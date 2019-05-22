選前每個人都在嘴「內閣制」，但誰能保證選後成真？

文：張浩（智庫研究員）

日前，郭台銘拋出如果當選總統要推行內閣制，引爆話題，其他國民黨內總統候選人紛紛跟進，後來，王金平也說出挺內閣制，朱立倫則說要恢復國會的閣揆同意權。更令人摸不著頭緒的是韓國瑜，丟了一句修憲讓總統兼任閣揆，頓時讓人丈二金剛摸不著腦袋，滿臉問號。

我國民主化以來，李登輝前總統修憲之後實施有權無責的大總統制，行政院長已經成為總統執行長的尷尬地位，造成這20年來行政院長任期平均只有一年三個月，比隔壁的鄰長還不如，任期時間之短，更不用說施政品質了，又加上總統在背後毛手毛腳，行政院儼然成為總統的執行院，國會監督力道蕩然無存。

可以說，我們這20多年來的打混，這種憲政體制所造成的混亂，是很大的原因之一。無獨有偶，這20多年來，也有一些政治人物提倡內閣制，例如朱立倫在2016年說過贊成內閣制，結果今年話鋒一轉，只贊成了同意恢復國會的閣揆同意權；賴清德今年年初黯然下台的時候，也提出我國憲政應該朝向內閣制轉型，結果現在也不再傳出支持內閣制的消息。

只能說，這些年來有能力競逐總統大位的政治人物，只要提出支持內閣制，大概都是假動作，虛晃一招而已。更別提藍綠兩大黨，從來沒有以黨的名義提出過內閣制改革的聲音。換句話說，大總統制權力一把抓，分贓方便，只要當了家，如果還贊成內閣制，政治腦袋一定有問題。

是否要轉型內閣制，專家間各有爭論。我認為，我們國家整個政治結構和環境已經積疾已久，如果只是將大總統制朝向確實的雙首長制調整，意義其實不大，不如有個天翻地覆的變動，根本性改變現在政治權力組成結構，或許才能擺脫人民所厭惡的國政混亂與政黨惡鬥。

縱觀國內政黨，大概只有最近成立的玉山黨與國會政黨聯盟支持內閣制，但是就推動力道與認真度來看，後者要勝過一籌，不只在活動和綱要上把推動內閣制當成「神主牌」，黨主席妙天禪師更多次於公開場合倡議內閣制，但就算是玩真的，是否能成功，還要看明年選舉的表現。

Photo Credit: 中央社

且不說郭台銘和王金平是否真心擁護內閣制，但是他們引起的話題，仍應該正面看待。前總統陳水扁在他的新勇哥物語也提到，既然多位主要候選人主張內閣制，為何不選前一起切結，選後全力推動憲改，目標在2024年改為內閣制。我們不以人廢言，阿扁前總統這番話點出了重點，支持內閣制的總統候選人，不要口惠而實不至，既然有了共識，應該認真訂定內閣制推動的期程目標。

從目前的氛圍來看，幾乎可以斷定統獨議題將又將成為這次總統大選爭吵的主軸焦點，好似只剩下統獨議題才能決定台灣的未來，而真正關係國家根本的憲政體制改革，每次都被邊緣化。

我們該反思，回顧過去20多年來的實踐經驗，現行憲政體制已經被證明有問題，郭董和公道伯如果真心想從憲政改革著手，把國家體質給「喬」好，不如參考阿扁總統的建議簽推動內閣制的切結，並且把所有支持內閣制力量都匯聚起來，讓憲政改革議題在大選中成為全民關注焦點，一起理性討論出我們國家體質，該往哪裡「喬」才對。

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責任編輯：丁肇九

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