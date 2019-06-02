父母「有求不必應」，兩個方法教孩子不胡鬧

文：黃彥鈞（職能治療師）

「我家的孩子只要不順心就會大哭大鬧，怎麼辦呢？」

每個孩子的個性不同，有的孩子乖巧體貼，有的孩子個性主動活潑。在觀察孩子個性的時候，孩子對大人有所求是最好的時機點。每個孩子表達需求的方式不一樣，還有被拒絕的反應也不一樣。而最讓媽媽爸爸傷腦筋的是，當不順孩子的意，讓孩子鬧脾氣時，該怎麼辦呢？

因為工作的關係，這些情緒起伏大的孩子對黃老師並不陌生。其中對老師印象最深的應該是曾經遇過一個案例是一名三歲獨生男孩，只要媽媽一不順他的意，例如不買想要的玩具或零食，他就會在公眾場合和眾目睽睽之下，直接躺在地上打滾大鬧、尖叫、亂摔貨架上的商品。

哭的時候不但面紅耳赤、還會嘔吐、臉色發青，上氣不接下氣的樣子，看起來十分的嚇人。孩子的媽媽在一旁，剛開始還能忍著表明拒絕的立場，但是很快就會軟化態度，哭著抱住孩子：「別哭了，媽媽買就是了！」小孩也馬上破涕而笑，露出得意的神情。「其實我也知道這樣不好，但我真的不知道怎麼辦……」

事實上，有很多媽媽爸爸與孩子之間都有類似的問題。很多時候我們以為是父母太寵小孩、忍不下心來。但根據黃老師的經驗，很多例子裡面其實是媽媽爸爸被孩子的行為嚇到了。上面所說的情節，對很多遇過實際情形的爸媽來說十分震撼，往往一時反應不過來，就會選擇息事寧人，於是就成為之後遷就孩子行為的開端。

面對這種情緒起伏大，或是已經習慣這種爭吵方式的孩子，媽媽爸爸該怎麼辦呢？黃老師這裡建議，首先要了解孩子胡鬧的原因是什麼，再用以下兩種方法，可以有效讓減少孩子的胡鬧行為。

1. 如果只是引起注意，就要計劃性的忽略

若孩子的行為是為了引起大人的注意，我們可以忽略孩子們挑戰大人的底限，但沒有實質危險和破壞性的行為（像是大哭大叫、刻意做出不適當的奇怪動作等)，要注意孩子會挑戰大人底線，所以一開始不會見效還會更激烈。

當然我們不能一味地不理會，要讓孩子知道什麼狀況才會引起你的注意，他們一做到就要給予積極的讚美來增強好行為。

2. 如果有危險行為，立即隔離

如果孩子有有危險或破壞的行為，發生的當下就要立刻行動！把孩子帶離現場或是隔到角落等相對空全的空間。此時孩子有可能會故意鬧得更厲害，大人絕對要保持沉默但始終相伴，好掌控突發狀況，最好保持面無表情的淡定模樣，甚至不能有眼神接觸。

至於孩子要到哪裡呢？如果在家，媽媽爸爸可以指定一個區域，像一塊地毯、椅子、或在爸媽的床上讓孩子待著。此外，要隔離多久可以把握「幾歲就是幾分鐘」的原則，大人可以在旁邊計時給他看，沒有冷靜的話就再做一次。這個方法對任何年齡的孩子都適用，主要是讓孩子訓練處理情緒，並在冷靜後可以溝通。

除了用對方法，大人情緒控管很重要

其實，孩子的大腦在發育階段，處理情緒本來就需要學習。大人也要做好情緒控管，否則當狀況來時亂了手腳，反而會對孩子的身心發展產生負面影響。黃老師希望媽媽爸爸隨時都能以身作則。

延伸閱讀

本文經BabyHome授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九