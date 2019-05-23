【圖輯】比較六都「公共住宅」進度，誰是準點車、誰在開倒車？

推動興辦社會住宅，絕對不是件容易的事，因此執行上進度不如預期，本可理解。但近期出現的問題是，部分首長居然對「為何推動社會住宅」的認知出現動搖，即出現「沒有需求」、「不用再蓋」等說法，事實是如此嗎？甚至有部分市長完全沒有社宅政策規劃，莫非「市長換新，社宅消失」，用「念力」就可以解決居住問題嗎？

我們不只監督台北市，全台社宅政策都是我們持續追蹤關心的，一起來監督六都市長的社宅進度！

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桃園市（市長鄭文燦）：準點車

桃園市過去四年的社會住宅推動績效僅次於台北市，累計規劃興建12496戶，然對比其人口規模與需求數量，在六都中成績絕對亮眼。且鄭文燦市長在第二任期內，迄今並無毀棄其兩萬戶的承諾目標，就此觀之，可稱之「準點車」。

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台北市（市長柯文哲）：踩剎車

台北市在過去四年規劃興建努力與績效為全國之冠，累積規劃興建20487戶，這點必須要先予以肯定。熟料柯市長到了第二個任期，卻拋出空屋多「不用再蓋」的說法，原承諾接下四年繼續推動的30000戶進度，瞬間減速僅再建1807戶，這絕對是「踩煞車」。

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高雄市（市長韓國瑜）：等無車

高雄市於過去四年就社會住宅推動十分消極，僅規劃興建1165戶（含包租代管，以下同），遠遠低於市民需求。而新市長韓國瑜除了「發大財」口號外，對社會住宅推動興建沒有任有計畫，因此是「等無車」。

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台中市（市長盧秀燕）：開倒車

台中市原本在過去四年作為積極，孰料，新任市長盧秀燕竟主張台中市民「沒有需求」，沒有任何新計畫，甚至還撤銷北屯區太原段一期（450戶）、北屯區東山段（330戶）、豐原火車站後站（72戶）、南屯區建功案（84戶）、東區練武段（270戶）等案共1206戶，目前累計規劃興建5965戶，不進反退，因此是「開倒車」。

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新北市（市長侯友宜）：開慢車

新北市過去四年社會住宅也有一定的績效，累計規劃興建10208戶，然對比其人口規模、需求量，規劃興建的目標相對偏低（其中約佔三分之一數量的林口社宅還是別人幫他們蓋的）。現任侯友宜市長也願意繼續推動，但僅承諾至少再多蓋3000戶，坦白講還是偏低，所以是「開慢車」。

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台南市（市長黃偉哲）：剛開車

台南市在過去四年完全沒有規劃興建任何社會住宅，與高雄同列負面教材，十分糟糕。所幸，新任市長黃偉哲於近期提出四年興建2000戶目標，晚到總比不到好，因此是「剛開車」。

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就客觀需求數據

依2015年衛生福利部的調查 ，僅《住宅法》規定應優先保障的弱勢族群 部分，社會住宅需求戶數達27萬戶（參見表一）；如再考量社宅亦應提供青年及其它一定收入以下且無自有住宅的民眾，那所需數量將會進一步大幅攀升。換言之，民眾潛在需求量遠高於20萬戶。

就國際比較標準

以台灣878萬戶住宅量來看，縱使20萬戶社會住宅達成，僅佔住宅存量2.2％，仍遠落後日、韓6%的水準，更遑論OECD各國平均10%以上的狀況。

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自2010年以來，我們便積極倡議政府應興辦社會住宅，經多年努力與各界關注支持，現已成為中央政府重要住宅政策，蔡英文總統亦提出「八年20萬戶」的建設目標。

又，社會住宅建設推動，除中央積極任事外，地方政府更是不可或缺的要角，事實是，對社會住宅需求最為殷切的六都，甚至早於中央於2014年便提出推動目標 。

孰料，在去年地方選舉後不到半年時間，對比2015年的計畫目標，卻看到若干地方政府在推動上「不進反退」，甚至拋出「沒有需求 」 、「不用再蓋 」 的說法。配合「八年20萬戶」政策推動滿三週年之際，對六都推動進度進行評比。

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本文經OURs 專業者都市改革組織授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航