性自主程度的實用指標。此外，我們也可以得知女性行使歷史上由男性獨占的特權時，今日依舊得付出的代價。

我們的文化無法放過女性外遇。在這就先老實告訴各位，為什麼我個人會對這個現象感興趣。我20多歲時，和許多年輕女性一樣，希望擁有一對一的關係，但有時也會受到誘惑。我搬到紐約，理由是紐約是生氣蓬勃的文化之都，提供精彩的夜生活，大量志同道合的人聚集在這個大都會，有很多可以挑選的戀愛、上床對象。沒錯，紐約感覺是可以找到一個或好幾個男友的好地方，我的確也在這裡覓得不少對象。我希望腳一次踏一條船就好，每次好好分手後，再換到下一個，直到找到命中註定的結婚對象。好幾段在不同時間發生的一對一的關係，是這個社會傳統上勉強可以接受的做法。大家都這麼做。

然而，一般人的生活比那還要再更複雜一些。我掉進一種模式：約會，享受美好性愛，愛上對方，認真交往，非常認真地交往，接著就開始感到無聊。接下來的階段，事情永遠每況愈下，我試圖重新燃起熱情，努力說服我的性欲，我們一定可以度過這一關，應該撐住才對。哪個好女孩不是這樣？哪有年輕女性會因為覺得床事無聊了，就無情無義斬斷戀情？

我苦勸自己，說服我的性欲：「別這樣，他是個好男人。」然而，我很難勸退自己的欲望，討價還價那套根本行不通，沒有商量的餘地。我的欲望另有打算，每每看上另一個男人，彼此相互喜歡，接著就順從直覺。每次我劈腿被抓到，或告知實情，場面都很難看。我很快就發現，坦白從寬不是什麼好辦法。男同志朋友建議我，我該直接說出我的欲望，例如：「我真的很喜歡和你在一起，但我想要開放式的關係」或「我很喜歡你，但我很難保持一對一的關係」。我的男同志朋友那麼做沒問題（如同研究男同志的專家指出，以現代的專有名詞來講，許多同性戀伴侶處於「各方都同意的非一對一關係」〔consensually non-monogamous〕），但如果是我那麼做，男方則會感到受傷。

那是人之常情，要是角色對調，男友告知他想劈腿，我也無法接受。每次我誠實說出想法，當時的男友就會口出惡言，做出報復行為──罵我是賤人，或是傷心地掉頭離去。我懂他們的心情。我承受不了讓別人心碎的罪惡感，也忍受不了被批判帶來的不舒服，感覺自己做了壞事，是一個壞人。雖然我希望多交一些異性朋友，無法盡到長久對同一個男人保持興趣的道義責任，我自己也不想碰到花花公子。我是偽君子，想腳踏多條船，但不希望另一半也那麼做。

我認識一位美麗大方的聰明女性，即將逼近40歲大關的她告訴我：「我不想和花花公子交往，自己卻想要遊戲人間。」當然，她下一句話是譴責自己：「我這個人是怎麼一回事？！」此外，這位朋友也哀嘆到了現在還單身無子，認為問題出在自己「心性不定」。對她來講，心定下來的意思，就是「一對一的關係」。我這位朋友沒信教，也不是什麼政治保守黨人士，但她認為自己會下場悲慘，一切都是花心帶來的報應。有誰不會這樣想？

如同我這位朋友，以及我訪問過的許多女性，我學到腳踏多條船這種事，不能太直接，不問，不說。我盡量不說謊找藉口。我有心跳加速、差點穿幫的時刻。有一陣子，我決定乾脆不談戀愛，因為不論是努力忠實，或是允許自己不忠實，壓力都很大。我深信自己一定哪裡有問題。明明是理論上與實際上都相當適合我的年輕男性，怎麼可能我愈認識他們，兩人的關係愈親密後，我就愈不想要和他們在一起？眾所皆知，女性想要親密感，也想得到承諾。

此外，我交過的好幾個男友本身也偷吃過，我深感受傷，不過我並沒有深入探討他們為什麼會那麼做，因為花心本來就是男人的天性，不是嗎？

過去十幾年，我工作，交朋友，談戀愛，上床。我想有一天我會長大，我的「瘋狂」性欲終究會消失。我的「非一對一關係」衝動，可能只是20歲的人原本就會碰上的發展階段。一旦30歲了，事情就會改變。我會冷靜下來，弄清楚一切是怎麼一回事，人生將變得簡單。然而，當我真的30歲後，事情還是一樣。我擁有長期關係時，一、兩年內就會失去性致，覺得那段關係行不通──我在乎性，我得放手，或是另尋刺激。沒男友時，我想上床，也會找人上床。我覺得自己不正常，因為人人都曉得，男人的性需求多過女人。

