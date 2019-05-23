各國政要的IG行銷：台灣對政治文熱衷，那日本人喜歡看什麼？

文：徐子苓

比起看首相跟外國重要官員會面，日本人其實更愛看他在Instagram（IG）曬妻子的合照？

相較之下，台灣總統在IG對外國喊話，反而受到台灣人的大量迴響？

政治人物需要知道人們在想什麼，政治離不開社群，更離不開行銷。各國政要們是如何行銷自己的？而選民們又愛看什麼？台灣數位外交協會為了找出這些答案，由內部成員以及外部工作坊的30位參與者共同研究，本篇將以台日兩國政要的IG作為研究對象，並歸納出我們觀察到的現象。讀者們也可以跟著我們的步驟和圖片，一起建立自己的觀察學。

社群龍頭Facebook在全球擁有超過20億的使用者，Instagram和Twitter也分別擁有10億和3.3億的使用人數，我們在社群網站上談論各種話題、產製內容，或甚至建立個人品牌形象。這樣龐大的使用人口，意味著我們能夠在單一平台上觀察到多數人的想法與行為。除了研究各國的選民喜好與社群偏好之外，我們更要找出政治人物的行銷模式、傳播策略，藉以瞭解各國的數位政治生態。

圖像觀察找出政要凸顯的形象

至於為什麼要選擇Instagram作為觀察媒介？全球通訊機構 Burson Cohn & Wolfe（BCW）在研究中指出，緊追在Facebook和Twitter之後，Instagram（IG）已經成為世界領袖、政府單位和外交部長們當中成長最快速的社群工具。在聯合國193個成員國中，有高達81％的國家政要在IG上活躍著。另外，因為IG相較於其他的社群媒體，更著重視覺的產出，使用方式也較簡化，例如貼文只能按讚、留言，不能分享，反而方便我們研究並收集數據；缺點則是由於IG目前的社群統計工具有限，在研究政治人物的IG經營策略時，缺乏有效的大數據工具進行分析，因此需要大量的觀察，仰賴研究者的文化知覺敏銳度。

藉由觀察政治人物IG的貼文特色和整體社群形象，我們能夠歸納出政治人物的傳播策略。

以台灣總統蔡英文為例，我們發現她在2018年6月以後才開始頻繁使用IG，貼文類型可約略分為軍事、外交、國內行程和介紹總統府等等，符合台灣總統的職權管轄範圍。在Hashtag方面，最近的「總統出訪海洋國家貼文」中，可以看到每篇皆一致的掛上「#小英拚外交」、「#海洋民主之旅」的Hashtag，有助於打造一致的系列貼文，未來若能發展出成熟的Hashtag行銷，可以幫助建立口號、加深品牌形象。

若是需要傳達理念或特定訴求，蔡英文的小編會在貼文的圖片後製上簡潔文字，以快速抓住使用者目光。整體來說，綜觀蔡英文的IG圖片，可以看到許多照片「側拍」蔡英文面帶微笑地低頭做事，這樣的照片可能比看著鏡頭微笑來得更親切自然。有些照片裡蔡英文則是帶著嚴肅莊重的表情，搭配上後製的簡短文字，給人一種堅決果斷的印象。

從熱門貼文觀測使用者的喜好

我們將使用者對貼文的反應作出如下推測：愛心數代表受眾的認同度，留言數代表受眾的討論度。藉由觀察火紅貼文，我們可以歸納出使用者的喜好和關注。舉例來說，蔡英文愛心數最多的幾則貼文大多是跟上時事、內容有趣且貼近生活的文章，例如今年高中生發起拒絕放榜新聞時，蔡英文也在IG放上自己高中時的照片，分享當時的故事並支持拒絕放榜新聞的理念，迅速獲得了大量的愛心數；而留言數最多的貼文，則是牽動著兩岸敏感神經的內容，特別的是大量中國網友翻牆在貼文下發表想法，因此創造出驚人的留言量。

最後，我們將蔡英文的IG互動趨勢整理如圖，可以看到，愛心數和留言數呈現相似的軌跡，愛心數多時，留言數通常也是多的。遇到大事件時，兩者的數量會同時急遽上升，並在下一則貼文馬上降下，然而卻又高於以往的平均值，所以整體來說，愛心數和留言數都是呈現向上的趨勢，這也可能和追蹤者的增加有關，不過都顯示出蔡英文的IG互動是上升的。

