《蘭船東去》：荷蘭人發現胡椒比歐洲便宜十倍，大喊「我們發財了！」

文：張焜傑

蘭船初抵

一五九六年六月二十二日，這是荷蘭歷史上的第一次：荷蘭艦隊繞過了葡萄牙人的封鎖、成功地抵達東亞香料的集散地萬丹。這趟航行所付出的代價是沉重的：過半的船員死亡、船上發生政變、船隻破損。不過這一切的一切，都在他們抵達爪哇島之後獲得了補償。

第一艦隊的總指揮柯內里斯・德郝特曼在爪哇島上地位較低的蘇丹引薦下，拜見了萬丹國的統治者：高蘇丹克林・帕揚（Keling Padjang）。

柯內里斯呈上了許多新奇有趣的歐洲禮物，讓蘇丹大開眼界，嘖嘖稱奇。就在柯內里斯極力爭取要蘇丹帕揚與荷蘭聯合省簽訂貿易條約的時候，這名鷹眼男子注意到，在蘇丹宮廷裡面，有著幾個不友善的身影：葡萄牙人。

「不用擔心，柯內里斯，」莫里斯號的船長莫里納爾在海上議會中發言：「我的手下告訴我，葡萄牙人在這邊只有建立一個貿易站，最多只有二十多名人員。」

「武力呢？」阿姆斯特丹號的高級商務官范黑爾（Reynier van Hell）問道。

「武裝傭兵只有十名。」莫里納爾回答。

「不如我們直接把他們全部幹掉！」范黑爾生平最痛恨葡萄牙人。

「不行，」柯內里斯制止了他的同僚：「才剛到，就引起紛爭，這會讓蘇丹覺得我們想要侵略他的國土。」

「的確，」艦長莫里納爾接著說：「高蘇丹帕揚正在和鄰近的蘇丹處於敵對狀態，不如我們向他表示，荷蘭人願意協助他對抗其他蘇丹；相對於葡萄牙人只有十名武裝傭兵，我們有四艘武裝的船艦，大砲一百門，更能夠提供蘇丹可靠的保護。」

「就這麼辦。」柯內里斯以及其他議會成員達成共識。

萬丹市集

過去的七十五年以來，葡萄牙人從來沒有在萬丹碰到過來自歐洲的對手，即便葡萄牙人抗議，荷蘭人依然順利地展開了他們在萬丹的商務活動。

柯內里斯邀請蘇丹帕揚參觀第一艦隊的武裝火力，蘇丹同意，與荷蘭聯合省的莫里斯王子簽訂友好合約，給予荷蘭人最優惠的商務條件，在萬丹進行商務貿易。而貿易其中包含：荷蘭人得以使用比葡萄牙人更優惠的匯率，兌換萬丹的貨幣：八個葡萄牙里爾銀幣可以兌換十萬個卡薩斯銅幣。

同時間，柯內里斯的弟弟菲德烈，第一艦隊的商務人員，正在這個東南亞最大的貿易中心萬丹進行貨物的採購。

站在人潮洶湧的市場中心往外，可以看到三條主要的市場大街。菲德烈往東方大街走去：這是所謂的中國街。

這條充滿東方情調的大街上，孟加拉的武器商人們販賣著做工精巧的印度武器，有著波紋劍、戰象使用的長矛、藤甲盾牌，造型上充滿著熱帶子民的狂放以及無限創造力，甚至刻畫著印度教的神話故事；阿拉伯以及波斯的商人們面前則是陳列著各種珠寶首飾，上面鑲著大量的翡翠、土耳其玉、以及象牙，這些都是在荷蘭相當少見的寶石；一些來自中國福建沿岸的商人們，僱用了武裝傭兵，看守著他們陳列的黃金首飾，菲德烈上前詢問，得知這些黃金是從中國東方的日本國來的。

