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各國政要的IG行銷：台灣對政治文熱衷，那日本人喜歡看什麼？
我們想讓你知道的是
誰說當政治人物就只會談政治？日本的政治界隱藏著各路好手，有專業的風景攝影師、園藝愛好者、秘境探索達人。對於支持者而言，追蹤此類政治人物的帳號，比起追蹤個人，更多是對於內容的喜好，甚至可以跨越政治偏好，使選民對不同政治立場的候選人產生好感。
文：徐子苓
比起看首相跟外國重要官員會面，日本人其實更愛看他在Instagram（IG）曬妻子的合照？
相較之下，台灣總統在IG對外國喊話，反而受到台灣人的大量迴響？
政治人物需要知道人們在想什麼，政治離不開社群，更離不開行銷。各國政要們是如何行銷自己的？而選民們又愛看什麼？台灣數位外交協會為了找出這些答案，由內部成員以及外部工作坊的30位參與者共同研究，本篇將以台日兩國政要的IG作為研究對象，並歸納出我們觀察到的現象。讀者們也可以跟著我們的步驟和圖片，一起建立自己的觀察學。
社群龍頭Facebook在全球擁有超過20億的使用者，Instagram和Twitter也分別擁有10億和3.3億的使用人數，我們在社群網站上談論各種話題、產製內容，或甚至建立個人品牌形象。這樣龐大的使用人口，意味著我們能夠在單一平台上觀察到多數人的想法與行為。除了研究各國的選民喜好與社群偏好之外，我們更要找出政治人物的行銷模式、傳播策略，藉以瞭解各國的數位政治生態。
圖像觀察找出政要凸顯的形象
至於為什麼要選擇Instagram作為觀察媒介？全球通訊機構 Burson Cohn & Wolfe（BCW）在研究中指出，緊追在Facebook和Twitter之後，Instagram（IG）已經成為世界領袖、政府單位和外交部長們當中成長最快速的社群工具。在聯合國193個成員國中，有高達81％的國家政要在IG上活躍著。另外，因為IG相較於其他的社群媒體，更著重視覺的產出，使用方式也較簡化，例如貼文只能按讚、留言，不能分享，反而方便我們研究並收集數據；缺點則是由於IG目前的社群統計工具有限，在研究政治人物的IG經營策略時，缺乏有效的大數據工具進行分析，因此需要大量的觀察，仰賴研究者的文化知覺敏銳度。
藉由觀察政治人物IG的貼文特色和整體社群形象，我們能夠歸納出政治人物的傳播策略。
以台灣總統蔡英文為例，我們發現她在2018年6月以後才開始頻繁使用IG，貼文類型可約略分為軍事、外交、國內行程和介紹總統府等等，符合台灣總統的職權管轄範圍。在Hashtag方面，最近的「總統出訪海洋國家貼文」中，可以看到每篇皆一致的掛上「#小英拚外交」、「#海洋民主之旅」的Hashtag，有助於打造一致的系列貼文，未來若能發展出成熟的Hashtag行銷，可以幫助建立口號、加深品牌形象。
若是需要傳達理念或特定訴求，蔡英文的小編會在貼文的圖片後製上簡潔文字，以快速抓住使用者目光。整體來說，綜觀蔡英文的IG圖片，可以看到許多照片「側拍」蔡英文面帶微笑地低頭做事，這樣的照片可能比看著鏡頭微笑來得更親切自然。有些照片裡蔡英文則是帶著嚴肅莊重的表情，搭配上後製的簡短文字，給人一種堅決果斷的印象。
從熱門貼文觀測使用者的喜好
我們將使用者對貼文的反應作出如下推測：愛心數代表受眾的認同度，留言數代表受眾的討論度。藉由觀察火紅貼文，我們可以歸納出使用者的喜好和關注。舉例來說，蔡英文愛心數最多的幾則貼文大多是跟上時事、內容有趣且貼近生活的文章，例如今年高中生發起拒絕放榜新聞時，蔡英文也在IG放上自己高中時的照片，分享當時的故事並支持拒絕放榜新聞的理念，迅速獲得了大量的愛心數；而留言數最多的貼文，則是牽動著兩岸敏感神經的內容，特別的是大量中國網友翻牆在貼文下發表想法，因此創造出驚人的留言量。
