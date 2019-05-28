《稻盛和夫經營術》：唯有幾千個「阿米巴」心手相連，公司才能團結

文：稻盛和夫（Inamori Kazuo）

阿米巴經營的誕生

與七名夥伴創辦京都陶瓷

一開始，我先概述京瓷的創辦歷史與經營理念，以便大家更好地理解阿米巴經營。

自鹿兒島大學工學系畢業後，因緣際會下，我進入京都一家絕緣體製造商「松風工業」工作。我在該公司研究當時尚屬新領域的「新陶瓷」，並成功實現了商業化。但我和成為我新主管的研究部長之間，在新產品的開發上意見對立；當我知道自己身為技術工作者的夢想無法實現時，當下就決定離開這家公司。

我幸運地獲得了許多人的支持，與和我一起離開松風工業的七名夥伴，創辦了京都陶瓷（現京瓷）公司。創業資金並非出自於我，而是在願意協助我的技術問世的諸多人士提供資金奧援下，公司才得以設立。

如果我家裡擁有充裕的資產，可以讓我當作創辦公司的資本使用的話，公司的樣貌應該會有所不同吧。但我沒有錢、沒有經驗，也沒有多厲害的技術與設備，有的只是足以信賴的夥伴，於是公司就在這種夥伴關係的基礎上創立。

初創時，在宮木電機擔任專務的西枝一江先生給了我多方的照顧。西枝先生說：「你的想法很扎實，也很有可取之處，因此我願意出資。公司今後要開始運作，在經營上如果受限於資金是不行的。就當成是你提供技術，股份你也得要拿。」一開始，公司就以技術出資的形式讓我擁有股份，使我走上所謂「所有者暨經營者」的道路。

由於公司是在這麼溫暖的心意下開始，與足以信賴的夥伴們在心與心之間形成的羈絆，就成了京瓷經營的基礎。

當時，對於經營我還是全然的門外漢，經常都在煩惱該如何把公司經營下去，但不久我開始覺得，成為京瓷創業基礎的「人的心」，對於經營的持續發展而言，應該是相當重要的因素。

人心雖然十分易變，但只要連結在一起，世界上就沒有什麼比它還堅固的了。翻開歷史，可以看到不勝枚舉的例子，說明人心是由何等偉大的東西所構成。我那時覺得，要率領一個集團前行，最後還是沒有什麼比仰賴人心還要來得穩固。

阿米巴經營也是以人心為基礎。就像人體的幾十兆個細胞在同一意志下全部調和在一起一樣，唯有公司裡的幾千個阿米巴（小團體組織）全部心手相連，公司才能團結在一起。

雖然有時會相互競爭，但阿米巴如果無法彼此尊重、彼此協助，將會無法發揮公司整體的力量。為此，上自公司高層，下至阿米巴的成員，都必須以「在信賴的羈絆下連結在一起」為前提。

確立經營理念

那是創業第二年、十名左右高中剛畢業的新進員工，在公司工作約莫一年左右時的事。就在我覺得，他們是不是稍微學會工作了的時候，他們突然來找我，要求改善待遇。他們帶著一封蓋了血印的書信，強硬地向我提出要求。

其中還包括這樣的要求：「公司應保證未來的最低加薪幅度與獎金。」在聘用他們時，我曾經對他們講過：「雖然還不知道能做到什麼程度，但我希望拚命把公司經營得有模有樣。你們是不是有心在這樣的公司工作？」可是，才工作一年而已，他們就說出「如果不保證我的將來，我就辭職」這樣的話。

我斬釘截鐵回答：「恕難照辦。」由於公司開始經營才兩年左右，當時我自己仍無自信。這樣的我，如果為了留住員工就回答，「我可以保證你們未來的待遇」，那就是在騙人了。對著這些年輕員工，我的回答是「未來，我會盡量做到比你們的要求還多的地步。」

雙方在公司沒有談出結果，甚至到我家談到深夜，但他們還是頑強地不妥協。我另外找了一天再次告訴他們：「我絲毫沒有『只要我這個經營者過得好就行』的想法。我希望能夠讓每個進到這家公司來的人，都真正覺得『來對了』。」但這些血氣方剛的年輕人抱持著「什麼資本家啦、經營者之類的，都只會講這種好聽話騙我們」的態度，並不接受。

