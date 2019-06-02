《如何撰寫畢業論文》：如何將時事議題轉化為學術議題？

文：安伯托・艾可（Umberto Eco）

如何將時事議題轉化為學術議題？

我們知道現在大城市裡有十多家獨立電台成立，就連只有數千居民的城鎮也有二至四家獨立電台。獨立電台幾乎無所不在。這些電台或有政治色彩，或屬商業性質。這些獨立電台都有合法性的問題，不過法律語焉不詳，而且持續修訂，在我寫這段文字（或撰寫論文）到這本書出版（或論文送交委員會答辯）期間，情況恐怕已經有所改變。

所以我必須清楚說明我做調查的時空背景。題目可以是《一九七五年至一九七六年間的獨立電台》，那麼調查得完整涵蓋那段時期的所有獨立電台。如果我決定只討論米蘭的電台，就必須納入所有米蘭的電台，否則我的調查就不夠完整，因為我有可能漏掉就節目、收聽率、受眾文化結構或廣播涵蓋範圍（郊區、社區、市區）而言最具代表性的某家電台。

我如果決定研究三十家國立電台，必須先確立篩選樣品的準則，如果現況是國立電台的比例為五家政治路線電台對三家商業路線電台（或五家左派電台對一家極右派電台）的話，我所選的三十家電台就不能有二十九家都是政治左傾（或右傾）的電台，否則我呈現的電台現象只反映了我的個人好惡，不能如實呼應現況。

我可以決定（借用研究可能的世界裡是否有半人馬的思維）放棄調查獨立電台，改而提出理想的獨立電台計畫。只不過如此一來，提出的計畫必須要有組織，要務實（不能假設有尚未發明的設備或民間小型團體無力負擔的設備），另一方面這個理想計畫必須顧及實際現況趨勢，因此針對現存電台做初步調查仍是必要的。

此外，我必須清楚說明「獨立電台」的定義，也就是讓大家知道我的研究對象為何。

我所謂的獨立電台單純指左派電台嗎？還是指頻率覆蓋全國、由小型團體建立的半合法電台？還是不受壟斷勢力把持、但通訊網絡複雜的純商業性質獨立電台？該不該將地域性列入考量，只把聖馬利諾或蒙地卡羅的電台視為獨立電台？無論做何選擇，我都必須清楚說明我設定的標準，並解釋為何我的調查將某些現象排除在外。當然，我設定的標準必須合理，用語必須明確不能模稜兩可。我可以決定對我而言唯有那些表明極左立場的電台才是獨立電台，但我必須有所認知一般來說「獨立電台」這個名詞也包括其他電台，我不能欺騙讀者，讓他們以為我研究的獨立電台也包括了其他類型的電台，或是其他類型的電台不存在。因此，我得詳細說明我認為被我列入調查的那些電台才是「獨立電台」（但是要闡述為何將其他電台排除在外），或是為那些被我納為研究對象的電台選一個不至於太過平淡無奇的名稱。

接下來我要描述獨立電台的組織、經濟和法律結構。其中哪幾家電台有專職工作人員，哪幾家電台則是由團體內的活躍成員輪班，另外得建立組織類別，並檢視是否所有這些類別之間有共通之處，足以為獨立電台找到抽象定義，或是「獨立電台」一詞涵蓋了千奇百怪、各異其趣的不同電台。你們應該看出學術嚴謹態度在這個分析中有其實際用處，如果我想建立一家獨立電台，會需要知道讓這個電台能夠運作的最佳條件。

為建立一個具有可信度的類型學，我可以在研究進行中做一個表格，比對我調查的各電台特性，水平項目是電台特性，左側垂直項目則是各電台該特性項目的狀態。這是一個粗略範例，以經過簡化的四個指標檢視七家假想的電台：是否有專業人員、音樂／談話比例、是否有廣告和意識形態傾向。

Photo Credit: 時報出版

這個表格告訴我流行電台的成員是非專業人士，有明確的意識形態傾向，播放音樂多過於談話，接受廣告。同時我也看到接受廣告或以播放音樂為主的電台跟是否有意識形態並無任何衝突，因為表格中有兩家電台是這種情形，只有一家電台有明確意識形態傾向，播放內容是談話多於音樂。此外，沒有任何一家無明確意識形態的電台是接受廣告又以談話為主要內容的等等。這個表格純屬虛構，只有少數幾個指標和電台，因此無法得出可靠的統計結果，僅供參考。

這些資料該如何取得？資料來源有三：官方資料、相關人士說明和收聽紀錄。

官方資料是最可靠的，但是關於獨立電台的官方資料很少。按常規，獨立電台會在公共安全部門登記註冊，另外應該會就公司設立等事宜進行公證，但是這些資料未必看得到。如果有明確的管理章程，有可能找到其他資料，但是現階段資料有限。別忘了官方資料一定會有名稱、頻寬和廣播時段。能夠提供所有電台這三項資料的論文已經是小有貢獻。