然而漸漸地，我發現其他女性也有相同的內心掙扎。我和我的女性朋友現在有一定年紀了，比較了解世事，也比較敢談論這件事。即便是不會真的跑去跟伴侶以外的人上床的朋友，她們其實也不忠實，至少在姊妹淘眼裡如此，因為我們會幻想別的男人，有的人還對女性有幻想。罪惡感令我們煎熬。有的朋友最後還是出軌了。我們全都在和男友交往一、兩年後感到無聊，但能怎麼辦？劈腿是一件很麻煩的事，還會被罵到狗血淋頭，但每當我們想到和新伴侶在一起，或是考慮嘗試做以前沒做過的事，隨之而來的激情與興奮感，都令人感到值得冒險，有時甚至覺得不那麼做不行。

為什麼會這樣？要是知道答案就好了。依據靈長類學家與演化生物學家莎拉．布拉弗．赫迪（Sarah Blaffer Hrdy）的說法，我和姊妹淘碰上的左右為難，常見於活在農業陰影下的兩足、半持續發情的高階雌性靈長類動物。我們的年齡不是重點，我們的性別才是。這個社會告訴我們關於女性的許多事，然而實情卻和那些說法相反：許多女性渴望體驗充滿變化與新鮮感的性愛，覺得維持一夫一妻的關係很痛苦，背後的原因其實是因為我們是女性。

從一方面來看，我們演化出高度適應環境的性欲與衝動。頻繁處於特殊生態環境時，雜交是聰明的生殖策略。雌性的早期原人（hominin）或現代人類（human），藉此增加靠高品質精子懷孕的機率，增加孕期與產後會有多名男性願意幫忙、提供母子食物的可能性。另一方面，那個淵遠流長的演化傾向，今日造成我們與文化起衝突。即便是在這個後第二波女性主義的年代，我們的文化一直告訴我們，女性天生就會慎選孩子的爸。女人生性害羞，在性事方面扮演被動角色，只會跟一個男人在一起。男人性欲強，女人則會停看聽。對吧？

我大約在35歲時鬆了一口氣，因為我找到了身體上與情感上都能滿足我的人，有辦法想像和這個人定下來，一起生兒育女，共度一生。我有辦法對這個人忠實。我的大腦暫時不再嚷嚷著：「我需要性」。我一下子就懷孕，孩子出生後，育兒的辛苦讓我精疲力竭。等孩子從嬰兒時期到會走路、上幼稚園，接著我又懷孕了，重新再來一遍一模一樣耗神費力的過程。不過，等當媽最辛苦的時期過去，不用再餵奶、不用再晚上沒得睡，我又變回原來的自己，再度成為自由支配身心的成人。我發現雖然自己這下子左手戴著婚戒，事情卻未產生太大變化。

謝天謝地，我和先生的性生活又回來了，我們頻繁地滾床單，我享受這一切。然而為什麼，為什麼在我心中，我依舊對自己沒信心？我有說不出口的幻想，也有比談情說愛限制級許多的露骨白日夢。我和以前一樣，還是愛看詳細描寫性愛的小說與電影，甚至又更走火入魔。此外，我迷戀不恰當的對象，像是已婚的男人、太年輕的小鮮肉、過老的熟男。此外，女性也令我心動，即便我確定自己不是同性戀，甚至也不是雙性戀。天底下怎麼會有我這種老婆和媽媽？

我現在有年紀了，而我的作家工作能讓我能夠從專業的角度，研究自己感興趣的主題。我向治療師討教，詢問心胸開放的媽媽友人與專家，再度從人類學與靈長類學尋找靈感，尤其是女性人類學家的研究。此外，我閱讀了由女性研究者所主持的具顛覆性的新型性研究。從性的角度來看，什麼樣的女性叫正常？為什麼對伴侶忠實這麼難？

我列出的問題清單很長很長。我想知道：什麼樣的女性會出軌？為什麼她們會這麼做？女性的出軌動機是否不同於男性？真的出軌的人和只是想想的人，哪些地方不同？出軌的女性有什麼樣的心路歷程，她們如何自處？為什麼整個社會這樣看待出軌的女性，像在獵巫一樣，覺得應該制止她們、矯正她們、懲罰她們，一定得處置她們？最後，我想知道，出軌的女性可以從各領域帶來哪些重要啟示，包括女性的渴望與欲望、「不誠實」的女性不見容於社會的現象、配偶制度與承諾的未來。

此外，已經脫離青春時代的我，也想知道今日的年輕女性碰上哪些變化，以及相關改變如何影響著年齡層、社經背景、身分各異的女性的生活。在我寫這段話的同時，與我們切身相關的世界，正在產生變化。#MeToo運動，以及它所掀起的反彈，讓我們以即時的方式，感受到討論女性的性自主這個主題的風險有多高。在《性、謊言、柏金包：女性欲望的新科學》這本書寫作的當下，媒體持續替#MeToo運動定調，把相關人士簡單分成兩類人：一方是扮演受害者與控訴者的女性（她們的確是），一方是有罪（他們有的是）或被誣陷的男性。然而，這種過於簡單的二分法，未能討論我認為或許是女性說出的#MeToo故事中最重要的面向：男性再也不能透過言語或行動告訴女性，只有男性擁有性的主控權。

