從《源氏物語繪卷》到BL漫畫《百與卍 》，看見「浮世繪」的百年流變

相撲、和服、武士……令人乍聽就能聯想到日本，但除了這些流傳百年甚至千年的物質或非物質文化財產外，另外還有一項珍貴的技藝，早在17世紀就已襲捲全世界，就是「浮世繪」。

圖片來源：維基百科 葛飾北齋的作品《富嶽三十六景》之一《凱風快晴》（圖片來源：維基百科）

中國唐朝時期，日本當時候流行的繪畫，俗稱「唐繪」。到了平安時代，因為廢除了遣唐使制度，日本漸漸發展屬於自己的一套繪畫風格「大和繪」，也就是浮世繪的前身。

浮世繪的「浮世」，指的是市民們的生活百態。18世紀始，人民生活安定、商業繁榮，市井小民的生活也變得精采多樣，自然而然衍伸出這樣的平實繪畫，和中國的《清明上河圖》有異曲同工之妙。在18世紀末期，浮世繪來到屬於它的黃金年代。

圖片來源：維基百科 日本四大繪卷之一的《源氏物語繪卷》，即是大和繪（圖片來源：維基百科）

浮世繪主題各異，各有奧妙

浮世繪經常涵蓋各種主題，常見的有以下幾種。

美人畫

浮世繪通常是用低廉的木板作畫，視作品主題而有不同的類別名稱。例如「美人畫」，多以妓女和茶屋的女郎（現今的酒店小姐）為模特兒，以喜多川歌麿的美人畫最為出名。喜多川歌麿所畫美人的姿態與面部表情多會誇大，法國研究浮世繪的學者甚至給了他「青樓畫家」的稱號，誇讚他能夠掌握人物外在的動態外，也能掌握她們的心理狀態。

圖片來源：維基百科 喜多川歌麿將18世紀的美人畫推上顛峰（圖片來源：維基百科）

無慘類

在當時屬次文化的一類──「無慘類」，以獵奇、鬼怪或是殺人風格為主，有「日本最後的浮世繪畫師」之稱的月岡芳年，即是無慘繪的代表人物，風格大膽驚悚。在明治時期，甚至因為觸犯「擾亂風紀」條例，而被禁止發行畫作。日本異派漫畫家丸尾末廣即是受無慘類風格影響，禁忌、怪誕、獵奇無一不來，吸引一批喜愛殘酷美學的愛好者。

圖片來源：維基百科 月岡芳年的無慘繪作品，多取材自傳說（圖片來源：維基百科）

名所繪

世人認識浮世繪，多半會先從「名所繪」為起點。浮世繪步入晚期（1807～1858）後，名所繪才逐漸流行，葛飾北齋的《富嶽三十六景》，與歌川廣重的《名所江戶百景》，現今依舊能在觀光紀念品、復古商品見到，也是現代人對浮世繪的第一印象。

圖片來源：UNIQLO官網 UNIQLO的北齋Blue Hokusai Blue系列，推出多款男女生T恤（圖片來源：UNIQLO官網）

首先，歌川廣重（1797～1858）一生創作5000多幅浮世繪，以《東海道五十三次》打響名號，奠定其日本最受歡迎浮世繪畫師的名號，與葛飾北齋齊名。歌川廣重除了風景，也會以人物為創作主題，紀錄百姓的日常生活，畫中可以見到鮮明的各色風景與行人樣貌，大量使用深海藍色作畫，更讓這樣獨特的色彩傳至歐美，被稱為「廣重藍」（Hiroshige-blue）。

圖片來源：維基百科 歌川廣重所繪的《淺草金龍山》即是現在遊客絡繹不絕的淺草寺雷門（圖片來源：維基百科）

另一位名所繪大師葛飾北齋（1760～1849）則是擅長山水、花鳥，以及勞動中的人民，終身致力於作畫，留下3萬5000幅畫作，尤其喜愛富士山。他臨死前曾說道：「我多麼希望自己還能再活多5年，這樣子我才有時間嘗試成為一個真正的畫家。」雖說如此，但世人對他的景仰與敬佩，已確立他是一位才能傑出的創作者，前述的歌川廣重也是受其啟發，才會創作系列名作，可謂「名所繪雙雄」。荷蘭後印象派畫家梵谷也十分欣賞《冨嶽三十六景》，其中的《神奈川沖浪裏》甚至影響他之後的創作。

圖片來源：維基百科 後人認為梵谷的《星空》，天空的捲雲有融入《神奈川沖浪裏》的元素（圖片來源：維基百科）

通俗文化中的浮世繪

浮世繪也成了現代漫畫家創作的題材，例如《磯部磯兵衛物語》這部搞笑漫畫，以江戶德川幕府時代為背景，畫出懶惰的青年武士一系列光怪陸離的遭遇，作者還會運用現代梗（手機、冷氣機）和真實存在的人物（葛飾北齋）等作為創作題材，很受浮世繪迷的喜愛。

圖片來源：博客來

另外一部漫畫《百與卍 》則是BL題材，2018與2019年皆有入選BL迷每年引頸期盼的《這本BL不得了！》引導書榜單，2018年更是榮獲第一名。浮世繪的畫風，畫出江戶末期到明治初期，前男娼「百」與前消防隊員「卍」的日常生活，對當時候的人物百態、風俗民情都有諸多考究與描繪，非常細緻生動。

圖片來源：博客來

浮世繪畫風的刺青近年來也很受歡迎：

19世紀中期，歐洲開始進口日本茶葉，包裝紙上的浮世繪圖案傳入歐洲大陸，掀起了和風熱潮。而在中國，魯迅曾說道：「關於日本的浮世繪師，我年輕時喜歡的是北齋，現在則喜歡廣重，其次則為歌麿的人物。」百年前全世界對於浮世繪的喜愛已悄悄蔓延，從大師級畫家的繪畫風格，乃至市井小民的刺青圖樣，至今還是影響著世人，相信將會繼續流傳至下一個百年。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航