那時，我的薪水雖然微薄，還是會把一部分寄回去給故鄉的父母。我是七個兄弟姐妹的次男，戰後全家過著貧困的生活。哥哥與妹妹們放棄了自己的升學，成全我上大學。對於這樣的家人，我都還無法充分照顧好他們，難道要我連因緣際會進公司來上班的員工，都非得保證他們的未來如何不可嗎？我深深覺得，這麼做對我來說實在太不划算了。

然而，我已經創辦公司了。我的恩人西枝先生為了支持我開公司，甚至連住家都拿去抵押了。事到如今，我不能收手不做。被逼到無路可退的我，決定和年輕員工們攤牌。

你們有這個勇氣辭去工作，為什麼沒有勇氣相信我？我會拚命為了大家守護這間公司。如果我有任何為了私利私欲經營公司的事情發生，你們可以殺了我沒關係。

雙方談了三天三夜，大家總算接受我的說法，在公司裡留了下來。但在這次的交涉後，我被迫必須重新思考企業的存在意義。即使像我這麼一家小公司，年輕員工們在進公司時，一樣是把一輩子都託付在這裡。

在凝重的心情下不斷思考幾星期後，我有了這樣的想法：

我之所以創辦公司，是因為想實現自己身為技術工作者的夢想。但實際創業後，員工進公司卻是把自己的一輩子託付在這裡。因此，公司應該有比實現我的夢想還重要的目的存在。這目的就是，要守護員工及其家人的生活、要以他們的幸福為目標。我的命運，就是要站在最前面，力求員工的幸福。

於是，我把京瓷的經營理念定為「要在追求全體員工物質與心靈雙方面幸福的同時，對人類與社會的進步發展有貢獻」。

這樣，京瓷的存在意義就明確了─要成為一家追求全體員工在物質與心靈雙方面的幸福、對世人有貢獻的公司。員工會覺得京瓷是「自己的公司」，也會拚命為公司工作，就好像他們自己就是經營者一樣。自那時起，我和員工間的關係，就不是經營者與勞動者的關係了，而變成為了相同目的不惜奉獻心力的夥伴；全體員工之間，也誕生出真正的夥伴意識。

阿米巴經營，是一種藉由獨立計算各小團體的盈虧，實現全員參與經營、不斷集結全體員工力量的經營管理制度。要實施阿米巴經營，需要的是，能夠讓全體員工毫無疑慮、全力投入工作的經營理念與經營哲學。

將變大的組織分割成小團體

創業後的京瓷，至今開發了各種原本不存在於市場中的精密陶瓷產品，並且不斷商品化。因此，公司的規模急速擴大，原本的二十八名員工，也在不到五年內增加到超過一百人，不久又增加到兩百人、三百人。

即便如此，當時的我從產品的開發到製造、業務為止，全都一個人到處奔波。我的身體已不堪負荷，工作也無法順利忙得過來。常有人說「中小企業和腫包一樣，一旦變大就會破掉」——中小企業規模變大後如果還按照原本籠統的方式記帳，會變得無法管理而垮掉。當時京瓷已經接近這種狀況了。

那時候的我，如果有管理學或組織理論等知識的話，或許會知道該如何控管規模變大的組織，以及該如何解決這樣的問題。但我原本就沒有這樣的知識，每天也都忙到三更半夜，沒有空閒學習新事物。

當時，我連有「管理顧問」這種職業的存在都不知道。如果我那時知道的話，或許勉強湊錢也要請對方指導我；但無人可以依靠的我，也只能獨自持續煩惱著，該如何把不斷成長的公司經營下去。

一直到某一天，我腦中閃過某種突如其來的想法。

員工人數到一百人左右為止，還能夠由一個人管理，因此把公司分成小團體的組織如何呢？或許還沒有能夠管理一百人的領導者存在，但公司已漸漸培養出能夠委以二、三十人小團體的領導者了。把小團體的領導者交給這種人擔任、由他來管理，不就行了嗎？

接著我又想到，「既然都要把公司分成小團體，能不能讓它們都獨立計算盈虧呢？把公司分割到足以構成事業的單位，再分別設置領導者，就好像小城鎮裡的工廠一樣獨立，分別計算盈虧，不就好了？」

若要以獨立核算制管理各組織，就少不了損益的計算，但專業財務報表對外行人來說太難懂了。因此，為使不懂會計知識的人也能看懂，我們想了一些方法，把損益表做成更容易懂的「單位時間利潤表」。