哈維．溫斯坦（Harvey Weinstein，譯註：美國的電影大亨，2017年起陸續被多名女性指控長期性侵與性騷擾）、麥特．勞爾（Matt Launer，譯註：美國著名電視主持人，涉嫌性侵與性騷擾電視台員工）、查理．羅斯（Charlie Rose，譯註：美國資深節目主持人，長期騷擾女性工作人員）這樣的男性，在他們讓我們看到的社會生態中，女性是花瓶，是男性的玩物，他們以這樣的權力關係奪去女性的力量，男性主宰著女性的命運。在此同時，態度不尊重、或者認為女性同不同意只是小事的男性，他們投射出一種世界觀：取得女性同意是不必要的，是麻煩的障礙。在這樣的心態下，女性欲望只不過是助興，真正的重點是男人要什麼。這些男性的所作所為，剝奪了女性的情欲自主權（sexual agency）。

#MeToo運動不同。它對上述心態做出回應：「我不是你性欲的延伸。」現在，運動的下一波浪潮是女性說：「你再也不能性騷擾我、不能性侵我、不能不照規矩來，一切必須先取得我的同意；因為我拒絕接受你在做那種事時告訴我的話──性是只有男人可以要求的東西，女人不行。我有我自己的性欲，要不要是我的事。」在《性、謊言、柏金包：女性欲望的新科學》這本書寫作的當下，說出這樣的宣言太危險，也太複雜。如果有女性跳出來，挑戰媒體過於任意與簡化的分類、挑釁媒體說的話，將發生什麼事？目前最好還是不要輕舉妄動，躲在熟悉的大型保護網之下：男人要性，女人不要。

不少人擔心，#MeToo運動把女性講得像是「嬌弱的受害者」，抱怨求愛還要先取得同意，一點都不浪漫，扼殺了調情的樂趣。某種程度上，#MeToo運動也剝奪了女性的欲望與主動權。然而，我認為恰恰相反。

我們開始思考以女性為中心的性與性欲，聚焦於女性的欲望、女性的歡愉與自主權。也許在未來幾個月或幾年，#MeToo與「到此為止運動」（#TimesUp）將替新現實開闢出文化空間：女性的性權力（female sexual entitlement）。女性能否改變觀念，認為自己和男性一樣，天生有權、有欲望追求性探索帶來的刺激感、興奮感與樂趣？如果女性能夠做到這點，還有哪些事也會改變？以新觀點看待女性情欲，認為女性「天生」自主、自信、熱愛冒險，將如何改變社會秩序？縮小「性權力鴻溝」是什麼意思？從許多方面來看，蕩婦一直在等我們跟上她們。不論是好是壞，女性會偷情，通常是因為她們大膽，她們感到自己有權那麼做，有權尋求人際連結、有權被理解，以及沒錯，有權做愛。

相關書摘 ►《性、謊言、柏金包》：鼓勵外遇？戴綠帽令這些丈夫性致大發

書籍介紹

《性、謊言、柏金包：女性欲望的新科學》，時報文化出版

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作者：溫絲黛．馬汀

譯者：許恬寧

左手戴婚戒，右手渴望完美性愛，地方媽媽偶爾也想出軌！《我是一個媽媽，我需要柏金包！》作者最新力作

「光是研究女性外遇，我就成了賤女人的代言人。」柏金包媽媽再次大膽出擊，顛覆你所知道的女人與性。一場大開眼界、衝擊三觀的大冒險！

我們告訴自己，理智、健康、成熟的人不會約炮。出軌與蕩婦是另一個世界的事，與我們的溫馨家庭無關。社會文化則告訴我們，男人負責到處播種，女人負責原諒全天下男人都會犯的錯。男人要性，女人只重視親密關係，對吧？

35歲的溫絲黛，享受婚姻生活的一切，內在深處卻仍對自我缺乏信心。她有說不出口的幻想，愛看描寫性愛的小說與電影，並迷戀著不恰當的對象，像是已婚的男人、太年輕的小鮮肉、過老的熟男。此外，女性也令她心動，即便她確定自己不是同性戀，甚至也不是雙性戀。「天底下怎麼會有我這種老婆和媽媽？」為了獲得解答，她開始採集漂蕩在情欲海洋裡的女人背負的故事，卻漸漸發現，每個女人第一句話都是：「一般人好像不會像我這樣……我的欲望好像比其他人強烈……」當那麼多人都說自己「不正常」，那到底什麼才叫「正常」？

為什麼穩定關係會變得百無聊賴？如果真愛存在，為什麼還是想要逃離兩人關係？

Photo Credit：時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航