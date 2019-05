英國脫歐進展如何？不只台灣人看得霧煞煞，英國人也是

文:張太咪

最近,英國脫歐的新聞每天都受到熱烈討論,4月我休假回台灣,朋友常常會問英國脫歐的發展。相信台灣朋友們大多看得霧煞煞,老實說,英國人也是。提到脫歐,英國朋友也都搖頭嘆息,大家都有意見,這對平時不表達政治感想的英國人來說,很不尋常。

越年輕越支持留歐

英國原訂今年(2019年)3月29日正式脫離歐盟,但目前狀況是脫歐延期。台灣朋友最容易脫口問我的是,到底有沒有要脫歐?我都回答:「會,只是日期不定。」

英國在2016年舉辦脫歐公投,這是前首相卡麥隆大選的政見,起因是他對政黨內部的脫歐派成員承諾──若是我再度贏得首相,我會舉辦公投。2016年公投結果,脫歐派以51.8%對上49.2%比例勝出,脫歐派的險勝是有點出乎意料,但再度回顧雙方選前的政見,脫歐派會險勝也是事出有因。

公投結果很明顯能看出世代跟城鄉的差異。越是都會的地區,投留歐的比例越高;就年齡上來說,年輕一輩都是支持留歐的居多,越高齡越容易投脫歐,這可以解釋為都會地區的年輕人與歐洲人事物的交流比較多。儘管公投結果沒有法律效力,但是現任首相梅伊(Theresa May)堅持政府應該執行民主投票的結果,她在2017年3月29日,正式向歐盟遞交里斯本條約第50條,即脫歐申請書。2017-2019年,這兩年間便是英國跟歐盟的談判期,談妥脫歐的協議,然後兩年後正式離開歐盟。

脫不脫歐,北愛爾蘭都是大問題

但為什麼脫歐會變成一齣政治鬧劇,搞得每個人都怨聲載道?首相梅伊跟歐盟談了一個脫歐協議,但是無論是脫歐派跟留歐派都不喜歡這個協議。

主要是因為北愛爾蘭這地區在協議中,將維持愛爾蘭邊界的開放跟無貨物的關稅審查,換句話說,北愛爾蘭如同在歐盟中的運作。這引起了脫歐強硬派強烈反彈,他們認為這區被歐盟綁架了;這也間接引起了英國分裂的隱憂──英格蘭、蘇格蘭、威爾斯三地,在未來可能跟北愛爾蘭不同步調。

北愛爾蘭跟愛爾蘭之間,有著歷史紛爭所引起的暴力衝突,大致說來,其中一派是強力支持北愛爾蘭屬於英國的一部份,另外一派則認為北愛爾蘭應該要跟愛爾蘭統一,兩派也分別支持不同的宗教,並曾互相用炸彈攻擊彼此,波及許多無辜百姓。在歷經30年的衝突,兩方終於在1998年簽訂和平協議。然而,硬脫歐可能會間接撕毀這張和平協議,該如何不違反當年的和平協議,但又擺平脫歐的各方角力會是很難的問題。

拉開政治口水攻防戰

英國跟歐盟協商脫歐延期後,又申請了另一次的延期,「鬧劇」改成「拖劇」──延遲到今年10月底。梅伊首相的脫歐協議,需要經過英國國會投票通過才能執行,因而政治上的攻防戰跟口水戰鬧劇就此拉開序幕,歐盟、英國首相及國會議員三方一來一往的言語攻防相當精彩。

例如,2月初歐盟理事會主席Donald Tusk講了重話,他說:

I've been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted Brexit, without even a sketch of a plan how to carry it out safely. 「我不曉得在地獄中,對於那些鼓吹脫歐,卻絲毫沒有具體執行計劃的人,會特別保留一個怎麼樣的角落?」

英國支持硬脫歐的國會議員Peter Bone,不服氣向國會議長John Bercow告狀,認為這段話既沒禮貌且令人羞辱,可沒想到卻被國會議長虧回去:「你真是朵脆弱的小花,別人多說一句人身攻擊,你的玻璃心就碎了一地。 」(...notably sensitive, that he was in any sense a delicate flower, that he was capable of being a quickly and severely injured soul by the ad hominem remarks of others)這段對話不禁讓人感慨,英式刻薄的罵人法真是高明啊。

英國脫歐會發展成死局(Deadlock)主要是因為無論是硬拖歐、軟脫歐、留歐,都沒有一派支持過半,國會無論怎麼投票,在沒有任何黨派達成共識的狀況下,結果都只能用一首國語經典流行歌形容:「原來你什麼都不想要。」

