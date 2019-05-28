《一生懸命：稻盛和夫》：受到抗爭精神撼動，他決定挑戰日本最大電信集團

文：稻盛和夫（Inamori Kazuo）

第四章 挑戰成立第二電電

電信業自由化

成功的企業都有一個共通點，那就是曾嘗過跌入地獄的辛酸。

有些人像Panasonic的松下幸之助這樣，經歷過戰敗後的公職追放 [1]、財閥瓦解等出乎意料的橫禍，被逼上了窮途末路；也有些人像三得利的佐治敬三，在威士忌暢銷熱賣的極盛時期問鼎啤酒業界，自己投身地獄，以蛻變成更強大的企業。稻盛顯然是屬於後者。

京瓷一路上雖然經歷了許多風風雨雨，但事業版圖擴大的過程算是相對平順。尤其在創業後的前二十年，營收的年平均成長率約為四九％，簡直就是非比尋常。在昭和五十九（西元一九八四年）年度的日經優良企業排行榜上，京瓷更榮登日本國內上市企業組的第一名。

然而，稻盛並未以現狀自滿，還想再更上一層樓。以圍棋來比喻的話，就像是在用「飛」 [2]來佈局，好讓京瓷得以晉升為完全不同境界的企業集團。他想讓京瓷蛻變成「更卓越（greater）的京瓷」。

而這個蛻變的契機，就是挑戰成立第二電電（DDI）。

前面提過，稻盛在聖地牙哥工廠怒斥電話講個沒完沒了的員工時，就已對美國電話費僅需日本國內九分之一的事感到相當詫異。當時，日本的電信業還是由政府全額出資的日本電信電話公社（電電公社）壟斷的獨門生意。既然是獨門生意，費率自然就降不下來，嚴重衝擊經濟。

美國的AT&T公司自成立之初就是民間企業，但仍屢次成為反托拉斯法的起訴對象，直到昭和五十九年，才把二十二家區域通訊的子公司分拆出去，規模佔公司資產的三分之二，自己則專攻遠距離通訊。

在海外電信業界的動向刺激下，日本國內探討國營事業民營化、自由化，甚至是分拆的聲浪日趨高漲。於是日後籌設的第二次臨時行政調查會 [3]（第二臨調），便向內閣提出了國鐵（也就是現在的JR）、專賣公社（現為JT），以及電電公社的民營化建言。

就這樣，到了昭和六十年（西元一九八五年），電電公社改頭換面，變成了NTT這家民間企業。於此同時，電信業也實施自由化，其他民間業者亦可投入經營。

電信民營化和自由化幕後最大的功臣，正是電電公社的總裁真藤恒。對稻盛來說，他有時是垂下蜘蛛絲給人救贖的釋迦牟尼佛，有時則是不共戴天的仇敵。第二電電的成立，與日後稻盛的辛苦奮鬥有很大的關係，因此我想稍微多做一些著墨。

時間要回到昭和五十五年（西元一九八○年）。這一年的秋天，電電公社近畿電氣通信局爆發了「黑津貼」、「假出差」等帳目不實的醜聞。

向來對電電公社經營體質存疑的第二臨調會長土光敏夫，與中曾根康弘首相協議，派他過去一手栽培的部屬——時任石川島播磨重工顧問的真藤恒，到電電公社擔任總裁一職。其實當年這件人事案的安排並不容易。自民黨郵政派議員中的大老，也就是大家所熟知的田中角榮前首相，推薦了電電公社的副總裁人選，但當時在位的中曾根總理悍然拒絕。

真藤是把石川島播磨重工打造成業界第一的推手。

他以加大船段（block）的方式，將造船成本縮減到原本的一半；導入標準設計和標準成本制度，簡化造船費的計算方式等。這些改革，展現了他在經營上的魄力，因而搏得了「合理化先生」的封號。當年土光在石川島播磨重工提拔他擔任常務董事船舶事業部長後，他親自拜訪客戶爭取訂單，再加上當時空前的造船熱潮推波助瀾，使得石川島播磨重工的接單金額大幅成長。

