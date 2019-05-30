長輩重病期間大量提領現金，可能面臨被查遺產稅？

被繼承人小明因病急診住院隨即進入昏迷的狀態，昏迷10多日即死亡，其死亡前昏迷期間密集提領現金達1000多萬元，繼承人「小小明」主張金額是支付小明的醫療費用及看護費用。

但明察秋毫的國稅局調查後發現，小明死亡前兩年，只有急診的就醫紀錄，而住院的相關費用僅60多萬元；依據醫院診療證明書所載，小明住院後不久即入住加護病房，也沒有聘僱看護的相關紀錄。因此國稅局最後認定，遺產稅中可以扣除住院醫療費用60萬元，但是小小明所領的1000萬元必須計入遺產總額當中，補徵課稅約100多萬元。

假設長輩已經重病在醫院，且時日無多，為了預備身後的喪葬費、生前最後的醫療費用以及降低遺產金額，可以怎麼處理呢？

我想，多數人會想到的，不外乎是「直接從長輩的金融帳戶中提領現金作為預備金」的方式。看起來似乎沒有什麼太大的問題，但從上面的例子就可以看出，其實問題很大，到底類似的情形，該如何處理呢？

帳戶提領前，先取得授權

多數老人家在往生前若有住院的情形，病程到最後通常會伴隨無法言語或是昏迷的情形。試想，這時的老人家連說話的力氣都沒有了，想當然爾也是無法親自去銀行或是ATM提領存款的。

當然，聰明的讀者若事先預想到這個情形，也一定知道可以事先和長輩約定，取得代理長輩提領款項的授權，實務上常常看到的做法是長輩會把存摺、提款卡、印章等交付給其他親人。

留下授權的證據

不過，律師在此建議大家，既然經手處理長輩的財產，還是慎重一點將這個授權的過程及取得授權的結果，以「授權書方式」留下紀錄會比較妥當。畢竟，若老人家子孫眾多，我們也很難預料沒有被委以重任的晚輩們，心中會不會容易產生其他的想法，進而在事後去質疑提領款項的正當性。

重點是，當你事後被質疑時，老人家也已經往生了，在這種死無對證的情形，為了避免自己遭到啞巴吃黃蓮的悶虧，建議還是留下書面的證據，避免爭議。

當然，律師也要再次提醒大家，依照目前法院實務見解，即便被繼承人在世時曾授權他人提領，也會因為其死亡而使授權關係消滅（因為此時權利主體已經不存在）。所以被授權人也不可以再用被繼承人的名義進行法律行為（最高法院107年度台上字第1753號刑事判決意旨參照），當然也包含提款等動作。

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相關支出費用，保留單據

最後要提醒大家注意的是，即便已經取得老人家的授權可以全權處理提領款項事宜，也要請大家記得「適可而止」，針對老人家當下的情形，酌情領用，並且保留支出相關的單據。以免像是上面例子中的小明，生前住院僅花費60萬元，但小小明卻提領了1000萬元，金額如此顯不相當的情形下，又無法提供相關單據證明提領款項的用途，因此落得遭國稅局補課遺產稅的下場。

錢財生不帶來，死也無法帶去。既然如此，還是奉勸各位長輩，兒孫自有兒孫福，多多善待自己，才是正途。若是預先授權其他親友從自己的金融帳戶中提領現金作為支應，也別忘記下面的三件事情：

提領存款，記得授權 授權事實，書面保全 支出費用，保留單據

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本文經賴佩霞律師授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航