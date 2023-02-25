【專訪】漫畫家左萱：畫筆是魔杖，創作有如奔向九又四分之三月台的路上
我們想讓你知道的是
若要定義台灣漫畫的特質，左萱以看似泰國菜、實則源自台灣的月亮蝦餅貼切比喻，地處海島，台灣漫畫與台灣食物同樣深受各方影響，但並非照單全收，而是加上自己的優勢與獨特性，在地化成屬於台灣的模樣。
文：愛麗絲
「小學生們問我愛看恐怖片，是不是因為生活壓力大需要尋求刺激？」左萱愛讀懸疑推理、喜歡恐怖片，特別推崇美國導演艾瑞・艾斯特（Ari Aster）的《宿怨》與《仲夏魘》，也欣賞泰國恐怖片兼具驚悚與好笑的惡趣味。一次，她受邀至小學營隊演講，童稚天真的提問，精闢道出左萱熱愛恐怖片的原因之一，另一原因，則是平時創作漫畫、編排故事，一向能精準掌控後續發展，「所以我實在很享受出乎意料、被嚇和被騙的感覺呀。」
創作漫畫，是將腦中奇想轉譯為筆下故事，憶及童年，反覆播放的故事錄音帶，是左萱對世界最初的粗淺認識，也是她愛好故事的起點，「當有說話能力後，就想試著自己說故事，」求學階段，左萱一向偏愛具故事性的文史科目，幼稚園更曾自告奮勇參加說故事比賽，當年在台上細數《七隻小羊》藏身處的小女孩，如今依循心之所向，成為說書人。
創作是場馬拉松
從小隨手塗鴉，一路讀美術班、美術系，決定不讀教程專心創作，選擇以故事本體與角色生命都具延續性的漫畫為主力，左萱擁有家人們全心支持，幸運地以喜歡又擅長的事為業，但這條路並非全然美好。
「喜歡的事有很多，但我是不是足夠擅長到能以此為業？一旦把興趣變成工作，我能不能接受這件事不會全是喜歡的成分？」彷彿身處十字路口，疑惑與焦慮盤踞左萱心頭，當時這些沒有答案的大哉問，卻是人生中必須面對的課題。
左萱回憶，當年研究所課程中，鄒駿昇老師要求大家在第一堂課自我介紹，但聽完一輪，卻說他期待的自我介紹不是這麼回事，要求期末時再做一次。「我們讀書這麼多年，早有一套各自習慣的制式自我介紹，但我們可能從來沒有認真思考過，自己是什麼樣的人？」
期末時，左萱以整個捷運車廂的人來自我介紹——她將形形色色的路人，全換上自己的臉龐。當時左萱已開始接商案，但對未來尚無明確方向，日子在焦慮中不斷流逝，而該次自我介紹正呈現出她的焦慮——讓左萱渴望透過觀察大家、比較他人與自己來建構對世界的認知。
「創作是場馬拉松，」鄒駿昇老師的提醒，讓左萱沉潛下來，定心思索「我是誰？我在哪？我該往哪裡去？」，穩定邁開腳步。
創作確實是場馬拉松，更是在內心不斷為難自己的長期挑戰，雖有編輯幫忙、讀者反饋，但左萱坦言，真正走在創作路上仍是踽踽獨行，不斷審視自己想藉故事傳遞的訊息是否夠明確、人物表達是否夠完整，彷彿在理性與感性、本我與超我間不斷切換，「不停自我質疑、罵自己是創作的常態。」
創作者多屬高敏感人，那些腦內會議的拔河，該如何成為創作養份而非單純內耗，是左萱正盡力學習的。聽來辛苦，但左萱笑著說，創作之初，起心動念的粗淺概念正是經不斷反芻與內心辯證，才打磨得足夠光亮。
在隔絕於現實之外的平行世界，和讀者展開對話
這些反覆辯證不會白費。左萱首部長篇漫畫《神之鄉》已改編為劇集播映，更陸續售出法文、日文、義大利文與越南文等外語版權。
若要定義台灣漫畫的特質，左萱以看似泰國菜、實則源自台灣的月亮蝦餅貼切比喻，地處海島，台灣漫畫與台灣食物同樣深受各方影響，但並非照單全收，而是加上自己的優勢與獨特性，在地化成屬於台灣的模樣。對異國讀者而言，台灣漫畫中的本土特色自然是耳目一新，但左萱認為新鮮感並非故事引起共鳴的必要元素，「更重要的是故事中的普世價值，能被讀者理解、進入他們的身心靈。」
故事裡的普世價值，不代表作者現身說教、推廣特定思維，《神之鄉》雖描繪大溪人文，但左萱起初並未設定「告訴大家大溪很好玩、快來玩」的目標，而是單純以「回家」和家庭情感為核心，能引起讀者對大溪的興趣，左萱笑稱全是始料未及的附加價值。
左萱筆下故事多從生活經驗取材，但相較於現實，漫畫是隔絕於現實之外的平行世界，以大量對白推進情節，透過筆下人物的生活與選擇，更讓左萱能在此平行世界裡，展開與讀者間的對話，有時更像在故事裡提問。目前連載中的新作《芭蕉的芽》，是左萱為母校台師大百年校慶繪製的校史漫畫，回溯台師大前身1930年代的「台北高校」歷史，創造虛構故事。
左萱為此遍覽許多文史資料，發現那個年代的母校，竟與現代師大附中校風類似，「又會念書又會玩，各種不同價值觀在校內並存。」左萱打造出熱愛閱讀、放蕩不羈的南城雲太郎，與懞懂離鄉北上、以當醫師為志業的葉星橋，經兩位主人公的求學生活，描繪出1930年代台北高校的青春學子面貌，藉此，左萱也想試著探討：「自由到底是什麼？」自由看似奔放卻可能有其代價，而在現代回望1930年代的自由定義，也能看見時光遞嬗下的轉變。
左萱從不限定標準答案，即便故事走向可能是其中一種解答，她盡可能保留討論空間與其他可能性。「我不一定會給一個我認定的答案，或是在故事裡放一個自己的代言人，」左萱筆下人物或多或少有和自己相似之處，但不必然和左萱如出一徹，這也是左萱掌握自己和讀者距離的方式，「讀者認識我故事中的角色，但需要認識我嗎？這會不會影響到他們看故事人物的視角？」
比起創造自己的代言人，左萱笑稱自己是如佛地魔創造分靈體般，自己的價值觀、生命事件、習慣等分散各處，筆下角色或許是左萱，卻也不是左萱。
重溫霍格華茲的魔法世界
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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