聽說不管是再怎麼複雜的規格，他都有辦法三兩下就當場算出造船費用，而且實際建造完成後，金額還能分毫不差。真藤先生的大腦裡，簡直就像是內建了一部電腦似的。

某位曾於大型海運公司擔任要職的大人物，用這段話描述了當年的「真藤神話」。（出自《巨大企業NTT王國》，青木貞伸著。）

然而，在熱潮過後，總會有一波反動。真藤在萬般無奈下裁員，且在卸下總經理一職後轉任顧問，並未升任董事長，以對裁員表示負責。知所進退、毫不戀棧的行事作風，也讓人無可挑剔。土光由衷地信賴這樣的真藤。

不過，真藤在當上了電電公社的總裁之後，隨即經歷了一場震撼教育。

來到電電公社之後，首先最讓我訝異的，是發現這裡並非日本，而是外國，或甚至該說是外星球裡的電電國。員工們說著外人難以理解的電電語，公司裡到處橫行著許多日本人難以理解的電電式邏輯。——（出自《潮》，昭和五十九年四月號。）

身為電電公社首位來自民間企業的總裁，真藤發動了企業改革，期盼自己能在這家公司民營化之前，盡可能地把它改造得像一家普通的公司。他的舉動，引起了電電公社內部的強烈反彈，還有很多外來勢力想保護自己在電電公社的既得利益。真藤先發制人。

「接任總裁職務剛滿四個月的真藤，悄悄地發動了『電電公社民營化作戰』。他在深夜近十一點時，派出了『密使』，情節簡直就像間諜小說。而密使前往的地點，是成立還不到兩個月的第二臨調的秘書處。」（出自《巨大壟斷 NTT的原罪》，町田徹著。）

真藤動員第二臨調的力量，內、外雙面夾攻，讓電電公社的民營化有了重大進展。

而令人不解的是，他對於民營化之後的NTT分拆，態度竟顯得很消極。

起初他很積極地鼓吹民營和分割，還曾對身邊的人說過：「臨調說要拆成八家或十一家公司，那些方案都太溫吞。既然全國有四十七個都道府縣，那就同樣拆成四十七家公司嘛！」沒想到後來竟變了調……。

在前面引述的那本著作中，町田徹寫下了一個名為「真藤變節 催生巨大壟斷企業」的章節，記錄了真藤當時的態度，是如何一百八十度的大轉變。

當年似乎的確是有來自全電通——也就是電電公社工會企圖阻止分拆的壓力。全電通是國營事業工會當中最龐大的組織，要是公司被分拆，當然就會削弱他們的勢力。

主張「贊成民營化，反對分割」的全電通，委員長山岸章曾語帶恐嚇，對真藤說：「要是你敢提分割，我們工會將不惜違法罷工。」要求他切莫輕舉妄動。另外似乎也有來自郵政派議員的壓力。從某個時期起，真藤在分割相關的議題上，發言力道明顯大減。原來電電公社是個伏魔殿，說不定還有其他更不為人知的秘辛。

真藤後來捲入了一起大案，稍後我會再詳述。而他也因為這宗大案，便在沒能談及太多內幕的情況下，黯然退場。他變節的真相，至今仍未大白。

結果，後來在第二臨調所提出的政策建言當中，對國鐵公司雖有載明應「分割」，但對於電電公社的部分，則僅止於「應於五年內，重新整併各地方的電信服務公司與主幹線纜的營運公司，現階段先轉型為政府持股的特殊公司」等內容而已。

電電公社的分拆延後辦理，也就代表它在民營化之後，仍會暫時維持企業巨人的規模。

電電公社民營化之後所組成的NTT公司，資本額是一兆日圓，當時是新日鐵公司（現已更名為新日鐵住金）的將近三倍；年營業額達四兆五千多億日圓，與豐田汽車並駕齊驅；多達三十二萬六千名的員工，人數是全日本第一。自遞信省時代 [4] 起，一路汲汲營營鋪設至今的通訊基礎網絡，已普及至日本全國的每一個角落。因此可想而知，就算通訊業自由化，還是沒有民間企業願意跳出來經營。