Photo Credit: 台灣數位外交協會提供

方法論：從觀察帳號貼文到回歸自身需求

台灣數位外交協會在三月舉辦了一場工作坊，提供先前的研究成果與方法論，和參與者一起找出日本政要的特殊社群現象。每位參與者分配到兩個日本政治人物的IG帳號，並回答以下問題：

帳號的基本資訊，如追蹤人數、貼文頻率等等 觀察貼文：貼文的類型可分為哪些？長度如何？Hashtag有特殊模式嗎？ 觀察限時動態：精選動態放了甚麼？你覺得為甚麼要把這些限時動態放入精選？ 使用者如何反應：帳號愛心數最多的貼文是哪個？留言數最多的貼文是哪個？你覺得為什麼？ 觀察視覺版面：照片有沒有呈現特定的顏色和風格？ 整體帳號感受：你覺得他想給支持者看什麼？（形容詞或具體描述）那支持者又想看什麼？（可以用貼文反應數量觀察） 回歸自身：你自己作為台灣公民，會想看政治人物在臉書上呈現什麼？

在觀察完帳號並回答以上的問題後，參與者們分組交流，將觀察到的特殊現象分享給彼此，討論背後可能的原因。經歷幾個小時的腦力激盪，我們將50個日本政要的IG歸納出以下幾種版面風格。

日本政要的視覺溝通

1. 勤政盡責、敦厚愛家的公眾形象

以首相安倍晉三為代表，許多日本政治人物偏好在IG頁面放上許多出席國會以及正式場合、穿著正式服裝的形象照，藉此表達勤政盡責的政治形象，正式服裝以外的照片，則以出席公眾場合的紀念照為主，或是與家人的合照，營造個人的溫暖印象。透過火紅貼文也可以發現，相較於正式場合，日本IG使用者更偏好看到政治人物參與球賽或與妻子／丈夫的合照，相關發文的互動量也遠超過其他發文。

在 Instagram 查看這則貼文 宮中に参内し、天皇陛下のお誕生日をお祝いする祝賀の儀、宴会の儀に参列いたしました。天皇皇后両陛下の御健勝と皇室の御繁栄を心からお祈りいたします。 安倍晋三（@shinzoabe）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 22 日 下午 11:15 張貼

2. 平易近人、輕鬆自在的日常形象

許多政治人物捨棄西裝筆挺的照片，選擇在版面上放上生活日常，如美食紀錄、寵物日常，以「美食部落客」或是「貓奴」跟「犬奴」的形象，與支持者進行更為頻繁而親近的互動。

3. 具有個人特色的興趣愛好

誰說當政治人物就只會談政治？日本的政治界隱藏著各路好手，有專業的風景攝影師、園藝愛好者、秘境探索達人。對於支持者而言，追蹤此類政治人物的帳號，比起追蹤個人，更多是對於內容的喜好，甚至可以跨越政治偏好，使選民對不同政治立場的候選人產生好感。

自民黨眾議員下村博文

4. 特定顏色風格

以日本立憲民主黨大阪府總支部長亀石倫子，及公明黨青年局長安江伸夫的頁面為例，可以發現兩個人的IG頁面都使用了特定顏色作為統一風格，透過橘色和青色本身的視覺含義，分別塑造出溫暖及知性的個人形象。

亀石倫子

安江伸夫

結語

觀察台日兩國的IG社群，可以發現政治人物藉由社群媒體，拉近和選民們的距離，不論是利用視覺傳播或是文字溝通。不同形象風格的政治人物，也會根據自身的定位發展出不同的傳播策略。而台日兩國的使用者反應也有其差異，例如日本人對於日本官員和外國政要西裝筆挺的會面較為無感，反而偏愛日常性較高的貼文；台灣人則對於敏感的政治性貼文反應熱烈，尤其是涉及兩岸事務的話題。這可能和台日兩國的政治文化差異、以及青年對於政治的討論度有關。

透過研究各國政治人物的IG，我們能夠觀察出不同歷史背景、文化的國家，在社群媒體使用上的差異。藉由這樣的研究，可以幫助對於政治、行銷有興趣的人們，更快速深入的瞭解各國社群生態。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航