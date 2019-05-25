《無敵破壞王2：網路大暴走》：從街機到網路，為何成為一部失敗的續集電影？

以21世紀的趨勢來說，續集電影時常會有比首集更好的票房與影像表現。有別於上一個世紀，續集電影多為前作在叫好叫座之後的延續，人物常在扁平的設定中沿用首集的公式，讓同一批角色在另一個事件與劇情延續下，經歷第二次的冒險或危機。通常場景與冒險會顯得更加宏大，但人物的特性與心情轉折則沒什麼改變。許多賣座片（像是《小鬼當家》、《魔鬼剋星》到《異形》系列）皆是如此。

而到了21世紀，由於資訊爆炸、人類的文化連結變得多元，相對來說，電影的原創性反而縮小。隨著電影市場全球化，好萊塢為求品質與票房的保證，由已有固定粉絲的原作所改編的劇本大為盛行，純粹的原著反而減少。而許多故事在開拍時，就已經設定拍攝續集的伏筆，以至於劇本會把人物的生命歷程有意識的「影集化」，切分成多個層面，首部曲人物的背景與成長，然後在續集讓人物心境進行轉折，面臨更大的挑戰與衝突。這也是近年來，續集電影通常會比首集好看的原因。

但有些時候，原作電影如果具備了相當的完成度，已經完整交代人物的心境轉折與宏大場面，要編出續集就相當困難，因為能做的事就不多。

《無敵破壞王2：網路大暴走》就是個例子。

Photo Credit: 《無敵破壞王2》 Walt Disney Animation Studios / IMDb

2018年上映的電影《無敵破壞王2：網路大暴走》，是2012年《無敵破壞王》的續集。《無敵破壞王》用大型機台的電玩角色，建立一個虛擬世界。在那個世界中，電動間關門之前，所有遊戲角色都在自己的遊戲中進行遊戲，在打烊後就像一般人一樣下班回家，進行各種交流。

1980年代出品的經典遊戲「修繕王阿修」的反派角色雷夫是男主角，他為了擺脫長年以來被賦予的反派身分，試圖跑到其他遊戲中獲得獎牌，想藉此獲得「修繕王阿修」其他遊戲角色的認同。他因此認識新遊戲「甜蜜衝刺」的遊戲角色雲妮露，並展開一場幫助她奪回原有身分的大冒險。

《無敵破壞王》的劇情架構相當完整，緊湊的情節，交代了雷夫跟雲妮露相知相惜的過程，並揭露了修改「甜蜜衝刺」城市的大魔頭糖果王，其實就是曾搞砸別人遊戲的邪惡反派「渦輪時代」主角渦輪。

而一場另類的王子拯救公主戲碼，讓《無敵破壞王》成了動畫片的經典。從創意、人物、故事、對抗機械蟲的雄偉場景，把所有可講的元素都講盡。這樣的電影要拍續集，就只能把主角放置到一個更大的世界進行冒險，才有看頭。

原作的導演時隔六年，終於推出了續集。而《無敵破壞王2：網路大暴走》也毫不意外的，在設定的世界觀中，把街機人物拉到了21世紀的主流：「網路」世界中。照理說，即使人物用原本的扁平設定，讓同一批人在網路世界中跟各式事物交流，就足以拍出好看的續集。但導演在劇情設定上卻出了一個很大的問題，讓《無敵破壞王2：網路大暴走》成了一部失敗的續集電影。

Photo Credit: 《無敵破壞王2》 Walt Disney Animation Studios / IMDb

《無敵破壞王2：網路大暴走》的故事，描述雷夫跟雲妮露成了好友之後，由於一場意外，「甜蜜衝刺」的機台故障，他們為了找零件修復機台，只好跑到網路上去賺錢，因此展開了一場冒險。

如果導演Rich Moore單就這個背景，讓兩位主角在網路上鬧事，最後順利達成目標，其實就可以作出一定的成果。但他的野心不只是如此。如果單就這樣的路線下去走，很有可能會作出類似《侏儸紀公園》系列那樣，以驚險場景做為賣點，而失去人物縱深的狀況。所以他為了讓角色的心情產生轉折，用一條主線去串整個故事。那條主線就是，雷夫跟雲妮露之間的矛盾。

雷夫想要的世界很小，他只想待在街機世界中，每天跟雲妮露廝混。但雲妮露卻嚮往更廣大的世界，所以迷上了新遊戲「致命關頭」（Slaughter Race），不想回到舊生活。而雷夫為了想要挽回雲妮露，去弄了病毒想搞壞「致命關頭」，結果卻讓那個病毒成為自己的化身，肆虐整個網路，最後由兩人聯手解救危機。

照理說，以整個網路的宏大背景，加上人物必須處理過去所沒有的同伴情誼而破裂，這兩層的意義應該可以讓劇情線擺脫過去的窠臼，具有相當可看性。但偏偏正因網路是一個宏觀的背景，所以導演放入了很多支線要描述這個世界。從直播、暗網、一大堆置入性行銷的迪士尼人物，全都分散了冒險的節奏與焦點。

Photo Credit: 《無敵破壞王2》 Walt Disney Animation Studios / IMDb

而最糟糕的部分是當兩位主角要重修舊好的關鍵點，卻是必須要面對由雷夫性格黑暗面產生的病毒集合體。這讓原本出現的許多網路現象必須要匯聚成一個必須由兩人共同挑戰的危機，被簡化為雷夫與雲妮露之間的情感糾紛。

如果這個處理適用在首部曲中，反而比較適當。因為真正的反派不是外來的敵人，而是他們自己。但這一招早在首集中，雷夫砸爛雲妮露的車子時就已經用過。而首集中出現的渦輪，其陰謀佈局具有很強的顛覆性，讓此反派角色遠比雷夫病毒來得具有魅力。而機械蟲大戰，是由所有角色齊心合力一起打倒惡勢力，場面與情境的複雜度，也勝過單純由雷夫與雲妮露共同打倒病毒的情節感。

也就是說，單看《無敵破壞王2：網路大暴走》會覺得相當不錯，人物心境有變化，笑點與畫面感也很好，問題是所有的衝突點在《無敵破壞王》都處理過了，續集的場景已經拉到網路，卻沒作出更超越性的東西。而反派更是遠比渦輪還要弱。使得本片的成就，遠比首部曲還遜色許多。

而根據電影評價，《無敵破壞王2：網路大暴走》的口碑還算不錯，但評分與驚喜度比第一集差，表示觀眾實際上也看到其不足之處。

也許Rich Moore沿用上個世紀的續集風格，在《無敵破壞王2：網路大暴走》中單純把網路場景當成更宏大的背景，設計更強大的反派，由兩位主角集結網路新角色，一起解決危機，用這種老舊公式，就可以讓續集沒有缺點。

當然，關鍵就在於《無敵破壞王》本身就已經是很難超越的經典，所以才作出了一個已夠用心，卻還是無法超越前作的續集。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航