然而，這時竟出現了堪稱魯莽的「挑戰者」。這位挑戰者不是別人，就是稻盛和夫。

他的人生始終充滿了俠義心腸和反骨精神。面對師出無名的威權、常識、壟斷時，稻盛內心就會燃起熾熱的「抗爭精神」。

「都到了這種時候，NTT這家巨大企業仍得以維持壟斷狀態，這樣真的好嗎？」這樣的正義之心，撼動了稻盛。稻盛雖然有心戰，但這次要面對的對手實在是太過巨大。京瓷以往的成長固然快速，但年營收兩千兩百億日圓、員工一萬一千人的規模，NTT可是它的二十倍以上，簡直就是螞蟻鬥大象。

況且稻盛深知多角化經營的風險，因此他過去向來都以「穩紮穩打」為信條。再說電信業不像太陽能發電、再結晶寶石或活瓷人工牙根，看不出與陶瓷本業有何綜效可言，也不像雅西卡等企業是主動上門求助。就算稻盛再怎麼主張「外行人有外行人的優勢」，要跨足電信業，未免門外漢過了頭。

不過，通訊業界未來可望呈現爆炸性的成長，而這次的電信自由化，對於有意切入電信業的業者而言，可說是千載難逢的機會。面對國際競爭力連年下滑，只靠過去的遺產，態度就顯得不可一世的傳統產業，京瓷這家新興企業或許能以總市值來扳倒他們，成為日本經濟的新領導者，為這個國家的發展，指引出一個正確的方向。而可能造就這種未來的一大革命，就在稻盛眼前，即將發生。

稻盛內心的企業家精神燃起，更有一份「捨我其誰」的自負。

稻盛並沒有立刻採取行動。他在腦海裡，綜合所有人力、物力、財力，以及通訊業界的未來等各種利害得失，模擬了這個事業可能的發展。要考慮的因素多如牛毛。

不過，稻盛心裡很明白：事業成功的關鍵，在於能否「懷抱坦率的心」，傾聽市場的聲音，做正確的事，不圖一己之私。在稻盛將事業計劃考慮透徹之後，剩下的就是要釐清自己的動機，是否出於「正義」而無利己之心。

──動機良善，而無私心乎？

這句話就像咒語般，不斷地在他內心反芻。稻盛日後回顧當時，提到這個事業的原點，其實是在於他的自問自答。

稻盛反覆思考了約莫半年之後，終於做出了決定：他一定要做，要做給大家看！

昭和五十八年（西元一九八三年）七月，京瓷召開了臨時股東會，會中提出了是否該挑戰第二電電的這個議題。

「京瓷創業以來，累積至今的保留盈餘有一千五百億日圓。我想動用其中的一千億日圓。」

京瓷跨足電信業界的事，全憑稻盛的這句話而做出了決定。

他經常這樣說：「樂觀地設想，悲觀地計劃，樂觀地執行。」而第二電電計劃，可說是完全體現了他的這句話。

稻盛這個天才，是一位鮮少集思廣益的經營者。但他決策的精準程度之高，讓他得以長期保持卓越的領導統御能力。部屬懂得跟著會打勝仗的指揮官，而稻盛敏銳的嗅覺，讓他在商場上連戰皆捷，也成為員工對他的向心力來源。

註釋

[1] 一九四六年時，駐日盟軍總司令部頒布「公職追放令」，剝奪了戰犯、職業軍人、軍國主義者等七大類人士擔任公職的權利，隔年更擴大公職的解釋範圍，將大企業和軍需產業的幹部也列入適用對象。松下幸之助於一九四六年遭剝奪公職，後來在松下電器員工工會與盟軍總司令部協商下，松下得以於一九四七年解除禁令。