這個部分會在後文說明，它其實就是以損益表的方式，將「只要營收最大化、成本最小化，二者間差距的附加價值就會最大化」的經營原則呈現出來的東西。在損益表中，設置了相當於營收的項目，其下方則列示必要的成本項目（不包括勞務費），之後予以加總，便形成盈虧狀況一目了然的設計。

只要使用這張「單位時間利潤表」，小團體的領導者就很容易管理第一線的盈虧狀況了；領導者因而可以給予成員「要改善我們部門的盈虧狀況，就必須減少這項成本」之類的指示。此外，第一線成員由於很容易看懂這張利潤表，所有員工就變得能夠參與管理了。也就是說，除了可以培育領導者，也同時能夠在公司內讓關心管理、擁有經營者思維的員工人數變多。

那個時代，勞資對立還很激烈，也經常發生勞資爭議，有一股凡事只以「資本家相對勞動者」的對立結構來看待的風潮。因此，當時的常識是，經營者盡可能不告訴員工公司的實際狀況，以免讓員工抓到把柄。即便處於那樣的時代，京瓷仍然決定導入把經營狀況向員工透明揭示的「單位時間利潤表」，盡可能公開公司的狀況。

我察覺到，此舉使得員工的參與意識升高，也可以引導出他們的幹勁。於是我決定，要把這樣的阿米巴經營打造為京瓷在經營管理方面的基礎。在那之後，阿米巴經營就成為從經營管理的角度，推動京瓷急速成長的原動力了。

阿米巴經營的三大目的

阿米巴經營不同於那種在社會上大受讚揚的管理技巧。如果只是管理技巧，只要學會方法或操作順序就行了，但阿米巴經營如果只學到做法，也無法發揮功能。原因在於，阿米巴經營是一種立基於經營哲學、與企業營運相關的所有制度都有密切關係的一種全面經營管理體系。

阿米巴經營與管理上的所有領域都有密切關係，並不容易把它的全貌弄清楚。因此，在學習阿米巴經營時，重要的是徹底了解它的目標何在。

阿米巴經營是以什麼為目標的管理制度呢？以下希望透過解說阿米巴經營的目的，闡明其本質。

阿米巴經營大體可分為以下三個目的，下文將依序說明：

確立直接與市場連結的部門別盈虧制度。

培育有經營者意識的人才。

實現全員參與管理。

相關書摘 ►《一生懸命：稻盛和夫》：受到抗爭精神撼動，他決定挑戰日本最大電信集團

書籍介紹

本文摘錄自《稻盛和夫經營術（暢銷紀念版）：阿米巴經營的實踐之道》，商周出版

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作者：稻盛和夫（Inamori Kazuo）

譯者：江裕真

京瓷、KDDI創辦人──「日本經營之聖」稻盛和夫經典著作

用阿米巴經營，建立堅若磐石的長青基業！

京瓷50年不曾虧損、不受日本泡沫經濟影響的管理祕密，就在阿米巴經營裡！

稻盛和夫淬鍊一生的經營哲學與管理制度，是企業面對嚴苛的全球競爭、艱難的生存挑戰時，達成強化公司體質，推動持續成長的原動力與解方。

人心是企業永續經營的基礎！

「阿米巴經營」以人心為基礎，基於穩固的經營哲學和精緻的部門別盈虧管理，

將企業劃分為「小團體」，自由自在、重複進行細胞分裂的「阿米巴變形蟲」

——以各個「阿米巴」為核心，自行制定計畫，獨立核算收支盈虧，持續自主成長，讓每位員工成為主角，實現「全員參與經營」。

採用「阿米巴經營」最大的優勢，是讓每個成員都對企業經營抱著一股使命感，變得非常主動積極，打造出心手相連、全力以赴、透明公正的組織。能憑藉全體智慧和努力，主動改善工作流程與進度、即時反應市場脈動、減少作業成本，完成企業經營目標，實現企業飛速的進展。

本書特色

日本經營之聖，同時也是全球500大企業京瓷、KDDI創辦人稻盛和夫，年近八十，仍受日本首相鳩山由紀夫之請出任CEO，重整破產的日航JAL，本書是他淬鍊一生實行經營哲學與管理制度的精髓。

在阿米巴經營裡，每位員工都是主角，是權責與利益一致的企業主人。公司上下能根據各自的職責分工，實現市場導向的成本目標，以最低成本獲得最大利潤，造就收益率驚人的企業。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航