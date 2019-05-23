什麼是「黑盒警示」？被列入警示的藥品應該完全禁用嗎？

近來醫藥界有兩則重要的消息，一則是有媒體討論氟喹諾酮系（Fluoroquinolone）抗生素，因其用藥風險及副作用，遭美國食品藥物管理局（FDA）加註「黑盒警示」；另一則要文則是三款鎮靜安眠的藥物，被發現可能與一些少見但嚴重的服用者傷害事件有關，因此也被美國食品藥物管理局發出「黑盒警示」。

兩篇文章中都提到美國食品藥物管理局，及一種名叫「黑盒警示」（black-box warning）的東西。到底什麼是「黑盒警示」？是有一個黑色的盒子讓我們把該警戒的藥品放進去嗎？被發出「黑盒警示」就代表我們完全不該使用該類藥物嗎？

一項藥物要從實驗室走到臨床，再能通過人體試驗而被使用，需經過各式各樣規範逐漸縮窄的試驗。好不容易通過各項審查得以上市之後，並不代表這項藥物就此進入無人的境界。在美國市場上，新藥品仍需經過食品藥物管理局的流行病學調查單位The Office of Surveillance and Epidemiology（OSE），進行藥物上市後的各項安全性評估。若是在這評估期間發現藥物雖有療效，卻還是有一些嚴重的使用問題，可能影響到患者的健康權益（通常是因為發現該藥物可能對患者造成嚴重副作用，甚至有危及生命的風險），那美國食品藥物管理局在評估之後，便可能要求藥廠需在該藥品仿單上增列警示標語。

而其中「最嚴重級別」的警示就是「黑盒警示」，標語會有黑色框線給框住，希望吸引用藥人員務必注意其中的相關風險及資訊。

圖片來源：Antidepressant drugs仿單 特定抗憂鬱藥物的「黑盒警示」

目前具有「黑盒警示」的藥品，除了上文提到可能造成服用者出現抑鬱、幻覺、內臟及聽力損害等副作用的「氟喹諾酮系抗生素」，以及與嚴重傷害事件有關的三款安眠藥（eszopiclone、zaleplon、zolpidem）之外，目前我們常聽見，但可能較少注意到他們也具有「黑盒警示」的藥物，還包括之前因為健保砍藥價決定退出台灣市場的百憂解（可能增加青少年自殺傾向），以及用於預防或治療數種心律不整的藥物胺碘酮（服用者可能出現嚴重的肺部、肝臟問題，並有失明的風險，嚴重可能喪命）。

值得注意的是，當一項藥物被發出「黑盒警示」，並不代表這項藥物就絕對不該被開立或使用。「黑盒警示」的發出，是美國食品藥物管理局根據該藥物的臨床數據，或是收到數起嚴重副作用事件的用藥回報，評估過嚴重性及風險之後做出的決定。但這並不代表這項藥物被「禁止使用」，而比較偏向告知開藥醫師及病人這項藥物可能具有的風險，讓醫師能夠依據安全性（Safety）、耐受性（Tolerability）、有效（Effectiveness）、價格（Price）、簡單投與（Simplicity），也就是俗稱「STEPS」的藥物處方考量原則，以專業判斷是否開立該項藥物：

安全性（Safety）：相較於其他類似用途的用藥，評估這個藥是否有較大、較嚴重的副作用風險

耐受性（Tolerability）：是否有低嚴重程度、但仍會造成病人不舒服感覺的副作用

有效（Effectiveness）：和現有的其他相同適應症用藥相比，這個藥是否具有更好的治療效果

價格（Price）：藥品本身的價錢、監測投藥期間藥品使用的安全措施之成本評估

簡單投與（Simplicity）：藥物的施用方式評估，包括給藥途徑、服用頻率、劑量等等

在台灣，醫師開立的藥物可能造成的副作用及警語，現在都會加註在藥袋上方。如果患者於藥物使用上出現嚴重的不良反應，也可以上通報系統進行通報。

是治病的藥或是傷身的毒，往往只有一線之隔。許多藥物都具有一定程度的副作用風險，而「黑盒警示」的目的，便是為了讓醫生能夠在評估當下狀況的緊急程度、藥物帶來的治療效果，及特別需要注意的用藥風險等各項因素，做出最符合患者健康益處的決定。至於病人也應該對於藥物副作用風險有一定的認知，若對自己被開立的藥物有疑慮，或是服用後有不舒服的狀況，應該馬上與醫師進行充分溝通，也能免於將自己的健康完全拱手他人、讓別人為自己的用藥安全做決定。

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參考資料

核稿編輯：翁世航