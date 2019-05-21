歐洲議會選前「震撼彈」：奧地利爆發「通俄門」讓極右派閣員倒台

（中央社）奧地利總理庫爾茨（Kurz）在當地時間20日向總統建議開除拒絕下台的內政部長基克（Kickl）；基克與捲入疑似通俄醜聞而下台的副總理史特拉赫（Strache）同屬極右派自由黨，聯合政府內多名自由黨閣員也紛紛下台。這場宛若美國川普陣營「通俄門」翻版的事件，暴露出俄羅斯欲串聯民粹政黨干擾歐洲的嚴重性。

《BBC》報導，辭職的自由黨籍閣員還有外交、國防、交通和社會事務部部長，勢將嚴重影響政府運作。自由黨在奧地利國會占了一半席次。

已辭職的極右派自由黨（FPOe）黨魁、副總理史特拉赫（Heinz-Christian Strache）17日被踢爆。

德國媒體《明鏡周刊》（Der Spiegel）和《南德日報》（Sueddeutsche Zeitung ）17日公布一段來源不明、由隱藏式攝影機所拍得的影片，顯示史特拉赫2017年10月在奧地利國會大選登場前數月，在西班牙伊維薩島（Ibiza）一所別墅會見一名自稱為投資客、親戚為富豪的俄羅斯籍女子，並對她承諾以政府合約換取選戰支持。

影片中，俄籍女子提議買下奧地利發行量最大的小報《皇冠日報》（Kronen Zeitung）一半股份，促其全力支持自由黨。他對俄籍女子表示，有俄方投資媒體助攻，自由黨在大選的民意支持度應可獲拉升至34%。

史特拉赫對女子表示：「若您能在大選前3週控制皇冠日報、助我們獲勝，我們什麼都可以談。」史特拉赫與女子討論，並要安插協助自由黨打贏2017年選戰人員成為編輯部人員，史特拉赫則承諾回報以政府公共合約的可能性。

史特拉赫在影片中還說，希望重新塑造奧地利媒體生態，建立像匈牙利總理奧班（Viktor Orban）治下的媒體環境，還暗示可藉政治獻金換取逃脫法律審查的辦法。

《皇冠日報》以民粹風格和疑歐立場著稱，批評者指其在移民議題上大做文章，散播恐懼和仇恨。奧班則以極右、親莫斯科立場和箝制言論自由著稱。

This is the english version of our story about the #Strachevideo: https://t.co/dCf2T235Vd — SPIEGEL ONLINE (@SPIEGELONLINE) 17 de maig de 2019

49歲史特拉赫18日宣布辭職，但說自己是「政治攻擊目標的受害者」，這場攻擊使用了非法手段讓他掉入陷阱。他坦承那段影片是場「災難」，但否認觸犯法律。

中間偏右的人民黨（OeVP）籍總理庫爾茨（Sebastian Kurz）在18日與自由黨劃清界線止血。在此之前，18個月來奧地利由保守派中間偏右的人民黨與極右派自由黨的聯合執政，被許多歐洲右派視為楷模。

《路透社》報導，由於基克（Herbert Kickl）拒絕和副總理史特拉赫一樣主動下台，庫爾茨因而訴諸媒體，表示會向總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）提議解除基克的職務。

《法新社》報導，自由黨的發言人表示，隸屬自由黨黨員的基克因這起拖垮奧國政府的醜聞遭開除後，內閣裡其他自由黨閣員也都會掛冠而去。

奧地利基礎建設部長賀佛（Norbert Hofer）表示，基克「沒有做錯任何事情」。賀佛19日接掌史特拉赫的職位，成為自由黨黨魁。

庫爾茨表示，自由黨閣員留下的空缺將由專家或資深公務人員暫代，直到提前大選。總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）19日宣布，將於9月提前改選，「我傾向9月提前舉行大選；可以的話，最好是9月初。」

