2名香港公民獲德國「政治難民」身分，紐約時報：「亞洲法治綠洲」聲譽受威脅

《紐約時報》今（22）日報導指出，2名參與「旺角騷亂」逃亡海外的香港公民，已證實獲德國的「政治難民庇護」，是第一起因香港當地情勢不利，獲得外國庇護的案例。報導也指出，此案例反映出香港的個人自由正因北京控制而受到侵蝕，威脅香港「亞洲法治綠洲」的聲譽。

今年25歲的黃台仰和27歲的李東昇，因參與2016年在旺角的抗議活動，被控暴動、煽惑非法集結等罪名，二人在2017年保釋期間獲准離開香港後，先飛往台灣，後出發至柏林，此後並未再次回到香港。二人向德國政府申請庇護其間， 先住在一個舊的英國軍營，然後住在德國中部的一個住宅區，與來自中東和非洲的人們聚集在一起， 學習德語。

《紐約時報》報導，黃台仰和李東昇日前證實，二人的難民庇護申請已於2018年5月獲德國批准。

在德國，外籍人士若因其種族、國籍、宗教或政治觀點在該國受到迫害，德國將提供難民保護 。 這樣的庇護資格，使其能夠在德國生活、工作和就學3年。德國 聯邦移民及難民署日前回覆《紐約時報》，證實去年曾向2名香港人發出難民庇護申請，但並未披露申請者身分。

「如果德國政府認為香港司法機構是獨立的，他們就不會給我難民身分」，黃台仰去年在德國受訪時表示，他獲得庇護，是因為「香港當局被認為是利用司法機構來迫害香港人。」不過證實獲得政治庇護後，二人都拒絕進一步評論，黃台仰以短訊回覆說，日後會交代更多詳情。目前包括香港司法部門和警察部隊，都拒絕對此發表評論。

黃台仰，攝於2016年9月。｜Photo credit: Reuters／達志影像

黃台仰是香港「本土民主前線」（Hong Kong Indigenous）前召集人，該組織在「雨傘運動」後於2015成立，核心理念為捍衛香港的民主精神，不排除以抗爭向香港政府施加壓力，被認為是港獨組織。

2016年2月8至9日，農曆大年初一深夜至初二凌晨，「本土民主前線」在旺角發起集會，聲稱要維護違法經營的路邊攤販，阻止他們被取締（這起事件後也被稱為「魚蛋革命」），捍衛香港本土文化。該集會之後演變成騷亂，警民發生嚴重衝突，事件造成約130人受傷、90人被捕。

黃台仰事後被控暴動、煽惑非法集結及煽惑暴動共3項罪名，同案另一被告李東昇則被控暴動罪及襲警罪，李東昇也是「本土民主前線」的前召集人。《明報》指出，根據出入境紀錄，黃、李人2017年同一日從香港國際機場離港，離境時間只相差約一秒，惟未有資料顯示兩人離境到何處。

首起因「香港事件」獲政治庇護案例

人權組織對德國給予港人庇護感到驚訝，國際特赦組織研究員潘嘉偉表示，黃、李二人獲德國給予庇護，反映「香港的人權狀況與世上最差的國度有得比……反映國際社會認為香港現況有多嚴峻。」潘嘉偉與兩位人權律師都表示，未聞以往有港人因在港受迫害而獲外國政府給予庇護。

香港時事評論員黃世澤指出，香港第一位獲得國外政治庇護的，是2015年獲得加拿大難民資格的香港人楊匡。不過黃世澤也指出，楊匡被給予政治庇護，是因其妻子劉沙沙為中國的維權人士，和黃台仰與李東昇是因在香港發生的事件逃亡海外，不能相提並論，格外可見此案例的意義不凡。

立委黃國昌也於臉書分享黃、李二人獲政治庇護的新聞。並表示，香港雖然沒有「民主」、但起碼還有「法治」，讓香港發展為世界金融中心之一，不過現在，香港法治「無法信任」淪喪到遭德國認證。他也指出，一國兩制的神話早已幻滅，成為徹底的悲劇，台灣竟然還有政客與媒體，繼續與中共唱和，欺騙台灣人民，令人不齒。

流亡台灣港人：台灣情形也不樂觀

同樣因旺角事件逃亡海外的，還包括逃至台灣的香港少女李倩怡。

李倩怡因參與「旺角騷亂」被控暴動罪（案發時17歲），2017年1月缺席聆訊棄保潛逃到台灣，被香港警方通緝，《中央社》報導，內政部移民署也證實，李倩怡於1月6日入境台灣，但之後未有出境紀錄，入台證已逾期。

李倩怡於今年5月7日，現聲於台灣基進黨的Youtube直播。

她形容，「香港法治，不是由政府推《逃犯條例》的那一刻才開始被剝奪的。」她說，銅鑼灣書店事件中，港府沒有發聲、支援，中國則安罪名打擊異見者，中國步步進逼，香港越退越後。「旺角大審之後，就是雨傘革命被審；肅清港獨之後，就到泛民。」

李倩怡指出，隨著香港銅鑼灣書店店長林榮基流亡，可以預期將會有更多人被迫流亡，她也於影片中指出，對香港的未來感到憂心，台灣的情形也不樂觀，如果明年選舉選出親中政客，台灣可能會踏上香港後塵。希望香港朋友能將香港經驗，分享給每一位只想安居樂業的台灣人，讓他們知道中國政權的可怕本質。

因為修改《逃犯條例》，香港的民主與人權近日格外受到關注，外界擔憂此法修正通過後，恐把在香港居住旅遊的外籍嫌疑人引渡其他國家受審，包括中國，從4月以來受到外界廣泛批評，不只港人發起遊行抗議，香港銅鑼灣書店店長林榮基更擔心修法後恐被送至中國受審，今年4月26日逃至台北。

不過，香港保安局局長李家超在本月20日表示，委員會近一個月都無法選出有效主席，顯示其審議草案的功能已經失效，港府被迫「做出艱難決定」，要求直接將法案於6月12日送到立法會大會二讀，此舉將繞過目前僵持不下的法案委員會。為防止香港立法會硬闖關，香港民間人權連線也預計在6月9日下午3時舉行遊行，由銅鑼灣東角道遊行至金鐘添美道，目標是超過30萬人參與。

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核稿編輯：楊士範