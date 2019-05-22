陸客一直來卻無法「發大財」，尼泊爾為何全面禁止微信、支付寶？

中國是尼泊爾第2大的觀光客源，在去年創下13多萬人次的紀錄，不過，尼泊爾日前卻宣布，禁止在當地使用中國微信支付及支付寶。

尼泊爾當地媒體《喜瑪拉雅時報》報導，該國央行5月20日宣布，禁止在當地使用徵信支付及支付寶，指出這些中國應用程式，導致尼泊爾流失海外收入。

報導指出，大多數前往尼泊爾的中國旅客，都會使用微信支付及支付寶，在該國經營酒店、餐廳等業務的中國公民也使用這樣的行動支付，以便中國遊客付款。不過，由於這些行動支付並未在當地註冊，結果交易在尼泊爾發生，支付卻在中國進行，如此一來，金流 從未進入尼泊爾的銀行管道， 也使中國商人能在不繳稅的情況下獲益，因為國內當局沒有證據證明，哪些交易是在尼泊爾進行的。

央行發言人表示，未來將禁止在尼泊爾使用這些應用支付， 如果被發現使用中國支付，將會遭到刑事調查。

「我們知道大多數中國人使用微信和支付寶。 但在尼泊爾提供支付相關服務的外國公司，必須在這裡註冊登記。 如果沒有，那些中國公司的服務應該由在尼泊爾註冊的公司提供。」尼泊爾中央銀行發言人 尼魯拉（Laxmi Prapanna Niroula）表示。

中國是尼泊爾第2大外國遊客來源，2018年有 13萬4362人次是來自中國，僅次於印度（17萬8130人次），比2017年增加了43.5%， 而旅遊外匯收入正是尼泊爾三大外匯收入來源之一。

《日本經濟新聞》報導， 2019年前4個月，中國遊客超過印度，成為尼泊爾遊客的主要來源。然而，當地公司抱怨說，收益價值有限，已被中國企業「整碗拿去」。

一家尼泊爾便利店老闆Sudeep Pradhan受訪時表示，中國遊客希望在中國餐館用餐，與中國導遊一起旅行，並投宿中國人開的酒店，大多數中國遊客在沒有攜帶任何現金的情況下來到尼泊爾，所以甚至連一分錢都沒有進入尼泊爾。因此尼泊爾央行決定封殺這2大中國支付工具，成為國際首例。

支付寶聲稱在全球擁有超過10億的用戶，並在40多個海外國家擁有合作商店，能通過其網路接受付款。 而使用微信的用戶全球也高達的11億，目前已進入49個國家 。不過，近來在海外市場產生不少疑慮。

中國《界面新聞》報導，隨著中國移動支付逐漸跟隨中國遊客的腳步延伸到世界各地，中國2大移動支付巨頭微信支付、支付寶在多個國家開展跨境支付期間屢有碰壁，多數都跟商戶對二維碼的違規使用有關。

報導指出，這些 收款二維碼是境內碼，在中國境內使用時已經經過銀聯/網聯清算，但在國外使用，卻並未經過當地的央行旗下的金融機構，由於當地金融監管部門無法檢測到資金流向，尼泊爾國家因此流失海外收入，在其他情況下，更有可能發生洗錢、走私、偷稅漏稅等違法行為，對當地央行的掌控能力提出了挑戰。

其實，尼泊爾並非第一個對中國支付行動產生疑慮的國家。

《美通社》報導，不少中國遊客在越南的中國店家，使用未經授權的行動支付系統，非法跨境支付人民幣，造成越南政府的稅收流失。為此，越南國家支付公司 （NAPAS）去年11月與支付寶隸屬的「螞蟻金服集團」簽定備忘錄，約定使用支付寶需透過該公司旗下銀行與中介機構進行交易。

另外，俄羅斯也在去年12月，擬立法禁止支付寶、微信支付等外國電子支付服務向俄羅斯公民提供服務，這些電子支付服務想在俄羅斯市場上運行，前提要在俄羅斯建立一個信貸組織，並從俄羅斯中央銀行獲得轉賬許可。

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核稿編輯：楊士範