最後，我們將蔡英文的IG互動趨勢整理如圖，可以看到，愛心數和留言數呈現相似的軌跡，愛心數多時，留言數通常也是多的。遇到大事件時，兩者的數量會同時急遽上升，並在下一則貼文馬上降下，然而卻又高於以往的平均值，所以整體來說，愛心數和留言數都是呈現向上的趨勢，這也可能和追蹤者的增加有關，不過都顯示出蔡英文的IG互動是上升的。
方法論：從觀察帳號貼文到回歸自身需求
台灣數位外交協會在三月舉辦了一場工作坊，提供先前的研究成果與方法論，和參與者一起找出日本政要的特殊社群現象。每位參與者分配到兩個日本政治人物的IG帳號，並回答以下問題：
- 帳號的基本資訊，如追蹤人數、貼文頻率等等
- 觀察貼文：貼文的類型可分為哪些？長度如何？Hashtag有特殊模式嗎？
- 觀察限時動態：精選動態放了甚麼？你覺得為甚麼要把這些限時動態放入精選？
- 使用者如何反應：帳號愛心數最多的貼文是哪個？留言數最多的貼文是哪個？你覺得為什麼？
- 觀察視覺版面：照片有沒有呈現特定的顏色和風格？
- 整體帳號感受：你覺得他想給支持者看什麼？（形容詞或具體描述）那支持者又想看什麼？（可以用貼文反應數量觀察）
- 回歸自身：你自己作為台灣公民，會想看政治人物在臉書上呈現什麼？
在觀察完帳號並回答以上的問題後，參與者們分組交流，將觀察到的特殊現象分享給彼此，討論背後可能的原因。經歷幾個小時的腦力激盪，我們將50個日本政要的IG歸納出以下幾種版面風格。
日本政要的視覺溝通
1. 勤政盡責、敦厚愛家的公眾形象
以首相安倍晉三為代表，許多日本政治人物偏好在IG頁面放上許多出席國會以及正式場合、穿著正式服裝的形象照，藉此表達勤政盡責的政治形象，正式服裝以外的照片，則以出席公眾場合的紀念照為主，或是與家人的合照，營造個人的溫暖印象。透過火紅貼文也可以發現，相較於正式場合，日本IG使用者更偏好看到政治人物參與球賽或與妻子／丈夫的合照，相關發文的互動量也遠超過其他發文。
2. 平易近人、輕鬆自在的日常形象
許多政治人物捨棄西裝筆挺的照片，選擇在版面上放上生活日常，如美食紀錄、寵物日常，以「美食部落客」或是「貓奴」跟「犬奴」的形象，與支持者進行更為頻繁而親近的互動。
3. 具有個人特色的興趣愛好
誰說當政治人物就只會談政治？日本的政治界隱藏著各路好手，有專業的風景攝影師、園藝愛好者、秘境探索達人。對於支持者而言，追蹤此類政治人物的帳號，比起追蹤個人，更多是對於內容的喜好，甚至可以跨越政治偏好，使選民對不同政治立場的候選人產生好感。
- 自民黨眾議員下村博文
4. 特定顏色風格
以日本立憲民主黨大阪府總支部長亀石倫子，及公明黨青年局長安江伸夫的頁面為例，可以發現兩個人的IG頁面都使用了特定顏色作為統一風格，透過橘色和青色本身的視覺含義，分別塑造出溫暖及知性的個人形象。
- 亀石倫子
- 安江伸夫
結語
觀察台日兩國的IG社群，可以發現政治人物藉由社群媒體，拉近和選民們的距離，不論是利用視覺傳播或是文字溝通。不同形象風格的政治人物，也會根據自身的定位發展出不同的傳播策略。而台日兩國的使用者反應也有其差異，例如日本人對於日本官員和外國政要西裝筆挺的會面較為無感，反而偏愛日常性較高的貼文；台灣人則對於敏感的政治性貼文反應熱烈，尤其是涉及兩岸事務的話題。這可能和台日兩國的政治文化差異、以及青年對於政治的討論度有關。
透過研究各國政治人物的IG，我們能夠觀察出不同歷史背景、文化的國家，在社群媒體使用上的差異。藉由這樣的研究，可以幫助對於政治、行銷有興趣的人們，更快速深入的瞭解各國社群生態。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航