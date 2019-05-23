CITY CAFE年度活動只創造0.2%營收，為何還是「成功的行銷」？

文：吳宗倫 Louis Wu

今年7-Eleven搭上復仇者聯盟的熱潮，旗下CITY CAFE進行一波咖啡貼紙集點換購的活動，結果16萬件預購商品開賣就秒殺。從行銷面看，活動非常成功。但如果計算營收會發現，整波活動頂多創造0.2%*的全年營收 [註]。

為何經營高層要支持一個0.2%全年營收的活動呢？因為各種指標數據顯示，這或許是一個好主意。

本篇會不斷提出經營高層最愛問的問題，揭露經營層的決策視角。並從宏觀面的市場／品牌／財務／策略／營運等層面逐一分析推理，以彰顯數據力在企業策略與企劃思考中的重要性。

投資：7-Eleven全年活動那麼多，復仇者聯盟活動有特別下重本嗎？

有。因為有投資電視廣告。

通常，投資一檔電視廣告，至少花500萬到1000萬元以上。以全年24檔主題活動 [註] 來看，有電視廣告推廣的活動不到一半，以此可推論7-Eleven「高度重視」復仇者聯盟活動，因為光是電視廣告與媒體，行銷費用估計就已達千萬等級。應該是全年前10大主力活動。（7-Eleven主題活動會大量投入行銷資源，通常活動至少有一個觀看次數破百萬的網路影片）

營收貢獻度：商品預購秒殺，但營收高嗎？

高。這次的營收金額達到近3億，但這對7-Eleven只是九牛一毛：

作者製作提供 業績來源有三種

作者製作提供 贈品收入 + 活動咖啡收入

作者製作提供 活動帶來的新客人，在2019年回購的收入

把三項營收來源加總，金額接近三億，數字的確可觀。但對7-Eleven來說，這只佔2018年營收的0.2%，所以「看數字的同時也要看比例」，不能只看營收額，也要看營收佔比。

此外，我們也常看「活動的營收成長」對「年度成長目標」的貢獻度，以2018年的營收成長率是5%來看，假設2019年成長目標也是5%，那這個活動的貢獻度肯定小於年度成長目標的1/25。以全年前10大活動來看，貢獻度不成比例，正因為活動的業績彈跳實在太小，所以7-Eleven「除了活動本身，可能還有更高層級的思考」。

毛利診斷：咖啡是門好生意嗎？到底多賺錢？

咖啡不只是一門好生意，還是超商最賺錢的商品。根據公平會於2018年9月公布的報告顯示：咖啡是超商最賺錢的商品，毛利率高達50%。對比2018年7-Eleven財報公布的毛利率34.4%，咖啡表現超亮眼。以CITY CAFE 2018年的營收130億來看，毛利可能達65億，貢獻全年12.2%的毛利額。

所以，CITY CAFE，其實是7-Eleven的金雞母，而為了維護公司最賺錢的金雞母，讓長期營收與毛利穩定，做一波超大活動支持，很理所當然。以7-Eleven全年24個主題活動來算，CITY CAFE高達12.2%的毛利貢獻度來算 （12.2% X 24=2.93），一年做3波左右的超大型活動很符合比例原則。

不過我們發現，7-Eleven 2018年甚至加碼投資到六波？

投資配置：做三波活動合理，但做六波理性嗎？

的確，做六波活動不太合理。

統計CITY CAFE在2018年做的六波超大型主題活動，觀察其操作，大多有電視廣告，豪華到用過2組代言人（桂綸鎂+日本的乃木坂46女團）。以筆者的經驗，如果廣告有代言人，每一波投資可能會達到2000萬以上規模（依7-Eleven定義，現萃茶與黑糖珍珠都是CITY CAFE的業績）。

也就是說，把全年四分之一（25%）的主題活動，全砸在CITY CAFE這個全年12.2%的毛利貢獻者，明顯過度投資，真要說它理性投資，7–Eleven一定要有毛利以外的商業考量，從經驗上來看，廣告請代言人，多少都是想提升企業形象與知名度，但這是原因嗎？

品牌形象：用代言人主打CITY CAFE，是為了提升7-Eleven的形象嗎？

若真的是為了提升企業形象。但為何要偏要挑咖啡做？

7-Eleven為了建立企業形象，用桂綸鎂打CITY CAFE 廣告？這個推論可能是對的，畢竟桂綸鎂的廣告，一直以來都走城市小清新風格，偏向氣質質感路線，的確可能帶來好感，提升企業形象，加上其他7-Eleven的活動電視廣告，都直接推廣商品與活動，不走企業形象路線。