庫爾茨則表示，提前舉行大選「雖不令人滿意，但實屬必要」。此外，他也將試圖了解，誰是踢爆史特拉赫（Heinz-Christian Strache）醜聞影片的幕後主使者。

奧地利總理庫爾茨和總統范德貝倫在19是共同宣布將於9月提前大選｜Photo Credit：Reuters／達志影像

為了裂解歐盟，俄耕耘歐洲各極右政黨

美國媒體《Politico》報導，這起醜聞更大的衝擊恐不光是在奧地利國內。多年來，歐洲各國的極右派政黨都被控與躲在幕後的俄國合作，這點似乎藉由這次史特拉赫的影片獲得證實。

自由黨與俄國總統普亭（Vladimir Putin）的政黨有正式夥伴關係，但自由黨過去一再否認會與俄國深化合作而損及奧國利益。由於義大利和法國的極右派領袖也採類似與俄友好的策略，在奧地利副總理出事後，未來也可能面臨類似質疑。

歐洲極右派政黨準備在本週歐洲議會選舉大展身手：疑歐派有望在751席中贏得250個席次。自由黨也預料會加入義大利的薩爾維尼（Matteo Salvini）與法國的瑪琳．雷朋（Marine Le Pen），形成歐洲議會內最大的疑歐派政團。

《紐約時報》報導，普亭多年來耕耘歐洲極端政黨建立關係，作為他裂解歐盟的盟友。許多歐洲主流政黨都對普亭戒慎以對甚至完全不信任之際，卻有許多民粹政黨領袖呼籲與俄國建立緊密關係。

俄國也顯然對這次歐洲議會選舉深感興趣，歐盟調查人員、倡議團體及學者指出，與俄國有關的各種網站及社群媒體帳戶正在散播大量假消息，試圖在選戰倒數階段抹黑主流政黨。

民調顯示，民粹政黨可能會在歐洲議會選舉大有斬獲，日後足以造成議事延宕及行事困難。

荷蘭的自由派歐洲議會議員沙克（Marietje Schaake）說：「屆時真實情況就是分崩離析，以及對議事大堂會發生什麼事戰戰兢兢。民粹政黨事事都會杯葛，製造混亂，成事不足卻敗事有餘。」

義大利副總理籲「民粹派」前進歐洲議會

義大利副總理兼內政部長薩爾維尼（Ｍatteo Salvini）日前召集歐洲各路民粹和民族主義政黨領袖，在米蘭舉行團結大會，以期鞏固歐洲極右政治聯盟因奧地利副總理史特拉赫爆出通俄疑雲而動搖的聲勢。

歐洲議會大選將於23日登場，參與米蘭集會的12個極右政黨領袖志在必得。

在歐洲議會選舉之前，意大利副總理薩爾維尼、法國國民聯盟（National Rally）領袖瑪琳．雷朋等極右翼政黨領袖出席歐洲民族主義、極右翼派的大型集會｜Photo Credit：Reuters／達志影像

其中，義大利反移民的聯盟黨（League）主席薩爾維尼，以及法國極右民粹派國民聯盟（National Rally）領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen），都期待雙方共同參與的黨團「民族和自由歐洲」（Europe of Nations and Freedom, ENF）躍升為歐洲議會第3大政治勢力。

由於奧地利極右派自由黨（FPOe）籍副總理史特拉赫（Heinz-Christian Strache）遭控涉貪，與俄籍人士私下從事利益交換，此黨的歐洲議會候選人當時已被被排除於米蘭集會之外。

前白宮首席策士巴農（Steve Bannon）接受《巴黎人日報》（Le Parisien）訪問時表示，若民粹主義者能贏得歐洲議會選舉超過30%的選票，這對美國總統川普爭取連任將是一大利多。

巴農近期在布魯塞爾成立了名為「運動」（The Movement）的極右政治組織，宗旨為協助高唱國家主權和主張遏阻移民的歐洲民粹政黨在選舉中爭取民心。

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核稿編輯：楊之瑜