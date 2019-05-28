《性、謊言、柏金包》：鼓勵外遇？戴綠帽令這些丈夫性致大發

文：溫絲黛．馬汀

紅杏與綠帽

「你的長相是標準的辣妻（hotwife）。」我第一次收到這種Instagram留言時，心想，或許吧，接著就刪掉，沒有多想，畢竟誰沒收過這種騷擾私訊，亂寫一些和性有關的東西。大約一週後，又有一個陌生人寄私訊：「你是辣妻嗎？」我心想：什麼啊。然後也刪了。接著又來了：「嗨，你過戴綠帽的生活型態（cuckold lifestyle）嗎？」這一次，我停下來多看兩秒。什麼是「戴綠帽的生活型態」？我查看私訊我的男人，檔案介紹說他以前是軍人，相貌端正，動態都是和運動有關的東西。那個男人看起來是陽剛型的，但「戴綠帽的生活型態」幾個字，讓我想起學生時代讀過的英國中世紀作家喬叟（Chaucer）的作品，例如〈磨坊主人的故事〉（The Miller’s Tale）和〈商人的故事〉（The Merchant’s Tale）等故事，內容都是年輕女性在老公眼皮底下紅杏出牆。她們的老公又老又無能，各種層面的無能。在〈磨坊主人的故事〉和〈商人的故事〉故事，妻子都沒得到懲罰，故事有趣就有趣在她們的另一半對妻子爬牆毫無頭緒。妻子、讀者、敘事者都瞧不起那些老公。

我在網路上查了一下，回到喬叟的世界，只不過這一次老公們不是傻瓜。不像商人故事裡的騎士丈夫眼睛那麼瞎，也不像磨坊主人故事裡的木工丈夫那麼倒霉。喜歡「戴綠帽的生活型態」或「辣妻」的男性，對於發生了什麼事一清二楚。事實上，他們當王八，正是他們自己一手安排的，因為以第一手的方式聽見或目睹妻子偷情，讓他們很性奮。他們不同於男人充滿占有欲的劇本，張開雙手歡迎外遇的妻子（他們的「辣妻」），他們因為自己喜歡，慫恿妻子一次次「背叛」。這種男性似乎還不少──或是幻想這麼做的男性還不少。使用英語搜尋引擎的異性戀A片使用者中，這種有趣性癖的搜尋次數高居第二。此外，研究人員賈斯汀．萊米勒（Justin Lehmiller）做過一份4000名男性的調查，58％有過和其他男人交換伴侶或「戴綠帽」的性幻想。有的男性喜歡在一旁看，甚至參與。有的人則只想協助伴侶和別人上床，事後再聽事情的經過。

馬凱（Kai Ma）在性愛網路雜誌Nerve.com 上，以精彩的〈請享用我太太〉（Take My Wife, Please）一文，大致介紹什麼是「戴綠帽」（cucking）與「辣妻」（hotwifing）。馬凱指出，有的丈夫想看妻子和別的男人做愛，或是鼓勵妻子做「出格的事」，「以極端的方式」破壞婚姻制度、陽剛的意識形態、甚至是父權制度。馬凱訪問過幾位這樣的男性，還透過Chatzy.com與CuckoldPlace.com等網站，造訪網路上的綠帽生活。

馬凱指出，在這樣的男性中，許多在日常生活中我們會覺得他們是「首領型」（alpha）的男性，極度陽剛，但他們在和妻子的性生活中，喜歡扮演明確的副手（beta）角色。

克特（Kurt）與克麗絲汀娜（Christina）這對夫婦，向馬凱仔細介紹他們的綠帽性生活，「公牛」（bull）是指和已婚辣妻上床的男性，克特與克麗絲汀娜的公牛是克勞狄奧（Claudio），3個人經常一起「玩」。克特與克麗絲汀娜當初是在Craigslist分類廣告網站找到克勞狄奧，開出的條件是「公牛」的老二必須比克特大。克特以前是軍人，聽見克麗絲汀娜說「克勞狄奧碰得到你碰不到的地方」會讓他很性奮。此外，克特喜歡在現場觀看克麗絲汀娜與克勞狄奧做愛，或是觀看他們夫妻邀請到臥室介入兩人婚姻的其他「公牛」，所有的「公牛」生殖器都比克特大。克特說，他喜歡「公牛」在身心兩方面帶給自己威脅的感覺，他感到自己在每方面都變得渺小。克特告訴馬凱：「這是我可以選擇被支配（submissive）的人生領域。」