「真的有所謂的黃金國！」在那個充斥著金銀島傳說的年代，歐洲人對於「日本就是黃金國」的這個傳說深信不疑：「有機會的話一定要到日本看看。」

中國街的底端，是中國商人們的店舖，陳列著荷蘭商人們一輩子沒有看過的漂亮絲綢，以及各種精美、但是說不出名字的美麗事物。

菲德烈試圖用來自希臘的水晶玻璃換取一些黃金首飾以及東方絲綢，但是識貨的東方商人們不買帳。

「那個，我們要那個。」中國商人操著彆腳的葡萄牙語、指著菲德烈腰間的火槍：「火槍，絲綢，交換。」

貿易就是這麼進行著。以物易物，人類最原始的本能之一。

轉往南側，這條大街上放眼望去，只看到五彩繽紛的布匹還有服飾。菲德烈正要走入，大街入口的兩名萬丹守衛制止了他。

「男人，沒有。」守衛只會說爪哇語，透過商團的當地翻譯，菲德烈發現這是一條女人街。翻譯人員比手畫腳地解釋著：只有女人可以進入，男人擅闖的話，會被課以相當重的罰金。

「東方人真是保守啊。」菲德烈心中這麼想著：「但是女人真的會貿易嗎？」

在荷蘭、甚至是歐洲，普遍識字率不高；懂得算數或者是記帳的，只有受過專業訓練的商人和教士，而這些人多半是男人。但是在印尼、爪哇，則完全是另一種風情。在這裡，商業、貿易、帳目這些事情，被定義成一種家庭瑣事，基本上男人是不參與的，而是由女性來主導。

在翻譯人員的帶領下，荷蘭商團被帶領到女人街的尾段，那邊充滿著水果攤販。「雖然不可能把這些水果運回阿姆斯特丹，但是看看也好。」抱著這樣的心態，荷蘭商人們踏入了這條水果街，迎接他們的，是這輩子從沒見過的珍奇異果。

菲德烈望著眼前那發出奇異味道的水果，與其說是「奇異味道」，不如說已經接近惡臭。他捏著鼻子，硬是吃了一口，嘴裡跟心中都是五味雜陳——「種這種水果幹嘛？要是我是爪哇之王，就把這些果園都燒了，全部種胡椒。」

接下來他們轉往西側，第三條大街：香料大街。

荷蘭商人們各個眼睛一亮，拉了拉衣領，準備好好地大幹一場：畢竟，這才是此行主要的目的。

所有的商務人員分散下去，調查各種香料的情報與價格行情，他們驚訝地發現——胡椒的價格只有葡萄牙人在歐洲賣給他們的十分之一！

「這些狗娘養的葡萄牙混蛋！」菲德烈忍不住罵了句髒話，趕緊在胸前畫了十字：「我們發財了！」

葡萄牙的陰謀

來自荷蘭低地的紅髮商人們在市場上大量搜購各種香料，這個消息很快就在市場上傳開了，萬丹人盡皆知；當荷蘭人用盡了資本的時候，他們甚至從船艦上拆下幾門大砲，向中國商人抵押兌現、再投入香料交易。

菲德烈這一輩子沒有這麼忙碌過：白天，他在萬丹市集中採購香料，到了夜裡，當他的同僚正在飲酒狂歡的時候，他卻得進行他此行另一項任務——觀測星象。

菲德烈，與他的胞兄柯內里斯不同，與其說他是一名水手或是商人，他更像是一名學者。對於艦隊指揮官柯內里斯而言，這片大海是他升官發財、大展鴻圖的機會；而菲德烈感興趣的，卻是星空、以及大海本身。

如此一位學者風格的人，理應在萊登大學裡面做研究，而非在大海上冒著生命危險追逐香料利潤。但是菲德烈非常尊敬這位兄代父職、將他拉拔長大的柯內里斯，無論兄長想要做什麼，他都會全力支持他、甚至與他一起參與。

當「遠征公司」成立，即將東航的消息傳遍了阿姆斯特丹，菲德烈向自己原本工作的地圖畫坊請辭，準備上船。

畫坊的老闆、聞名歐洲的地圖與天文學家皮徹斯・普藍修斯委託了菲德烈一個重要的工作：

「我老了，菲德烈。」普藍修斯握著他的雙手：「請代替我，到南方去，紀錄南天的星空。」

在當時，西方天文學家僅僅描繪了北天的星座，而南天則是還有一大片空白。於是，在這段漫長的航程中，菲德烈夜夜觀星，不只紀錄了赤道附近的星空，更在被困在馬達加斯加的時候，紀錄了南天星象。

結束了白天在市集採購的工作後，菲德烈就來到蘇丹的宮廷，向蘇丹的天文學家學習爪哇人的天文與氣候知識；他與這些穆斯林天文學家一見如故，在這些新朋友的協助下，他更獲准，在夜裡登上穆斯林的呼拜塔觀星。

