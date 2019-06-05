《他，會是恐怖情人嗎？》：四個方法協助身邊的人脫離「高壓型控制」

文：麗莎・馮特思（Lisa Aronson Fontes）｜譯者：童貴珊

每當看到社會上的情殺事件，總是令人不寒而慄，也擔心自己或身邊的人可能會成為下一個受害者。「恐怖情人」的行為與一般的「嫉妒」、「吵架」有何不同？高壓型控制喜歡以愛為名，似「愛」而非，很容易令人誤以為是愛。熱情與陪伴可以與威脅、懲罰、孤立甚至肢體暴力同時並存。長年為婦女家暴個案提供協助的心理諮商博士麗莎・馮特思，在他的著作 《他，會是恐怖情人嗎？》 中就建議，當你發現身邊的人正面臨「高壓型控制」，受到伴侶的暴力或言語嘲諷地對待，你可以這樣提供他們有效的協助：

眼看著你所愛的朋友、家人、客戶或病人在高壓型控制的伴侶或前伴侶手中備受凌虐而受苦，實在令人感覺無比沉重。你或許很想不顧一切去解救受害者，或乾脆把施虐者殺了；你可能備感無助受挫而只能轉身離去，也或許你忍不住為受害者的處境而憤憤不平、怒不可抑或於心不忍。

在受害者成功逃離之前，我們必須理解，長期的凌虐與掌控是如此根深柢固，因而也需要長久的協助與陪伴，才能帶來轉機。

掌控型的關係有其上下起伏的過程。每一次當受害者感覺關係中的張力或剛好在某個特殊慘況發生之後，她們比較願意承認並開誠布公地討論自己所面臨的問題，甚至認真思索改變現狀的可能性。但另一方面，當掌控者歉意十足、竭盡所能地讓妻子或女友感受滿滿的愛意與呵護時，則受害者比較不願意敞開地討論這段親密關係的問題，也比較不願去考慮離開的可能性。

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提供協助的有效重點

記住，長期以來，受害者的自尊早已被各種凌虐與孤立踐踏得支離破碎。她所置身的風險，恐怕比你所能想像的還要危機四伏。她的對話、行動與電子傳輸的對外溝通，可能都被施虐者監控、一手掌握。所以，你不能隨意「使她」脫離關係、享有自由，除非她已經預備好。你的好意援助，如果欠缺嚴密與周全的考量，恐怕將置她於更險峻的危機中。不過，以下重點或許可以提供有用的建議：

讓她知道你對她的關懷，不帶任何批判與責難。等過了一段時日，你和她建立了更親近的關係之後，而你也確認了你們之間的對話沒有被監控，然後，再如實告知對方你真正的關切。

詢問對方，你可以為她做什麼？你可以提供援助，而非完全承擔或接管過來。問她，你可以如何幫助她，使她的生活更輕鬆自在，扶持她、給她力量走下去。不要許下一些超乎你能力範圍之外的承諾。 避免告訴或指點她該如何做。別忘了，她比任何人都還要了解自己的處境，也比任何人都還要曉得如何確保自己的安危。 專心聆聽她想告訴你的內容，克制自己不要對她拋出太多問題。畢竟，她所經歷的某些過程可能令她羞於啟齒。她可能需要在好多年以後，才能預備好與別人談論這段關係中最令她痛心疾首的部分。 讓她在不被批判的前提下，毫不設防地自由表達自己的感受。她可能還深愛她的伴侶或前任伴侶，也相信對方還愛自己。她可能對他戀戀不捨。她也可能對他百般依賴，甚至開始懷疑，自己若離開他恐怕活不下去。她擔心他一個人的日子過得如何，是否無恙？請你向她確保，這些感受再正常不過，別急，再一些時日，這些問題都會找到出路，迎刃而解。

即便你心裡認定那男人是個一無是處的大混帳，你仍要克制自己不可在她面前嚴厲批評她的男人，免得她之後再也不敢讓你知道，她心中其實還對那男人念念不忘。她甚至會對你懷恨在心，氣你怎可將她深愛的男人批評得體無完膚。別忘了，她可能終究會回到那男人身邊。若然，你一定想確保她以後仍能毫無芥蒂地與你保持聯繫。

如果她完全在伴侶的掌控之下動彈不得，那麼，現階段你能做的恐怕也有限，而你唯一能做的，便是與她保持聯絡，溫柔地引導她去檢視與評估施虐者的言行不一。不過，坦白說，她真槍實彈的經歷要比她告訴你的，還要多、還要艱辛。

延伸閱讀

書籍介紹

本文摘錄自《他，會是恐怖情人嗎？：我的親密關係診斷書》，橡實文化出版

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作者：麗莎・馮特思（Lisa Aronson Fontes）

譯者：童貴珊

「高壓型控制」（Coercive Control）是指在一段親密關係中，某一方使用暴力威脅手段來支配和掌控另一方的行為。這種貌似愛的控制，容易讓人混淆，因為熾烈的愛與威脅、孤立、懲罰、傷害同時並存。

高壓型控制關係比我們以為的還要幽微，有時，外人根本無法從伴侶關係中看出任何跡象。許多高壓型控制的加害者，經常會在外顯的關係互動上，刻意為自己營造美好的形象。

高壓型控制的時程可以長達數個月、數年甚至數十年。隨著社會時代變遷，由女性發動壓迫的案例也逐漸增多，作者馮特思博士在此書中，亦針對外來移民女性、同性伴侶、青少年戀人等關係中的高壓型控制有所著墨。

如果你自己或你所關心的人，正深陷在高壓型控制的困局之中，這本書不僅提供了希望與解答，也給出了許多可行的評估與計畫。馮特思博士以她曾身為高壓型控制受害人的親身經歷，結合長期的專業研究，為讀者整理出重要的參考指標與行動方向。

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本文經書傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航