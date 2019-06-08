寵物的聲音恐懼症：狗狗超害怕吸塵器的聲音該怎麼辦？

文：王儷蒨（台大獸醫專業學院臨床動物醫學研究所副教授、美國動物行為獸醫學會會員、台大動物醫院行為專科門診臨床獸醫師）

小動物行為醫學，為近30年來歐美逐漸發展的新興獸醫專門學科。多數動物行為問題與其背後可能潛藏的疾病，是可以被藥物治療的；嚴重行為異常的動物不是只有執行安樂死之途，獸醫的行為醫學知識，也將能大為提高行為異常動物被治癒與控制的機會。

動物行為醫學

動物行為醫學為一多因子疊合的科學，融合獸醫學、神經醫學、藥物學、動物心理學、生理學、環境與人為互動等多重架構，需要獸醫、飼主和動物訓練師等的相互配合與合作，才能達到矯正的目的。

因此就診時，獸醫師要做動物健康的理學檢查、評估病史與環境與生活史、動物與人之間的關係等，才能正確地診斷病因，推演說明異常行為發生的原因。治療上則需要飼主的配合，包含飼主教育、互動方式調整、環境改善和執行動物訓練，甚至佐以藥物輔助，才能根治動物的問題行為。

動物行為問題

犬貓行為問題包含各種樣貌，例如：刻板行為與強迫症、破壞行為、隨地便溺、攻擊行為、老年動物認知功能不全、焦慮（anxiety）、害怕（fear）與恐懼（phobia）等。在動物生理上，焦慮、害怕與恐懼的定義並不同，焦慮是指對未來預期的威脅感到擔憂不安，會有自主神經的崛起、心跳呼吸加快、顫抖、流口水與高度警覺等生理症狀和定格不動、舔唇、打哈欠、踱步、緊迫的叫喊聲與焦躁不安等行為症狀，即使是在無確定的刺激存在下也有可能發生。

害怕是使動物感到威脅的特定刺激，如人、事、物、個體、聲音與社群關係等臨近或出現時的情緒反應，是一種包含身體、情緒、認知與行為的生理和心理的狀態，它可以是一個正常可適應性的反應，害怕的程度取決於刺激的強度，當無確定的刺激下不會發生；恐懼是指在沒有真正威脅或輕度威脅存在下，超比例、超深度的過度害怕反應，無法作適應性的調適，恐慌性攻擊（panic attacks）與歇斯底里可屬恐懼性反應中的成分。

聲音恐懼症

本文僅就都會區圈養犬貓最常見的問題之一──聲音恐懼症（noise phobias）做介紹。根據統計，聲音恐懼症影響了40～50％的狗。一項研究指出，若狗在達6月齡之前，有暴露在鞭炮聲、引擎聲、門砰聲、吸塵器聲或打雷聲等經驗，即有對此症預防的效果。而動物本身的基因、聲音暴露的創傷經驗及主人對動物的反應，都可能強化此行為的發展和演變。

圖片來源：作者提供 圖一：左圖為1隻對鞭炮聲有恐懼的狗，當鞭炮響起時，嚇得掀開櫥櫃，嘗試逃出現場並找地方躲藏；右圖為櫥櫃門板上可見到有許多的抓痕。（作者門診飼主提供）

當有足以引起恐懼之大而顯著的聲音產生時，動物會呈現恐懼的反應，如顫抖、流口水、躲藏、尋求主人注意和嘗試逃跑等（圖一），也為此症診斷的依據。

聲音恐懼症大多可以藉由環境管理（environmental management）、行為塑形（behavior modification）和藥物的合併治療得到控制。然而，預後程度隨著個體差別、恐懼症持續的時間、治療期是否有避開刺激、家人的配合、飼主的期盼及是否有找到有效且可控制的刺激作減敏和反制約訓練（desensitization and counterconditioning）等有很大的不同。

改善症狀的減敏訓練

當刺激源出現時，主人必須帶著動物撤退到一個安全的躲藏處，使聽覺或視覺的刺激最小化，讓動物覺得比較安心和冷靜，例如有毛毯的箱子或有蓋子的紙箱等，並同時嘗試跟其遊玩或使用啃咬玩具讓動物分心。

接下來主人必須找到方法去控制刺激源以作後續的減敏暨反制約的動物訓練。例如：利用聲音的大小或與動物的距離遠近來建立一個刺激強度梯度，像是可以錄下打雷的聲音及拍下閃電的影像，以作為害怕打雷的狗訓練之用或是錄下任何動物害怕的聲音，包括鞭炮聲、汽車卡車摩托車的聲音、吸塵器聲、吹風機聲等。每一種會導致恐懼的刺激都要準確的確認，並從最輕微到最強烈程度的順序來設置。如果寵物很害怕吸塵器的聲音、光線或移動，那麼這些刺激項目就需要個別控制並一個個加進來作減敏和反制約訓練。

減敏是將動物暴露在非常低強度下的害怕刺激源，例如：很小聲的錄製雷聲，動物仍然可以在放鬆狀態。這時搭配這很小的刺激，給予獎賞，即反制約。

在開始作減敏暨反制約的練習之前，動物必須先用獎賞訓練能到一個位點安定下來並且放輕鬆。牽繩和轡頭項圈（head halter）是有效的工具，可以成功引導動物到定點，並幫助動物在減敏和反制約時可以冷靜且更快專心。進行減敏訓練時，需確認並保留動物最愛的獎賞，留在每次減敏暨反制約的練習中，這樣動物便學會將錄音聲的暴露與獎賞作連結。

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航