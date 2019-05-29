【圖表】少年愛睏的煩惱，「晚睡晚起」真的不是故意

上學時間起不了床， 過了半夜還不想睡覺，這是許多國高中生的日常，也是很多家長苦腦的問題。事實上，影響青少年睡覺時間的原因有很多，可能是心理、學校課業、人際關係等因素造成壓力影響睡眠狀況，也可能是生理影響，青春期帶來的生理變化延後了青少年睡覺及起床的時間。

根據衛福部2013年到2016年間的國民營養健康狀況變遷調查報告顯示，睡眠時間最短的年齡層是16-18歲的高中生，平均睡眠時間一晚只有6.4小時，比多數忙於工作和家庭的成人還要少。

從資料可以得知，台灣13-18歲的國高中生在上課日的平均睡眠時數，都比美國睡眠睡眠醫學學會建議青少年應有8-10小時的睡眠時間要來得少。

除此之外，台灣青少年晚睡的比例也很高，根據學生健康行為調查報告，有近64%的國中生在一週內會發生超過午夜12點才睡覺的情形，而高中職五專生更有近8成的比例。

究竟是什麼原因造成台灣青少年普遍有睡眠不足和晚睡的情形發生？根據台大公衛所博士論文與成大教育所碩士論文的研究整理，影響青少年睡眠的因素很多，可能是學校帶給他們的心理壓力，像是課業和升學影響特別大，但還有一個主因是來自青少年的生理變化。

生理因素對青少年睡眠的影響較複雜，簡單來說，青春發育期讓青少年的生理時鐘和睡眠週期有延後的趨勢。研究發現青春期時褪黑激素分泌的時間會延後，而褪黑激素會誘發睡眠，因此青少年會出現「晚睡晚起」的情形。

不過，國高中職或五專的到校時間並沒有跟著青春期的睡眠需求而延後，特別是高中職生就讀的學校地點離居住處都較有距離，起床時間又要更早，因此出現有些青少年晚上入睡困難和早上起不了床的狀況。

即便青春期造成大部分的青少年睡眠週期延後，每一位青少年本身仍有不一樣的生理時鐘。依據個人睡覺和清醒的時間是接近白天或晚上，可以將睡眠生理時鐘區分為早晨、中間和夜晚型。

成大教育所研究論文指出一項6000位高中職生的調查結果，約七成學生為中間型，一成為早晨型，超過兩成為夜間型。但國內大多上學時間都是為早晨型的學生所制定，因此普遍青少年睡眠狀況都不佳，且對夜間型的青少年特別不利。

如果青少年沒有在最適合的時間點入眠，不僅會影響到睡眠時間與品質，也會造成白日嗜睡，讓身體的警覺性減低，精神和情緒低落，學業表現力也會下降，因此了解自己的生理時鐘是相當重要的。

政大心理所的研究論文建議，家長若希望家中青少年改善睡眠品質，不一定是要求他們在某個特定時間點上床睡覺，或限制睡眠量的多寡，而是釐清孩子的生理時鐘並維持睡眠規律，這樣對於正值課業壓力或生心理高度變化的青少年時期，會是更理想的睡眠作息。

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核稿編輯： 林奕甫