[2] 把棋下在和自己的棋子相距一至兩路的位置，是在佈局階段快速擴大地盤、攻城掠地的方法。

[3] 於一九八一年籌組，為內閣總理大臣的諮詢機構，目的是在進行行政、財政改革，以協助鈴木善幸內閣達成「在不加稅的前提下重整國家財政」的目標。最後就國營事業民營化的部分，提出了國鐵、電信電話公社，以及專賣公社民營化的建言。

[4] 日本自一八九○年起，即開始在部分地區辦理電話交換業務，當時的主管機關是遞信省。之後遞信省歷經幾次組織調整和更名，到戰後又恢復為遞信省。但在一九四九年時，日本政府將遞信省分拆為郵政省和電氣通信省，由電氣通信省掌管電話通訊及設備。到了一九五二年時，政府設立日本電信電話公社（簡稱電電公社），當時仍是郵政省的外圍組織，直到一九八五年才轉為民營。

相關書摘 ►《稻盛和夫經營術》：唯有幾千個「阿米巴」心手相連，公司才能團結

書籍介紹

本文摘錄自《一生懸命：稻盛和夫》，出版

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作者：北康利

譯者：郭書妤、張嘉芬、吳亭儀

台、日、中、韓同步發行

第一本完整記述

日本「經營之聖」——稻盛和夫的傳奇人生！

創立京瓷、KDDI，成功重建日航。稻盛和夫一生懸命的奮鬥歷程。

特別收錄：從未曝光過的珍貴私人信件首度公開！

稻盛和夫親自修訂暨推薦！

「我秉持著『利他之心』，朝著自己相信的正道，不左顧右盼，不帶一絲邪念，筆直前進。這次承蒙北康利先生協助，充分理解並將我的人生歷程統整出來。」──稻盛和夫

本書從稻盛和夫的祖父、父母開始介紹，描述稻盛和夫在求學、成長過程中克服重重困難，成功開發精密陶瓷、自行創業並將京瓷推向世界舞台的故事。

透過本書可瞭解家庭教育對稻盛和夫的影響，以及京瓷、第二電電的發展與重建日本航空的艱辛過程；一窺稻盛和夫思想哲學的發展歷程。

作者並多次採訪稻盛和夫本人及各方相關人士，蒐羅了許多珍貴資料及照片。

其中更有首次曝光的家書，信裡描述了稻盛和夫一路以來獨自支撐公司的自豪，以及對於上司不理解自己的憤怒等等，率直地呈現出稻盛和夫早年創業時心情的變化。實屬近年來難得一見之發現。

本書特色

1.人物描述立體又精彩的傳記

本書作者為日本知名的政經類傳記作家，文筆簡潔、敘事功力佳。

作者並巧妙地將稻盛和夫各階段的人生經歷，與他日後發展出的經營哲學結合在一起，講述什麼樣的經歷形成稻盛和夫現在的思想。

描述稻盛和夫家人的篇幅不少，其家人很有個性，例如稻盛和夫覺得公司很爛而想要離開松風工業去參加自衛隊時，哥哥就罵他：「就算是爛公司，也比年紀輕輕的你厲害。給我好好幹！」

2.可瞭解稻盛和夫的經營手法與日本戰後的工業歷史

書中透過稻盛和夫的實際經歷講解其經營手法與精神，並敘述他如何從最初的懵懂成長為出色的領導者。

本書也提及日本戰後的經濟環境、工業發展情形與工業用陶瓷的相關知識，並介紹京瓷的發展歷史，讀者可透過本書獲得許多相關資訊與知識。

3.白手起家的經營經歷相當勵志

成績不佳又得了肺病的稻盛和夫，從不起眼的貧困少年成為媲美經營之神的優秀企業家，白手起家的過程相當激勵人心。

讀者可透過本書瞭解稻盛和夫的思想、態度與人生哲學。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航