華為之後再傳川普將向5間中國公司開刀，包括在烏魯木齊有3萬支監視器的「海康威視」

中美貿易戰越演越烈，繼中國電信設備大廠華為被美國納入貿易黑名單之後，外傳川普政府接下來考慮把炮口對準中國的監控系統設備商，包括「海康威視」在內的5家公司，都被點名可能成為下一波的制裁範圍。

《彭博》今（22）日報導，指有知情人士表示，美國政府正考慮將「海康威視」（Hikivision）和大華股份（Dahua Technology）在內的5家中國監控設備大廠列入黑名單，禁止使用美國的零件和軟體。

知情人士透露，美國政府曾考慮對海康威視和大華股份採取行動，因為這2家公司都被指名協助中國當局在新疆鎮壓維吾爾族人，但由於當時於中國正在進行貿易談判而暫緩。報導更指出，海康威視、大華股份的相機更具有臉部辨識功能，可用於從事間諜活動，不過報導並未提到另外3家中企名單。

報導指出，限制措施將與上週的華為禁令類似，將大大限制這些中企進入美國市場以及切斷技術供應；海康威視對此發聲明表示：「希望公司能得到公平公正的待遇」、大華股份則尚未回應。

遭控大規模監控新疆，海康威視發聲明駁斥

（中央社）外傳美國考慮將中國海康威視數位技術公司列入貿易黑名單，海康威視今天發表聲明稱，未在新疆做過任何不恰當的行為，公司過去不曾、現在和將來也不會以侵犯人權為條件的業務進行經營。

中國國企海康威視（Hikvision）是全球影像監控設備龍頭，根據國際預測機構IHS Markit在2018年發布的報告，海康威視市占率37.94%，連續7年蟬聯全球第一。

《紐約時報》22日報導引述知情人士稱，川普政府正考慮限制海康威視購買美國技術，這是美國對抗北京全球經濟野心的最新舉措。報導稱，這也代表川普政府首度因為一家公司在中國大規模拘留和監控新疆維吾爾族發揮的作用，而列入黑名單予以制裁。

海康威視是全球最大的 影像監控產品製造商之一，不只是中國打造數位監控「天網」的重要供應者，也協助中國成為全球監控系統最大出口國。 海康威視聲稱，旗下產品可讓客戶透過臉部、身體或走路的特徵追蹤特定對象，也可監視人群是否有不尋常的動作（例如突然有人奔逃、或有群眾聚集等）。中國已開始將這些監控設備出口給其他想要加強監視人民的國家，當中包括厄瓜多、辛巴威、烏茲別克、巴基斯坦與阿拉伯聯合大公國。 美國眾議院在去年8月通過《2019國防授權法案》，禁止美國政府購買中國製造的監控攝影機，包括海康威視、大華股份、海能達、中興等廠商都被點名在內。《紐約時報》指出，美國商務部可能在未來幾周做出決定，可能要求美國公司必須經由美國政府批准，方能提供零組件給海康威視。

美國商務部、白宮都不願對上述報導置評。

受到報導衝擊，海康威視股價今天早上開盤沒多久就被打入跌停，一度重挫10%。

《環球時報》報導，海康威視22日上午發表聲明說，已關注到《紐時》報導，他們期望得到公平、公正的對待。

聲明稱，海康威視是一家商業公司，恪守商業公司的本分。公司未曾因所謂的「海康威視新疆人權問題」受到任何政府、任何人權機構等的調查蒐證，也未有外媒就該問題向海康威視進行全面的、深入的查證真實情況。

聲明強調，海康威視是一家產品供應商，未在新疆做過任何不恰當的行為，公司過去不曾、現在和將來也不會以侵犯人權為條件的業務，作為公司業務進行經營。聲明並稱，海康威視已主動聘請美國專業人士對公司在新疆的業務進行獨立審查，專業人士將在獲得充分的證據後，回應海外各相關方的關注。

傳美國將斷貨，影響會多大？

雖然此消息重挫海康威視的股票，不過據《新浪網》報導， 海康威視投資者關係負責人表示，目前海康威視的晶片非常商業化，大部分供應商來自中國國內，東南亞和美國也各有一些。 即使美國不再向海康出售晶片，海康可以利用其他商業手段來補足，不會產生影響。

《華爾街見聞》引述 招商證券電子行業分析師評論，指出 自去年以來，中國加速推進核心晶片的國產替代，目前如海康威視、大華等公司 採購最多的產品，為美國輝達（ NVIDIA） 的JETSON系列GPU，但作為替代，中國半導體公司海思於去年推出了新型晶片（Hi3559AV100 SOC），報導指其性能已遠超過輝達。 而大華股份則更加偏重自行研發晶片，公司也在去年推出了自研的AI晶片用於睿智系列經濟型人臉相機，因此 即便美國祭出禁令，對海康威視等龍頭廠商影響不大。

《法新社》報導，海康威視在2017年，至少取得新疆地方政府5份監控設備訂單，總額高達18.5億人民幣，光是在新疆首都烏魯木齊一個工業園區的承包標案，監視器就多達3萬支。海康威視業務包括影像分析、智慧監控系統、大數據中心、無人機偵察等等，品項齊全，規模龐大。而在新疆，海康威視只是競標廠商之一，大華科技公司則從新疆莎車縣政府取得高達43億人民幣訂單，以建立安全城市計劃。

而我國行政院今年4月也表示，包含海康威視、華為、中興通訊、聯想電腦等有資安疑慮的中國品牌，未來將不排除在黑名單中，禁止各機關採購。

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