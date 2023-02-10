《安倍晉三回憶錄》提及深受李登輝總統國家觀感動，無庸置疑是亞洲具代表性的偉大領袖
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《安倍晉三回憶錄》的副標題為「首相不為人知的孤獨、決斷和暗鬥」。內容談到安倍痼疾復發到辭去首相的心路歷程，以及兩度執政推動的內政、外交政策。
（中央社）2022年遇刺身亡的日本前首相安倍晉三回憶錄9日上市。書中記載，安倍表示1994年首度會晤時任總統的李登輝時，對李登輝的國家觀大為折服，認為李登輝是代表亞洲的偉大領袖。
日本中央公論新社出版的《安倍晉三回憶錄》收錄安倍生前接受《讀賣新聞》特別編集委員橋本五郎與論說副委員長尾山宏訪談的內容，描寫日本憲政史上最長任期首相安倍執政的理念、祕辛。訪談從2020年10月安倍卸任首相一個月後起，歷時一年，共18次。
書中第6章描寫安倍談與海外元首包括時任美國總統的川普（Donald Trump）、俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平等人交手的經驗、印象，並且談到為李登輝的國家觀深受感動。
安倍回顧他於1994年身為自民黨青年局次長訪台，首度拜會時任總統的李登輝時，聆聽李登輝的言談就大為折服。對於李登輝如何堅決守護2300萬人民、李登輝的意志，內心深受感動。安倍說：「李總統是充滿魅力，會吸引人，宛如磁場那樣的人。」
安倍聽到李登輝談及日本統治台灣時代、台日關係深厚等事，覺得李登輝詞藻豐富、學術涵養富哲學，無庸置疑是亞洲具代表性的偉大領袖。
1996年安倍身為自民黨青年局局長訪台，此時正是他即將訪中之際，他告知李登輝此事。李登輝說：「請訪中國，告訴他們台灣民主化腳步正穩健前行。」安倍受訪時回憶說，他將此事告知中國後，氣氛變得很差。
被問及身為內閣官房長官、首相之後，私下是否與李登輝有互動的問題時，安倍表示，多次與李登輝通電話，但並沒談及經濟或安全保障等具體的內容。他多次聽到李登輝說要守護台灣，不讓台灣成為國際社會的孤兒，台日、台美的關係要強化，讓台灣受到國際社會認可的言論，他感受到李登輝的強烈信念。
安倍透露，在參拜靖國神社的議題上，自己身為國家領導人的態度曾被李登輝教訓過。
安倍首度執政時，李登輝2007年6月參拜靖國神社。此時安倍即將出席在德國海利根達姆（Heiligendamm）舉行的八大工業國集團（G8）高峰會，將與中國國家主席胡錦濤舉行雙邊會談。
此次是李登輝卸任總統後第3度訪日，是安倍執政期間，李登輝第1、2次訪日的時候，日本政府盼他低調，第3次訪日，安倍說「就尊重總統的心意，讓他參拜靖國神社。」
《安倍晉三回憶錄》中記載，安倍曾請教李登輝的看法。李登輝說：「我哥哥是大日本帝國海軍軍人，我也以學徒兵身分出征，身為日本陸軍軍人拼命奮鬥。戰爭期間，我是日本人。我哥哥戰死南洋，當時戰歿將被供奉在靖神國社，這是士兵與國家之間的契約。當然，我認為我哥哥被當成神供奉在靖國，我能與哥哥見面的地方就唯有靖國神社，所以我會與哥哥在靖國重逢。」
安倍受訪時表示，聽到李登輝這番話，根本說不出要求李登輝別參拜靖國的話。李登輝還對安倍說：「日本人到底在做什麼？已喪失過去日本人的精神了嗎？為國捐軀者被供奉在靖國，身為國家領導人參拜靖國不是理所當然的嗎？」安倍說，聽聞此語，啞口無言。
《安倍晉三回憶錄》的副標題為「首相不為人知的孤獨、決斷和暗鬥。」內容談到安倍痼疾復發到辭去首相的心路歷程，以及兩度執政推動的內政、外交政策。
《安倍晉三回憶錄》的訪談人橋本五郎、尾山宏在序中表示，此書2020年一月大致上已完成，等待付梓，但安倍希望再稍等一下才出版。因為他想身為自民黨最大派閥「安倍派」重返政界，可能是他認為部分內容有點敏感，對於出版感到躊躇。未料，他2022年7月遇刺身亡。
兩位訪談人指出，這本被認為是戰後第一級的回憶錄若就此「長眠」，實在太可惜。在安倍辭世49天過後，經安倍夫人安倍昭惠同意，如今終於出版。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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