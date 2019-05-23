條件超優卻遇不到好對象？「約會專家」愛情教練團隊助力脫單

愈來愈多學歷高、外型佳、收入好的人生勝利組，條件極佳卻難遇到好對象，這些俗稱三高的族群，並非不想談戀愛，但到適婚年紀為何變成「剩利組」？深耕幸福產業22年的春天會館總經理黎雅芳，點出與幸福擦身而過的關鍵主因。

「工作忙是許多未婚者難脫單原因！」黎雅芳解釋，有些職場環境難發展戀情，有些人覺得緣份未到不強求，或對擇友條件較嚴苛，以至於難終結單身狀態。這時，他們就更需有個安全的交友管道，協助單身族開拓桃花緣。

33年一站式單身聯誼平台 實名制保障人身安全有隱私

成立至今超過30年的春天會館，目前全台橫跨北中南共6個據點，聯誼、課程、活動累計超過20萬會員參加，成功步入禮堂超過上萬對。黎雅芳強調「春天會館首重守法正派，堅持實名制，確保會員在安全環境下認識朋友。」

要成為會員前，一定要提供身分證、學歷、工作、財力相關證明，還要簽單身切結書，確保資料的真實性。在人身、財務雙重保障下，同時又重視會員隱私，現在愈來愈多經濟自主的女性，積極在春天會館拓展人際關係。

除了安全，春天會館在活動籌畫更是引領業界。每季規劃十多種旅遊玩樂等交友機會，也有知性如藍帶主廚教料理的課程，透過參與有興趣的事物拓展交友圈。另外也有專屬諮詢服務，例如愛情教練提供人際互動、魅力解析、外型儀表、交往問題排解等服務。

Photo credit:springclub 春天會館團隊旗下的6個據點主管、愛情教練、紅娘諮詢、活動企劃，成功媒合超過上萬對會員步入禮堂。

融合線下與線上交友管道 約會專家打破時空限制

「實體聯誼經營這麼久，我們發現時間、空間對交友的限制，於是今年推出同樣要真人認證的跨平台交友APP『約會專家』。」黎雅芳剖析，不同於一般交友APP，約會專家訴求9大優勢，以線下互動為主、線上智能服務為輔。

約會專家延伸春天會館的服務價值鏈，會員在APP享有50項媒合條件讓系統精準配對。此外，後端還有紅娘顧問協助客製化匹配，並安排後續在春天會館的半開放實體空間，進行一對一互動。

會員建立個人交友履歷，可直接在APP報名活動課程、追蹤排約行程，更可藉由線上贈送虛擬禮物與好感對象互動。APP有助交友不再受時空限制，同時享有實體資源，這是約會專家的最大價值。

Photo credit:springclub 約會專家跨平台交友APP讓交友從網路延伸到實體，又能保障會員人身安全。

打造跨平台幸福產業生態 廣邀企業會員滿足單身聯誼

約會專家跨平台交友APP能成功整合線上、線下各種優勢，主因在於串聯春天會館、DateMeNow、好好玩旅行社等跨平台龐大資源。透過跨業會員資料整合，幫助會員們透過約會專家平台，獲得更多機會認識新對象，質量兼顧提升速配機率。

目前除上述品牌，約會專家持續邀請各產業企業會員加入，包含公家機關、公司行號，透過約會專家開通企業交友圈，作為企業員工福利之一。未來約會專家也將積極與聯誼、交友產業聯手，合作打造華人區的幸福產業生態系。黎雅芳笑稱「幸福產業是一項『善』的事業，唯一的缺點可能是每天喜餅多到吃不完！」

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