我們的社會長久以來深信「真的男子漢可以控制好妻子」，克特和他的綠帽同好則喜歡交出掌控，他們之中許多人達到高潮的方法，是讓自己可以不必當房間內「最大的」男人。

喜歡讓自己戴綠帽的男性會躲起來看太太爬牆，或透過攝影機看。也有人在辣妻和公牛實際做愛時離得很遠，但會待在那裡做準備。這些男人享受協助妻子赴約：有一位男性會幫妻子刮腿毛、煮晚餐、訂房間、購買妻子約會時穿上的性感衣物，還幫忙買妻子帶去的保險套。有的男性喜歡在事後詳細聽事情的經過。有的綠帽男喜歡在完事後，幫「偷吃」的妻子或女友口交──這個步驟叫「清理」（clean up）。一位綠帽男解釋：「讓我性致大發的事，是我的女人很享受〔和公牛〕在一起，接著回來羞辱我：『現在換你擁有我。你可以嚐一嚐別的男人留下的東西。』」對出軌女性忍氣吞聲，讓這些男性滿腔欲火。

然而，不是所有娶了辣妻的男性都是綠帽男。愛麗西．馬克蔻（Alexis McCall）是一名辣妻，還自稱是「辣妻生活型態的教練」。她在辣妻生活型態個人部落格上，介紹自己和先生之間的相處情形，澄清一些她見到的誤會。馬克蔻的先生喜歡老婆和別的男人上床，但性事上不是順從的那一方。聽見妻子偷情會讓他血脈賁張，但他不喜歡看，也不喜歡像馬凱的男性受訪者一樣被汙辱。馬克蔻的辣妻定義是「已婚女性。那段婚姻中，只有女方是開放性婚姻，妻子可以在丈夫的許可與鼓勵下，和其他男性約會與上床，以滿足丈夫和其他男性分享妻子的性幻想。這樣的關係對兩人的婚姻有好處。」

馬克蔻表示，如果婚姻不是開放式的，女方卻和別人上床，那麼這個女人是「婊子」（按照主流標準看，馬克蔻這樣的女性是蕩婦，然而她們認為別的女人比她們「賤」。這種現象實在很有趣，但必須放在別的地方討論）。如果是男女兩方都「開放」的婚姻，那麼女方叫自由性愛者（swinger）。辣妻別有定義。許多像馬克蔻一樣的辣妻戴著腳鍊，把自己連結至電影《雙重賠償》裡的人妻菲利絲，以及那個誘人、危險的女性世界。腳鍊的作用是告訴其他人，她們願意和生活型態相同的男性上床，以及協助辣妻找到彼此。馬克蔻表示，她曾在雜貨店停車場看見一個女性，立刻就知道對方是同道中人，從她身上的珠寶就看得出來，包括她手上戴滿戒指，但無名指沒戴。此外，對方也打量了馬克蔻的腳鏈。

馬克蔻在文章中提到，先前她過著黑暗的無性婚姻，考慮過要外遇，但先生說出自己對辣妻感興趣，這下子情況整個轉變。馬克蔻解釋：「我一發現這讓我可以在婚姻生活外有性生活，我立刻決定要這麼做，反正我先前就已經在計畫這種事。」聽起來像是接下來會發生糟糕的事，但馬克蔻和先生很順利。馬克蔻說這聽起來違反直覺，但辣妻反而促進了她婚姻中的親密感與溝通技巧。基本上，在先生的鼓勵下偷吃，挽救了兩人的關係，協助他們彼此對話，建立起前所未有的深刻連結。被轉化成性癖的女性外遇，讓這對夫婦團結在一起，誠實說出心中的話，對彼此史無前例地欲火高漲。

臨床心理學家與性治療師雷大衛（David Ley）在精彩好讀、多方探討的《欲求不滿的妻子》（Insatiable Wives）一書中，也提出類似的研究發現。採取綠帽／辣妻生活型態的伴侶，每一對的實際做法不同，但成功伴侶的共通點是擁有過人的連結度與親密度、令人羨慕的溝通技巧，以及相較於一夫一妻的組合，他們對彼此有強大的欲望。雷大衛做過一項線上性愛調查，受訪者的答案讓他首度聽過這種生活型態（雷大衛的另一本書叫《看片也要有道德》〔Ethical Porn for Dicks〕，他真的很會取名字），他原本還以為是網友在開玩笑，因為沒有任何學院文獻提過這個主題。然而，進一步探索後，雷大衛找到幾位綠帽／辣妻，仔細訪問他們，接著嚇了一跳。