相關人士說明。對電台負責人進行訪問。只要話出自他們之口，而且訪問標準如一，就能構成客觀資訊。所以要先準備一份問卷，以便所有受訪者都能回答我們認為重要的問題，如果拒絕回答某個問題也會被記錄下來。問卷內容不必過於簡潔，只回答是或否。如果每一位台長能提供一份計畫說明，將這些說明記錄下來，就是一份有用的文件資料。我們要釐清在這個案例中「客觀資訊」所指為何。如果台長說：「我們沒有政治目的，也沒有任何人在背後資助。」他說的未必是實話，但仍然是一個客觀資訊，說明這個電台設定的公眾形象是如此。我們或許可以透過對電台播放的節目內容做批判性分析予以反駁，這必須借助第三個資料來源。

收聽紀錄。這個部分的論文可以凸顯出嚴謹工作和交差了事之間的差別。要認識獨立電台的活動內容，必須聽幾天節目，至少一個星期，每個小時都不能錯過，完成一份「電台日報」，記錄電台播放的內容和時間，每一個節目的長度，音樂和談話的比例多少，是不是會邀請來賓參與討論，討論的議題有哪些等等。在論文中自然無法鉅細靡遺陳述電台一整個星期播放的內容，但是可以整理出具代表性的例子（對歌曲做評論、討論過程中的某一句話、播報新聞的習慣方式），借以勾勒該電台的藝術、語言和意識形態樣貌。

義大利文化休閒協會波隆納分會保存了數年電台和電視台的收聽、收視紀錄，可以做為範本，會內工作人員記錄了新聞播報的時間長度、常用用語等等。對數家電台做完這項調查後，就可以進行比對，看看兩家或多家電台如何處理同一首歌或同一條時事新聞。

我們也可以比對壟斷性國家電台和獨立電台的節目，例如音樂和談話的比例、新聞和娛樂消息的比例、節目和廣告的比例、古典音樂和輕音樂的比例、義大利音樂和外國音樂的比例、傳統輕音樂和流行輕音樂的比例等等，以此類推。只要有系統地收聽，搭配錄音機和鉛筆，你們會發現很多電台負責人訪問裡面沒有的東西。

有時候只需要比對不同廣告商的紀錄（餐廳、電影院、出版社等等的比例），就能夠知道某家電台的資金來源（也有可能來源不明）。

唯一條件是不得以印象或推測做為調查依據，例如「因為在中午時段播放流行音樂和泛美航空公司的廣告，因此這是一家親美路線的電台」。我們還必須知道星期一、星期二、星期三下午一點、兩點、三點分別播放了什麼。

如果電台數量很多，你們只有兩個方法：成立一個收聽小組，每個人手上拿一個錄音機負責記錄一家電台，一口氣全部聽完（這是最嚴謹的做法，因為可以比對同一個星期不同電台的播放內容），或是一個星期換著聽一家電台。如果採用第二個方法，你得埋頭苦幹，堅守同一個收聽時段，聽完一家又一家，而且時間不能拉長到六個月或一年，因為這個產業瞬息萬變，拿一月份的貝塔電台跟八月份的晨曦電台做比較毫無意義，沒有人知道中間七個月貝塔電塔發生了什麼事。

如果這些工作都做得很好，接下來還有什麼需要做的？有很多。以下列舉幾個做為參考：

確認收聽率。沒有官方數據，不能相信電台負責人的說法，唯一可以做的是隨機電話調查（「請問您此刻正在收聽那一家電台？」）。這是義大利國家廣播電台RAI的調查方式，但是需要一定的組織安排，而且所費不貲。寧願放棄這個研究，也不要用個人印象湊數，例如「大多數聽眾都收聽德耳塔電台」，只因為我的五個朋友都說自己聽這家。收聽率問題告訴你面對一個當代、有時效性的現象，可以如何以學術方法切入，同時也讓你了解確實有其困難。不如改研究羅馬史，容易得多。

記錄下報章雜誌上對各家電台的意見及評價。

整理相關法令，做出有建設性的評論，並說明各家電台如何迴避或執行相關法令，有哪些問題因應而生。

記錄各政黨的立場。

試著整理表列各家電台的廣告收費。電台負責人可能不會告訴你們，或者不會說實話，不過如果德耳塔電台播了老松餐廳的廣告，我們不難從老松餐廳老闆口中問到需要的資訊。

選擇一則新聞做為樣本（例如一九七六年六月大選），記錄多家電台如何處理這條新聞。

分析各家電台的語言風格（是否模仿義大利國家廣播電台播報員的口吻、是否模仿美國電台DJ的風格，是否使用不同政治團體的術語，是否維持方言播報等等）。

分析義大利國家廣播電台的某些節目（節目類型或用語）如何受到獨立電台節目的影響。

有系統地收集法學人士、政治領袖等對獨立電台的看法。收集三個意見可以寫成一篇報導，收集一百個意見就可以完成一個研究調查工作。

收集目前所有與這個題目相關的參考書目和資料，包括其他國家做過類似調查的研究出版品和文章發表，就連義大利偏遠鄉鎮報紙或雜誌上的文章都不能遺漏，以期彙整最完整的文獻資料。