這一夜，菲德烈在呼拜塔上，正專注地描繪著幾顆星光微弱的黃色小星。他攤開自己繪製的南天星圖，舉起一小盞煤油燈，看著這一年多來自己的心血。

「天堂鳥……」菲德烈一手指著星圖上的四顆小星星，用手指將他們連成一個扭曲的四邊形；他回想到航程中，曾經在一座荒島中下錨，上岸找尋食物和飲水的時候，當時看到一種有著長尾巴的黃頭巨鳥。水手說，這種鳥叫做極樂鳥，是鳥中之王、來自天堂的鳥。

他抬頭看看這個南天的小星座，臉上露出微笑：「我要叫這個星座『天堂鳥（荷文：Paradysvogel ApisIndica）』。」

天堂鳥，就是後世所知的「天燕座」，學名Apus，是荷蘭航海家菲德烈與凱澤（Pieter Dirkszoon Keyser，第一艦隊領航員）發現並且命名的十二個南天星座之一。

菲德烈看著他新發現的「天堂鳥座」，幻想著天際有一隻長尾的黃鳥翩然飛委，划過南天，落在屋頂的另一端。突然，他留意到在呼拜塔的下方，有一個人影正鬼鬼祟祟地靠近。

菲德烈的眼力不差，很快他發現那是一名白人。然而此刻的荷蘭商隊正在遠處駐紮休息，能現身於此的白人，大概只有——葡萄牙人。

這得好好偵查才行。他躡手躡腳地走下呼拜塔；就在他快要到底層的時候，聽到下面傳來人語，是葡萄牙語：「……正如我所說的，大人，那班紅毛鬼不是好人，他們有著海盜的血統。」

聽到這句話，菲德烈打了一個冷顫，竪起耳朵，縮起身體，悄悄探出頭：塔內有著微弱的油燈燈光，讓他認出其中一人是蘇丹的穆斯林祭司。

「把他們趕走，有什麼好處？」祭司用著不甚流利的葡萄牙語問道。

「這不是好處的問題，大人……」菲德烈認出這個聲音，他是葡萄牙商會的會長，狄亞斯（Dias）：「荷蘭人會毀了萬丹。」

接下來，葡萄牙商會會長將音量放低，菲德烈只聽到模糊的耳語、但是不可分辨。接著他聽到，穆斯林祭司說：「真有這種事？這樣的話，必須將他們趕走才行！」

相關書摘 ▶《蘭船東去》：亞齊的黑寡婦出手狠毒，一代冒險家殞落離鄉萬里的海灘上

書籍介紹

本文摘錄自《蘭船東去：胡椒、渡渡鳥與紅髮人的航海之旅》，前衛出版

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作者：張焜傑

這個故事，肇因於一群人為了爭取信仰的自由，而展開了與宗主國西班牙長達八十年的獨立戰爭；這場漫長的戰爭促成了荷蘭東印度公司的成立，最終永遠改變了亞洲的歷史。

十六世紀中葉，一個遙遠的西方低地小國——荷蘭，正面臨棘手的國際形勢：葡萄牙的海上封鎖、英國的船艦挑釁，還有宗主國西班牙的政治與經濟控制。為了捍衛自由信仰，荷蘭人決心展開一場突破重圍的獨立戰爭！

1595年，在戰爭中尋求遠東香料貿易機會的荷蘭商人們，派出從葡萄牙偷到航海圖的德郝特曼兄弟，搭上第一次的荷蘭遠東船隊。雖然這次的商隊出海虧損，但德郝特曼兄弟證明了遠東貿易的可行性，也開啟荷蘭商會東征的戰國時代，在各家商會的惡性併購之下，逐漸形成六大商會勢力。

與此同時，身為荷蘭獨立戰爭領導者的莫里斯王子，也下定決心要整合六大商會成立新公司，一舉解決獨立戰爭的財政問題。他該如何突破六大商會各自算計的野心，一統紛亂的商業外貿戰場？他又是如何團結荷蘭人於親王旗幟之下，進而打贏獨立戰爭？打開荷蘭遠洋貿易的關鍵角色德郝特曼兄弟，他們最終的命運又將是如何？

本書作者張焜傑以輕鬆帶戲劇性的小說筆法，融合史料書寫，描繪荷蘭人如何在強國環伺的局面中，掌握自己的命運，以熱切的冒險精神走出世界，進而影響地球另一端的亞洲政治局勢與台灣的命運。書中收錄多張人物、船隻、建築的精美歷史圖片，引領讀者重返台灣與荷蘭交會前的歷史時刻。

Photo Credit: 前衛出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航