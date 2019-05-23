原來最難抵達的地方，是一路忽略的美好——翟本喬跟著心走、讓心自遊

「忙是為了自己的理想，還是為了不讓別人失望？」1985年張艾嘉的一首「忙與盲」，點出了一個重要的問題。在經濟起飛的黃金歲月之中，把自已的青春時光奉獻給了工作的四、五年級生，心中的一個共同問題：你是為了什麼而忙？

然而在辛苦打拼的成熟果實背後，從步入職場、成家立業以來，你們的心始終被汲汲營營的生活追得喘不過氣來、被世俗的成功門檻圍了起來。試想，有多久不曾獲得新自由了？又是否曾經讓心自遊？透過同一個世代的翟本喬，一趟預料之外的心自遊之旅，或許對於忙碌你會有不少的共鳴，也會有不少的思考想像。

從雲端到地面的距離，換個角度看竟是如此近

人生的前半場，與許多中堅人士相同，看似眾人欽羨的勝利軌跡中，翟本喬背後有著諸多不為人知的壓抑。因為家中的經濟狀況，人生就像早早按下快轉鍵般的運作，從大學踏入了職場開始，走出了台灣，歷經貝爾實驗室、Google公司，重返台灣後的台達電雲端技術中心，到自創和沛科技，他時時刻刻只怕來不及完成工作。

2017年和沛科技的黯然退場，讓翟本喬歷經前所未有的挫折。但現在，眼前的這位翟本喬，看不出一絲的低潮，從雲端跌至地面，翟本喬早已泰然自若：「從雲端到地面，從地上看來很遠，但如果你從太空中往下看，這不過是個極小的差距。」

「如果再讓我選擇一次，我還是會做一樣的事，這就是學習，這就是人生。」是什麼樣的洗禮，讓翟本喬有著豁然開朗的思維？讓心自遊，原來就是其中關鍵。

Photo Credit: TNL Brand Studio 一趟預料之外的心自遊之旅，讓翟本喬找回深藏已久的男孩心。

跟著心走，身體會找到最原本的初衷

或許就是這樣的職涯轉折、這樣的心情困境，這一次與Volvo V90 Cross Country一起的旅行主題，激起了翟本喬心中的共鳴。「這實現了我從小就想做，但從沒執行的環島行。」跟著V90 Cross Country走遍了過去未知的台灣秘境，有宜蘭的秘境瀑布、有號稱雲霧故鄉的雪霸觀霧遊憩區、有台東的旭海草原、有布農族的望鄉部落。長達一週的旅行中，翟本喬試著把心敞開，透過心的帶領，身體會自然的跟上。「Follow your heart，我想，大概就是這個意思。」翟本喬有所頓悟地微笑說道。

美不勝收，是身體對應美景所反應的感想。但更讓翟本喬收穫滿載的，是那重回童真心境的旅程內涵。「過去，我是個只敢游抬頭蛙的泳者，但這次，在導演不斷的鼓勵下，我嘗試了好多次的跳水，不僅超越了自己的極限，更想起了小時候在內湖山上玩水的童年。」駛進了觀霧休憩區，把新鮮空氣裝進了玻璃瓶，「小時候上阿里山看雲海，雲霧圍繞著遊覽車，還是小男孩的我下意識把手邊的瓶子打開，嘗試著想把雲霧當作紀念品帶走。原來經歷了這麼多年，深藏的男孩心始終沒變。」

更讓翟本喬印象深刻的，是在布農族望鄉部落的旅程。「一起入鏡的布農族小朋友，脫稿演出地與我分享『再見／謝謝』這句話在布農族語的說法，很簡單，就是希望你活得好好的。更讓我發現，原來活得好好的，就是人生最大的價值，就是對於他人最好的祝福。」

外在的成功，物質的追求，填滿了你人生的空格，但你有多久沒有感受到真正的歡愉？真正從內心感覺到自由？透過V90 Cross Country的陪伴，探索那些不曾窺見的秘境鄉野，翟本喬回到了原點，那個讓心自由敞開的起點。翟本喬嘗試過了，你應該也行。

Photo Credit: TNL Brand Studio 「原來，有了V90 Cross Country的陪伴，上山下海沒有這麼難。」翟本喬說道。原來，讓心自遊沒有這麼難，就看你決定何時出發、選擇誰為旅伴。

最好的旅伴：V90 Cross Country讓心任性的遊玩

一週的旅行中，翟本喬與V90 Cross Country有著說不完的回憶，有著無數次的感動；不諱言自己為科技人的翟本喬，把多年來總說著0與1的程式語言，轉換成發人省思的故事。翟本喬發現，原來最難抵達的地方，是一路忽略的美好；最難抵達的地方，是發自內心的微笑；最難抵達的地方，是再也喚不回你為我驕傲的眼光；最難抵達的地方，是擁有了一切也無法挽回的時光。

透過此趟的讓心自遊，翟本喬任性地與心裡對話，能讓他如此自在不受拘束的，是V90 Cross Country的無所不能。透過全景式的天窗，發現原來夜晚的星空，是如此的燦爛；原來凝聚在天窗上的雨滴，是如此的純潔。

「這應該是我開過動力最強勁的車了吧！（笑）」在翟本喬的眼中，沒有一絲畏懼，有的是滿溢的享受。因為以人為本的造車堅持，讓翟本喬面對崎嶇的路面，或是刁鑽的山路狹窄彎道，甚至是積水的泥濘地，只要輕鬆的轉動方向盤、果決的踩下油門踏板，就可面不改色的通過。更重要的是，讓翟本喬敢如此挑戰自我、挑戰自己駕駛經驗極限的，是V90 Cross Country滿載的主被動安全配備。「原來，有了V90 Cross Country的陪伴，上山下海沒有這麼難。」原來，讓心自遊沒有這麼難，就看你決定何時出發，就看你決定選擇誰為旅伴。

「其實我只是純粹想分享多年來的人生感想，以及這次與V90 Cross Country一起讓心自遊的啟發。」確實，世界上沒有完全相同人生歷練的兩個人，但翟本喬的故事，相信對於諸多社會中堅份子而言有著熟悉的既視感。把時間都留給了工作與家人，總在夜深人靜時獨自惆悵，何時才能讓自己的心自遊？

與V90 Cross Country一起讓心自遊，讓翟本喬找到了兒時的初衷，走出了工作的牽絆，擺脫了忙碌的枷鎖，「從心所欲而不踰矩」是翟本喬獲得的啟發，而你「讓心自遊」的遊記與感想，希望也可以與我們分享。

跟著翟本喬找回一路忽略的美好：Volvo V90 Cross Country 讓心自遊