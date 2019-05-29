民進黨總統初選辦法修改確認：民調納入柯文哲、手機占50％

民進黨總統初選爭議多時，蔡賴陣營兩邊過去數週為了民調方式、初選時程爭執不下，各持己見。蔡英文與賴清德兩人昨在共同友人牽線下在陽明山會面，今（29）日下午中執會以共識決方式通過「手機市話各占50%，納入柯文哲」並舉辦1場政見會，和賴陣營原本訴求不同，代表賴陣營的中執委林俊憲今（29）日依然表達不同意見並要求列入會議紀錄，不過最後中執會依然通過此結論。

接下來民進黨初選會怎麼做？

被視為挺英派的中執委翁章梁在上一次22日的中執會就提案，並獲得跨派系中執委24位連署3項建議，今天討論後由中執會通過修改：

初選民調採取3人對比，對手人選為國民黨高雄市長韓國瑜、無黨籍台北市長柯文哲

修正現行辦法，納入手機民調，手機和市話的比率各占一半

6月10日至6月14日辦理民調

舉辦1場政見說明會，時間目前未定

提案說明指出，綜觀目前情勢發展，並參酌各家民調，2020年總統大選幾已確定將成「三足鼎立」局面，國民黨主要參選人中，以韓國瑜的民調最高，無黨籍柯文哲參選動作頻頻且民調支持度與主要政黨候選人旗鼓相當，不應忽視。



另外提案也指出，依現行辦法初選民調僅以住宅電話簿（不足400萬戶）為抽樣母體，但總統初選民調範圍為全國，不受到區域的限制，不必然僅能採用市話進行民調。

依國家通訊傳播委員會（NCC）公布資料顯示，目前手機門號已經超過2900萬戶，涵蓋範圍遠高於市話，並據研究顯示有超過500萬人「唯手機族」，僅採用市話調查勢必無法觸及此類群體。

根據黨過去初選經驗，採市話調查因無法有效接觸到20歲至29歲的年輕族群，訪問到的年輕族群樣本數偏低，導致年輕族群的加權權值高達3到4倍，顯示僅靠市話調查容易造成抽樣母體偏誤，無法反映出真實民意，建議修正現行辦法，總統初選應納入手機進行調查，手機和市話的比率各占一半。

民進黨內不願具名的中執委表示，這3個案子是跨派系提案，33席中執委扣掉指定的中執委，還有30席，中執委裡真正屬英系的只有陳明文、翁章梁、蔡培慧，其他是正國會、蘇系、新潮流系，是跨派系的提案。

民進黨發言人轉述，今天的會議中以討論方式達成共識，並未採取表決。對此結果，蔡英文初選發言人阮昭雄表示，尊重中執會透過民主機制達成的共識，也期盼透過反映真實政治環境、也貼近民意的方案，能產生民進黨最強候選人。



林俊憲則表示，他代表賴清德表達遺憾，他也透露，賴清德稍後會發表聲明。

雙方爭執不下的點在哪？

民進黨的初選時程從賴清德宣布參選以來，從原訂4月24日要公告人選，現在則確定至少要到6月19日才公告，民進黨黨主席卓榮泰多次與賴清德陣營代表林俊憲、民進黨立法院黨團總召柯建銘、總統蔡英文陣營代表林錫耀等進行最後研商，雙方進行多次「事務性協調」。

雖然雙方都同意納入手機民調，舉辦政見發表會等，但對於「對比式民調除了國民黨韓國瑜、是否還要納入無黨籍的柯文哲」、「手機納入民調的占比應為多少」沒共識，蔡英文陣營認為柯文哲雖然未宣布參選，但除了日前參加媽祖遶境外，最近更積極在中南部舉辦見面會，很明顯在為大選做準備。國民黨日前也拍板將柯文哲納入對比式民調。

不過賴陣營的林俊憲則認為，柯文哲至今都未宣布參選，過去民調方式都是以主要政黨作為對比，柯文哲為無黨籍，應該只對比國民黨的韓國瑜。

手機民調方面，雖然雙方都同意這是趨勢，不過蔡英文陣營在前幾次協調中，曾提出手機民調占比80％，賴陣營則認為這個數字過高，應為參考政大選研中心的數字為20％，林俊憲說，「如果手機加進來是為了彌補沒有市話的人，50%實在太高了，有50%的人沒有市話嗎？」，雙方對此各有各的依據和說法，僵持不下。

民進黨民調中心主任李冠毅22日曾在中執會中說明，若手機、市話比例各半，會更貼近母體的比例。目前民進黨針對全國性議題民調有納入手機，採用方式是民調中心長期累積的資料庫552萬筆、跟NCC公告的665萬筆比例各半，抽樣方式是依照縣市抽樣，末兩碼隨機，所以可以涵蓋所有市話數761萬，手機末5碼隨機產生的電話號碼則是6650萬個號碼，也可以涵蓋目前2980萬個手機號碼，所以手機抽樣方式就涵蓋率而言是沒問題的。

這段時間林俊憲多次批評，民進黨創黨至今，從未像這次這樣「一邊初選一邊改遊戲規則」，每個候選人在登記那刻就會拿到一本手冊詳載初選規則，這具有「信賴保護」的精神在，「初選規則不是不能改，而是初選登記後，絕對不能去更動它。這是民進黨對全體黨員與社會的一個責任。」

由於目前為止民進黨的初選時程已經比起原訂時程超過2個月，讓賴清德及其支持者十分不滿，指初選在蔡英文及「挺英派」的操作下，變成一場「看不到終點的馬拉松」，不過蔡英文的支持者也不甘示弱，屢屢透過全台動員連署、召開記者會，對賴清德喊話呼籲合作，表達對蔡英文連任2020的堅定支持。

挺賴民眾今天中午也有約百人到民進黨中央黨部大樓外包圍抗議甚至坐在馬路上試圖癱瘓交通，痛批目前的初選已毀掉民進黨的民主，並指蔡英文不斷拖延初選期程、破壞初選機制和其公平性，並揚言要用選票「教訓」挺蔡英文的民進黨立委們，還當場點名之前曾連署挺蔡英文的立委。

核稿編輯：楊士範