要說明的是，你們並不需要做所有這些事。只要完成其中一項，做得仔細且完整，就足以構成一篇論文的主題。也不是說只有這些是可以做的事。我不過列舉幾個例子，以說明一個如此不「學術」、不具備批判性的題目，也能以學術方式完成，而且對他人有所助益，可以放入更大的研究脈絡裡，讓想要深入這個議題的人對你的研究無法視而不見，而不是用印象、隨機觀察、草率推測搪塞。

所以結論是，要寫學術性論文，還是政治性論文？這是一個假問題。研究柏拉圖學說和研究一九七四年至一九七六年間的義大利體制外團體「持續抗爭」（Lotta Continua）都一樣屬於學術性論文。你如果想要認真寫論文，在做選擇之前最好先想清楚，因為第二篇論文絕對比第一篇論文難寫，需要更成熟的學術態度。因為你沒有一座圖書館在背後做靠山，倒是有一座圖書館等著你建構。

所以，可以用學術方法完成一篇其他人看題目會認為只是一篇「報導式」的論文。也可以用純粹報導的方式完成一篇從題目來看所有人都認為具有學術性的論文。

相關書摘 ▶《如何撰寫畢業論文》導讀：進入艾可的書房，一窺大師論文寫作的內裡

書籍介紹

本文摘錄自《如何撰寫畢業論文：給人文學科研究生的建議》，商周出版

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作者：安伯托・艾可（Umberto Eco）

譯者：倪安宇

研究生的最佳陪伴之書

從現在開始克服論文焦慮

安伯托・艾可（Umberto Eco）：寫論文是自娛，還有，論文跟殺豬一樣，可以物盡其用，半點都不浪費。

一九七七年，廣為世人所熟知的義大利符號學家、小說家—安伯多・艾可（Umberto Eco）為他的學生寫下《如何撰寫畢業論文——給人文學科研究生的建議》（Come si fa una tesi di laurea－Le materie umanistiche）這本畢業論文指導手冊。不僅出於一介知識份子對學制與社會的反省，更是出於對學生的關懷，他期望以此幫助學生順利畢業。

當時義大利正面臨高等教育改制討論，遇到的社會問題是，以往只有知識菁英階級能就讀的大學，變成普羅大眾都可以入學。入學門檻變寬，愈多人可以接受高等教育，看似理所當然是件好事，但往往有許多學生為其出身所困，其實沒有將大把時間與金錢投注在學業上的餘裕。艾可就是為這些人而寫。他認為這些人不僅該完成論文以求畢業，且為了不再走學術的話，更該把握這難得寫論文的計畫，把將論述體系化的能力訓練起來。

這本指導手冊在一九八五年曾再版重出，艾可對再版的原因這樣說，有時閱讀會刺激人的靈感，儘管靈感來自於人們自己，不見得是內容本身。他盼望這文本繼續扮演啟發讀者的角色，因為他自己寫博士論文時，也有一本視之為靈感來源那樣的書。

艾可確實是有遠見的學者，他當年所談的問題並未過時。目前台灣的大學幾乎人人在念，碩士學位也已相當普遍，只要願意每個人都能進研究所寫論文。除了擁有資本栽培的學生之外，大多數的普通學生仍得趕快畢業，工作賺錢，甚至償還學貸。問題是，許多研究所並不期待學生趕緊寫完論文畢業，尤以重視博學傳統的人文學門最為嚴重。艾可這本書正是為了解決學生的論文焦慮，為了鼓勵學生盡快寫出一本符合「畢業門檻」論文而存在。對現代讀者而言，它仍是一本非常好的研究生陪伴之書。

本書有如下實用情境的建言：

一個半工半讀學生是否該盡快完成論文？

該如何避免被指導教授剝削？

學位論文該花的時間最短半年，最長三年，為什麼？

該如何選題，才能確保論文對未來的自己或學界有用？

附帶一提，艾可在這本書中不會告訴你論文寫什麼，那是你自己的事。這本書要告訴你的是：a・論文是什麼；b・如何選擇論文題目、分配時間；c・如何搜尋參考書目；d・如何運用你找到的資料；e・如何呈現研究成果。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航