2019/05/23, 商業

華為「四面楚歌」：中華電信、台哥大都停售新手機，傳出日本Panasonic也封殺

華為「四面楚歌」：中華電信、台哥大都停售新手機，傳出日本Panasonic也封殺
Photo Credit: 中央社
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電信通路業者指出，在Google宣布停止合作後，近期不但新機賣不動，連舊機都有客訴，許多用戶擔心成為「手機孤兒」、相關作業系統和App無法更新。

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受美國的「華為禁令」影響，在Google聲明終止支援華為手機後，英國的半導體大廠ARM也停止和華為合作，日本Panasonic（國際牌）也宣布跟進出口管制禁令，成為第一家暫停向華為供應部分零件的日本企業。除了買不到零件外，手機也面臨封殺，世界各國的電信公司紛紛宣布停售華為新手機，而台灣的電信公司包括中華電信、台灣大哥大也跟進。

Panasonic跟進ARM，宣布停止與華為交易

德國、英國等半導體大廠都停止和華為合作，緊接著昨晚又傳出有日本企業加入，《中央社》報導，Panasonic發言人佛林（Joe Flynn）告訴《法新社》：「我們已停止和華為及其集團68家公司的業務交易…...這是依據美國政府禁令，昨天已對內部發出公告，指示全面實施此項規定。」

佛林表示，Panasonic和華為的生意涉及「電子零件」供應，但不願多談細節。

由於Panasonic有提供零件給華為手機，外界認為受影響的零件與智慧型手機有關。據一位Panasonic代表指出，這一波出口禁令中，Panasonic受影響的產品有限，幾乎不會對收益造成任何衝擊。《NHK》昨天傍晚報導這家日本公司命令其集團公司審查他們可能與華為的任何關聯。

不過Panasonic的中國官方網站嘖在今（23）日發出「嚴正聲明」，指目前松下集團向華為公司供貨正常，對於網絡媒體上所提及的「斷供」等表述均為不實之辭。而Panasonic的全球官網和日本官網則都未有相關聲明。

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Photo Credit: 中國松下電器官網/

《自由時報》報導，據日媒消息指出，目前和華為有交易的日本企業超過80家，有至少11家大廠為華為提供相機和電子零件。

《聯合報》報導，《南韓朝鮮日報》報導，現在美國當局要求南韓政府加入封鎖華為的行列。美國已數度向南韓傳達，使用華為產品可能導致安全問題，要求南韓「積極」支持美國的政策。報導指出，美國國務院官員向南韓官員表示，南韓電信業者LG Uplus不應在敏感地區提供服務，儘管不是立即行動，最終仍需停止與華為的往來。

目前停止和華為合作的廠商有：美國科技公司Google、美國晶片製造商高通（Qualcomm）、科沃（Qorvo）、儲存晶片製造商美光（Micron）、威騰電子（Western Digital）、德國晶片製造商英飛凌（Infineon）、英國晶片設計商安謀（ARM）、日本松下電機製造商（Panasonic）

全球電信業者陸續暫停賣華為手機，台灣也跟進

綜合《中央社》《INSIDE》報導，台灣的中華電信、台灣大哥大等業者、英國電信集團（BT Group）旗下行動通訊巨擘EE、英國電信集團伏德風（Vodafone）也在昨天宣布延後發售華為新機。日本三大電信商KDDI、軟體銀行、NTT DoCoMo也宣布將停售華為新機P30系列，不只華為最新款P30 Lite上市喊停，也停止接受任何新款華為手機預購。

EE先前宣布，將在英國引進華為首款5G手機Mate 20 X 5G。但美國近日宣布將華為列入貿易黑名單後，EE執行長阿勒拉（Marc Allera）如今表示，他們已「暫停」推出華為5G手機的計畫，英國另家電信商伏德風（Vodafone）今天也宣布，將暫停華為Mate 20X手機預購，發言人說：「在華為5G新裝置仍存在不確定性之際，這是暫時舉措。」

《科技新報》報導，2018年，華為智慧手機全球出貨量突破2億台，銷售收入約524億美元。在台灣自P20系列開始受到消費者青睞，進而在去年下半年發表的Mate 20系列、以及今年的P30系列展現銷售佳績。

《聯合報》報導，台灣電信業者停賣華為手機，也重創華為高價機P30、P30 Pro，華為選擇台灣做為旗艦機第一波上市地區，電信業者4月22日開賣，結果才賣了一個月就成了「末代新機」。電信通路業者指出，在Google宣布停止合作後，近期不但新機賣不動，連舊機都有客訴，因為許多用戶擔心以後成為「手機孤兒」、相關作業系統和App無法更新。

據了解，台灣電信業者應是主動暫緩銷售華為產品，因為台灣手機多半透過電信通路銷售，消費者習慣只要有問題，不管手機或通訊，都找銷售通路代為處理，電信業者擔心未來的客訴問題，決定暫緩華為產品的銷售。

通路業者分析，華為手機在台灣市占率約8-9%，在電信通路銷售約7成，自有通路跟其他零售通路約3成。

《中央社》報導，台灣手機市場近期因為資費低價競爭、補貼下滑、換機週期拉長等因素，空機市場比例逐漸升高，但仍維持6成以上用戶都採取綁約購機的方式，電信商宣布不再引進新機型，無疑重挫華為在台銷售，更使得消費者對品牌有疑慮、維修沒信心，連空機市場也受影響。

近幾年，華為手機主打強大攝影功能，在台發展風生水起，根據市調機構公布台灣4月手機品牌市占狀況，華為在3月時還在華碩之後排名第5名，但藉由4月底開賣的旗艦機P30、P30 Pro助攻，華為銷售量市占在4月之後超車華碩，成為台灣市場第4大品牌，市占率也從3月的6.8%，大幅提升到4月的8.9%，成長3成，拉近與第3名OPPO的差距。

這一波封殺讓華為的品牌形象重創，影響消費者信心，未來Google風波擴大，這次未遭殃的OPPO、小米等中國手機品牌可望趁亂搶市，其他非蘋品牌如三星、宏達電、華碩也都有空間施展身手，台灣手機版圖可能會重新洗牌。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺

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