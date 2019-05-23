英國脫歐進展如何？不只台灣人看得霧煞煞，英國人也是

文：張太咪

最近，英國脫歐的新聞每天都受到熱烈討論，4月我休假回台灣，朋友常常會問英國脫歐的發展。相信台灣朋友們大多看得霧煞煞，老實說，英國人也是。提到脫歐，英國朋友也都搖頭嘆息，大家都有意見，這對平時不表達政治感想的英國人來說，很不尋常。

越年輕越支持留歐

英國原訂今年（2019年）3月29日正式脫離歐盟，但目前狀況是脫歐延期。台灣朋友最容易脫口問我的是，到底有沒有要脫歐？我都回答：「會，只是日期不定。」

英國在2016年舉辦脫歐公投，這是前首相卡麥隆大選的政見，起因是他對政黨內部的脫歐派成員承諾──若是我再度贏得首相，我會舉辦公投。2016年公投結果，脫歐派以51.8％對上49.2％比例勝出，脫歐派的險勝是有點出乎意料，但再度回顧雙方選前的政見，脫歐派會險勝也是事出有因。

公投結果很明顯能看出世代跟城鄉的差異。越是都會的地區，投留歐的比例越高；就年齡上來說，年輕一輩都是支持留歐的居多，越高齡越容易投脫歐，這可以解釋為都會地區的年輕人與歐洲人事物的交流比較多。儘管公投結果沒有法律效力，但是現任首相梅伊（Theresa May）堅持政府應該執行民主投票的結果，她在2017年3月29日，正式向歐盟遞交里斯本條約第50條，即脫歐申請書。2017－2019年，這兩年間便是英國跟歐盟的談判期，談妥脫歐的協議，然後兩年後正式離開歐盟。

脫不脫歐，北愛爾蘭都是大問題

但為什麼脫歐會變成一齣政治鬧劇，搞得每個人都怨聲載道？首相梅伊跟歐盟談了一個脫歐協議，但是無論是脫歐派跟留歐派都不喜歡這個協議。

主要是因為北愛爾蘭這地區在協議中，將維持愛爾蘭邊界的開放跟無貨物的關稅審查，換句話說，北愛爾蘭如同在歐盟中的運作。這引起了脫歐強硬派強烈反彈，他們認為這區被歐盟綁架了；這也間接引起了英國分裂的隱憂──英格蘭、蘇格蘭、威爾斯三地，在未來可能跟北愛爾蘭不同步調。

北愛爾蘭跟愛爾蘭之間，有著歷史紛爭所引起的暴力衝突，大致說來，其中一派是強力支持北愛爾蘭屬於英國的一部份，另外一派則認為北愛爾蘭應該要跟愛爾蘭統一，兩派也分別支持不同的宗教，並曾互相用炸彈攻擊彼此，波及許多無辜百姓。在歷經30年的衝突，兩方終於在1998年簽訂和平協議。然而，硬脫歐可能會間接撕毀這張和平協議，該如何不違反當年的和平協議，但又擺平脫歐的各方角力會是很難的問題。

拉開政治口水攻防戰

英國跟歐盟協商脫歐延期後，又申請了另一次的延期，「鬧劇」改成「拖劇」──延遲到今年10月底。梅伊首相的脫歐協議，需要經過英國國會投票通過才能執行，因而政治上的攻防戰跟口水戰鬧劇就此拉開序幕，歐盟、英國首相及國會議員三方一來一往的言語攻防相當精彩。

例如，2月初歐盟理事會主席Donald Tusk講了重話，他說：

I've been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted Brexit, without even a sketch of a plan how to carry it out safely. 「我不曉得在地獄中，對於那些鼓吹脫歐，卻絲毫沒有具體執行計劃的人，會特別保留一個怎麼樣的角落？」

英國支持硬脫歐的國會議員Peter Bone，不服氣向國會議長John Bercow告狀，認為這段話既沒禮貌且令人羞辱，可沒想到卻被國會議長虧回去：「你真是朵脆弱的小花，別人多說一句人身攻擊，你的玻璃心就碎了一地。 」（...notably sensitive, that he was in any sense a delicate flower, that he was capable of being a quickly and severely injured soul by the ad hominem remarks of others）這段對話不禁讓人感慨，英式刻薄的罵人法真是高明啊。

英國脫歐會發展成死局（Deadlock）主要是因為無論是硬拖歐、軟脫歐、留歐，都沒有一派支持過半，國會無論怎麼投票，在沒有任何黨派達成共識的狀況下，結果都只能用一首國語經典流行歌形容：「原來你什麼都不想要。」

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航