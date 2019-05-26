《陰屍路》：不被看好的第九季，如何讓劇情再起高潮？

由同名漫畫改編的《陰屍路》，自2010年開播至今已有九季。

對一個長壽的電視影集來說，通常需要具備幾種條件。一般的家庭倫理劇強調角色的人際關係與危機處理，許多情節會放在日常生活的細節上，得以延續多季，例如《朱門恩怨》。而主題式的劇種，例如喜劇或警匪動作類，可以讓角色在常恆不變的狀態下，解決一個又一個事件，透過事件的變化，來維持觀眾的興趣，例如《六人行》、《CSI犯罪檔案》等。

但如果是以類似小說的進行方式，人物心境、背景不時具有變化，強調時序的歷險過程（重點是角色不時會死，或因故消失），這類強調故事性的影集，通常是五、六季就結束，多的也不會超過十季。例如《冰與火之歌》、《黑道家族》、《大明星小跟班》（Entourage）等。

但《陰屍路》卻是一個相當特別的例子，它可說創下了許多紀錄。

《陰屍路》的基本架構相當簡單，一種病毒侵襲整個世界，把全球三分之二的人類變成吃人的行屍，部分人類得以倖存，但也必須面臨世界末日之後的生存危機。

用一句話說，《陰屍路》就是把美國殭屍片變成影集。按照一般作法，這種主題拍成影集多半一兩季就會結束，因為人跟行屍對抗的梗畢竟有限。但《陰屍路》畢竟是由原作改編。本為漫畫文本的《陰屍路》，就是一個長篇的故事架構，雖然主題是對抗行屍，但走向卻類似《廣告狂人》。漫畫跟影集有很大的不同，這也是影集能夠拍到九季的原因。

在漫畫裡面，許多熱門角色就一如超級英雄，不死不滅，透過一次又一次的歷險，克服難關。但在影集裡面，卻常有人領便當。這種不可逆的狀況，使得《陰屍路》影集類似《冰與火之歌》，觀眾會對於故事具有期待性。而隨著主角瑞克家族在倖存過程中不斷吸納壯大的群體，加上克服過一個又一個難關，總是會出現新角色與其互動，這些人物的來去，使得《陰屍路》跟一般類型影集不同，如果隔了一季沒看，會無法接續劇情。

而《陰屍路》的魅力，除了這個元素，另一個關鍵就在於世界末日的情境。當所有人類都是倖存者，而世界再也無法恢復舊面貌，倖存者們要如何在物資缺乏的條件下，繼續生存？

這些在殭屍電影中不需要的細節，對影集所需要的宏大世界觀非常重要。以《陰屍路》來說，瑞克家族在前三季除了面對人與人之間的磨擦，最大的困境就是如何找到庇護所。他們以為還可以找到一個歸宿，但隨著一連串的事故，族群間的鬥爭，瑞克群體的生存問題，已經從單純面對行屍，到必須面對居住地、物資與人類彼此之間的暴力鬥爭。

也所以在第六季尾聲，在終於找到世外桃源的瑞克群體，卻得面對由大反派尼根帶領的「救世軍」的威脅。瑞克群體與尼根的對決一路持續兩季，直到第八季的結尾才告一段落。

而從第一季到第八季，有個總是困擾我的問題，到第九季才獲得答案。

在前八季中，每當群體們陷入物資短缺，唯一的手段就是外出尋找剩餘物資。但除了基本生存所需的汽油、槍彈、罐頭食品總是能找到之外，連香菸、巧克力等物品也都不缺，彷彿殘存的人類少到可以在世界末日的多年後，還可以找到過去的完整物品。而在八季的猛烈抗爭中，劇情並無篇幅交代這個矛盾點。在第九季尼根的救世軍被剷除，尼根被關之後，這些物資都已經找不到了。人們不再開車，而是騎馬代步，槍彈變成稀有之物，而不同的社區也面臨食物短缺的狀況。

而一個神祕的知識團體，提供山頂寨首領瑪姬一套「中世紀」人們如何打造風車、耕種工具等的方式，才讓原本侷限在人類對抗行屍以及彼此對抗的衝突中，轉換到下一個階段。有一集甚至花了一半時間，描述「國王」為了想看電影，拚死去戲院尋找他們根本無法打造的放映燈泡。就是這樣的細節，讓《陰屍路》的吸引力可以持續下去。

而第八季因為跟救世軍對抗太久，節奏緩慢，被批評為拖戲。原本不被看好的第九季，在這些元素之外，也因為加入了「低語者」的新威脅，讓劇情又有新的變化。

《陰屍路》本來遇到了美國影集常發生的問題。有的演員紅了，被其他影集挖角，因為競業條款，只好被賜死。例如在第九季中消失的瑪姬，就是因為跑去演別的影集當主角，所以被安排她離開社區。而相當受歡迎的「耶穌」也因為家庭同樣原因被賜死（但在漫畫裡面還活跳跳）。男主角瑞克因為家庭因素辭演，也被安排由「直升機族」帶走，自此消失。在眾多主角一一消失後，影集原本會失去魅力，但就因為新威脅以及剩下來原本較弱的人物，奮力建設環境，讓劇情具有可看性。

而戴著行屍臉皮的低語者，也因為展現了跟「救世軍」截然不同的生活方式，在人們看似要重新打造家園的時候，一下子殺掉八、九兩季出現的一半配角，讓劇情進入高潮。

三大社區的倖存者們，在領袖越來越少，食物日漸短缺，低語者威脅依然持續的時候，要怎麼繼續維持下去？就成了第九季結束之後的懸念，也讓觀眾充滿期待。

而因為第九季重受歡迎，製作公司也宣布，未來《陰屍路》將再拍第十季。甚至還會推出其他的外傳影集。

一方面，這跟漫畫原作還有許多後續沒有登場有關，另一方面也是大家沒有想到，一個關於世界末日的行屍影集，對觀眾竟然有那麼大的吸引力，影響力盛久不衰。未來能否如《南方公園》或《辛普森家族》（雖然劇構方式正好相反）一樣，一播就是20年以上，還有待觀察。

延伸閱讀

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航