一天早上，我訪問雷大衛，他在Skype上告訴我：「我原本想著：這不可能是什麼健康的做法。然而，接著我立刻制止自己這樣想。這些人通常都已經結婚數十年，為什麼我要假設，他們想要有不同於標準做法的性行為，一定不健康？我這是在讓社會上對於一夫一妻、濫交、女性情欲的偏見，影響我的臨床判斷。」雷大衛決定先聽聽大家怎麼說，訪談相關人士，結果再度訝異許多夫妻和馬克蔻與先生一樣，相當重視婚姻，表現出對彼此的敬重，以高超的方式溝通。好幾位受訪者結婚數十年了，但對於婚姻和性事都有高滿意度，這是相當不尋常的狀況。

雷大衛指出，採取這種生活型態的夫婦，每對的做法不同，例如他見到的芭比（Bobby）與理查（Richard）這一對，甚至不會真的討論芭比的婚外情，由芭比自行安排，而且為了安全起見，只找他們認識的人。然而，雷大衛也碰過男方參與妻子和其他男人的性體驗，「不少採取這種生活型態的男性有雙性戀傾向」。雷大衛解釋，那些男性覺得去同志酒吧不舒服，但如果有妻子從旁引導，當成遊戲的一部份，先生可能在「綠帽」情境下替男人口交。

雷大衛訪問過一對結婚22年的夫婦，先生深愛妻子，自認是雙性戀，他會在妻子和其他男人性交後，享受和妻子之間的「絲滑片刻」（silky seconds），因為「他的存在尚在她體內」。雷大衛告訴我，如果是這樣，選擇這種生活型態的男性可以探索自身的性向流動，不過男性不一定會向自己承認這點。如此說來，這些男性有點像阿爾弗雷德．金賽（Alfred Kinsey），也就是美國性學研究之父與著名的金賽中心創始人。據說金賽喜歡與其他男人分享太太克拉拉（Clara），包括他的門徒克萊德．馬丁（Clyde Martin）。至於金賽本人是否與馬丁上床，眾說紛紜。

雷大衛與薩維奇、萊米勒做過一項同性戀男性參加「綠帽」的研究。幾位研究人員發現，在婚姻平權的年代，這種生活型態也受男同志歡迎。同志男性結婚後，有可能對「戴綠帽」與當「辣夫」（hothusband）愈來愈感興趣。雷大衛解釋：「背後的理由是似乎關係合法化之後，在合法關係內被戴綠帽更能引發性欲，因為那成了一種禁忌。」他訪問過的一對異性戀夫婦表示：「野花要比家花香的話……前提是得先有柵欄隔出家花……如果沒有柵欄，統統都只是花。」婚姻帶來柵欄或可跨越的線。對有的人來講，越過那條線是犯下道德過錯，但對有的人來講，那是一種性癖，越線使他們性致大發。

相關書摘 ►《性、謊言、柏金包》：女性有性欲也會出軌，但這種事會惹惱群眾

書籍介紹

《性、謊言、柏金包：女性欲望的新科學》，時報文化出版

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作者：溫絲黛．馬汀

譯者：許恬寧

左手戴婚戒，右手渴望完美性愛，地方媽媽偶爾也想出軌！《我是一個媽媽，我需要柏金包！》作者最新力作

「光是研究女性外遇，我就成了賤女人的代言人。」柏金包媽媽再次大膽出擊，顛覆你所知道的女人與性。一場大開眼界、衝擊三觀的大冒險！

我們告訴自己，理智、健康、成熟的人不會約炮。出軌與蕩婦是另一個世界的事，與我們的溫馨家庭無關。社會文化則告訴我們，男人負責到處播種，女人負責原諒全天下男人都會犯的錯。男人要性，女人只重視親密關係，對吧？

35歲的溫絲黛，享受婚姻生活的一切，內在深處卻仍對自我缺乏信心。她有說不出口的幻想，愛看描寫性愛的小說與電影，並迷戀著不恰當的對象，像是已婚的男人、太年輕的小鮮肉、過老的熟男。此外，女性也令她心動，即便她確定自己不是同性戀，甚至也不是雙性戀。「天底下怎麼會有我這種老婆和媽媽？」為了獲得解答，她開始採集漂蕩在情欲海洋裡的女人背負的故事，卻漸漸發現，每個女人第一句話都是：「一般人好像不會像我這樣……我的欲望好像比其他人強烈……」當那麼多人都說自己「不正常」，那到底什麼才叫「正常」？

為什麼穩定關係會變得百無聊賴？如果真愛存在，為什麼還是想要逃離兩人關係？

Photo Credit：時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航