換句話說，如果全集團廣告，「只有」CITY CAFE的有代言人並走形象與質感路線，代表CITY CAFE肩負7–Eleven形象門面的任務。

這是一個重要而且有趣的發現。如果CITY CAFE不止是金雞母，更是7-Eleven的企業形象門面，無怪一年要投資六波活動。這也充分說明CITY CAFE的確是7–Eleven的策略核心要角。

不過明明這麼多自有品牌商品，為什麼偏偏要挑咖啡做企業形象？

訪店頻率：為何獨厚CITY CAFE

同樣是食品，如果用鮮食做品牌形象可以嗎？不行，因為咖啡真的是最好的選擇。

公平會2018年9月的調查資料顯示：每人每年進便利商店的次數高達126次，平均消費77元。前面假設過，每一個咖啡飲用者，一年約來店18次。代表每七個到7-Eleven的消費者，就有一個是為了咖啡而來。CITY CAFE是「拉動消費者來店」的火車頭。

超商的營收公式：年營收 ＝ 「平均每人訪店次數 Ｘ 平均每次消費金額」。

如果咖啡是最能夠拉動消費者來店的主力商品，那麼投資咖啡的形象廣告，其實是希望提升CITY CAFE的心佔率，大幅提升消費者訪店次數。畢竟營收公式已說明：消費者進來越多次，營收就越高。

前景：CITY CAFE真能長期成長、避免對手競爭嗎？

暫時不怕，而且CITY CAFE應該還會繼續成長，因為咖啡市場商機無限，消費者為了咖啡來7-Eleven的頻率，未來可能還會大幅增加，理由如下：

市佔成長空間大。國人一年咖啡飲用高達158杯，而7-Eleven消費者一年平均才17杯。（2018年CITY CAFE賣3.2億杯，假設會買CITY CAFE的人口是1800萬人，平均1人一年18杯） 市場高速成長且未來潛力大。許多觀察都可以支持這個假設，包括消費者飲用頻率持續增加、咖啡豆進口噸數近年都呈現雙位數增長等，對比歐美國家每人每年300多杯來看，飲食習慣也有耕耘空間

綜上，以「訪店次數」與「未來性」看，咖啡都是7-Eleven增加消費者訪店次數的最強火車頭。所以，理當把形象門面廣告做給CITY CAFE，帶動門市形象，增加未來的消費。

Photo Credit: 中央社

分析這麼多，總算釐清CITY CAFE的定位，也終於能釐清復仇者聯盟活動的目的與意義。

CITY CAFE的定位 = 「毛利金雞母＋企業形象的門面＋增加訪客來店頻率的火車頭」，而一年強打六波主題活動，有集點活動，有形象廣告，主要目的有四個：

創造衝動性消費——辦活動，讓你不得不來，順便多買一點 享受咖啡市場成長的紅利——用活動＋形象廣告加強CITY CAFE心佔率 提升企業形象——用代言人廣告，提升7-Eleven的質感 維護長期以來最賺錢的商品——畢竟是毛利之王，佔企業毛利額12.2%

打開7–Eleven的今年的股東報告書交叉比對，CITY CAFE的確是7–Eleven經營策略中，第一項被提及的核心要角。

結論：才創造0.2%的年營收，復仇者聯盟IP合作的角色是什麼?

作為支持CITY CAFE策略的重要主力活動，角色是：

帶來額外營收成長，超越去年兩個貼紙活動 吸引新客群（這是少數吸引男性客群的活動，而且每拉到一位新客，代表未來一年他有機會買到18杯） 提升記憶度（如果品牌形象良好，用短期活動增加記憶點，能會為品牌帶來更強的成長動能）

結果來看，CITY CAFE近年來都呈現雙位數的成長，可見這個經營策略多年來都非常成功。

從上述的分析可以看出，「數據力」是經營策略與企劃思考的基礎，習慣用數據思考，才能打造出有商業邏輯的絕佳企劃。而活動企劃除了創造營收與話題，還要支持企業策略，實現企業成長。

註解

資料引用自市場公開資料／新聞數據／財報／股東報告書，但每日飲用杯數與飲用人口資料為筆者主觀假設

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本文經吳宗倫 Louis Wu授權刊登

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航