華為「四面楚歌」：中華電信、台哥大都停售新手機，傳出日本Panasonic也封殺

受美國的「華為禁令」影響，在Google聲明終止支援華為手機後，英國的半導體大廠ARM也停止和華為合作，日本Panasonic（國際牌）也宣布跟進出口管制禁令，成為第一家暫停向華為供應部分零件的日本企業。除了買不到零件外，手機也面臨封殺，世界各國的電信公司紛紛宣布停售華為新手機，而台灣的電信公司包括中華電信、台灣大哥大也跟進。

Panasonic跟進ARM，宣布停止與華為交易

德國、英國等半導體大廠都停止和華為合作，緊接著昨晚又傳出有日本企業加入，《中央社》報導，Panasonic發言人佛林（Joe Flynn）告訴《法新社》：「我們已停止和華為及其集團68家公司的業務交易…...這是依據美國政府禁令，昨天已對內部發出公告，指示全面實施此項規定。」

佛林表示，Panasonic和華為的生意涉及「電子零件」供應，但不願多談細節。

由於Panasonic有提供零件給華為手機，外界認為受影響的零件與智慧型手機有關。據一位Panasonic代表指出，這一波出口禁令中，Panasonic受影響的產品有限，幾乎不會對收益造成任何衝擊。《NHK》昨天傍晚報導， 這家日本公司命令其集團公司審查他們可能與華為的任何關聯。

不過Panasonic的中國官方網站嘖在今（23）日發出「嚴正聲明」，指目前松下集團向華為公司供貨正常，對於網絡媒體上所提及的「斷供」等表述均為不實之辭。而Panasonic的全球官網和日本官網則都未有相關聲明。

《自由時報》報導，據日媒消息指出，目前和華為有交易的日本企業超過80家，有至少11家大廠為華為提供相機和電子零件。

《聯合報》報導，《南韓朝鮮日報》報導，現在美國當局要求南韓政府加入封鎖華為的行列。美國已數度向南韓傳達，使用華為產品可能導致安全問題，要求南韓「積極」支持美國的政策。報導指出，美國國務院官員向南韓官員表示，南韓電信業者LG Uplus不應在敏感地區提供服務，儘管不是立即行動，最終仍需停止與華為的往來。

目前停止和華為合作的廠商有：美國科技公司Google、美國晶片製造商高通（Qualcomm）、科沃（Qorvo）、儲存晶片製造商美光（Micron）、威騰電子（Western Digital）、德國晶片製造商英飛凌（Infineon）、英國晶片設計商安謀（ARM）、日本松下電機製造商（Panasonic）

全球電信業者陸續暫停賣華為手機，台灣也跟進

綜合《中央社》與《INSIDE》報導，台灣的中華電信、台灣大哥大等業者、英國電信集團（BT Group）旗下行動通訊巨擘EE、英國電信集團伏德風（Vodafone）也在昨天宣布延後發售華為新機。日本三大電信商KDDI、軟體銀行、NTT DoCoMo也宣布將停售華為新機P30系列，不只華為最新款P30 Lite上市喊停，也停止接受任何新款華為手機預購。

EE先前宣布，將在英國引進華為首款5G手機Mate 20 X 5G。但美國近日宣布將華為列入貿易黑名單後，EE執行長阿勒拉（Marc Allera）如今表示，他們已「暫停」推出華為5G手機的計畫，英國另家電信商伏德風（Vodafone）今天也宣布，將暫停華為Mate 20X手機預購，發言人說：「在華為5G新裝置仍存在不確定性之際，這是暫時舉措。」

《科技新報》報導，2018年，華為智慧手機全球出貨量突破2億台，銷售收入約524億美元。在台灣自P20系列開始受到消費者青睞，進而在去年下半年發表的Mate 20系列、以及今年的P30系列展現銷售佳績。

《聯合報》報導，台灣電信業者停賣華為手機，也重創華為高價機P30、P30 Pro，華為選擇台灣做為旗艦機第一波上市地區，電信業者4月22日開賣，結果才賣了一個月就成了「末代新機」。電信通路業者指出，在Google宣布停止合作後，近期不但新機賣不動，連舊機都有客訴，因為許多用戶擔心以後成為「手機孤兒」、相關作業系統和App無法更新。

據了解，台灣電信業者應是主動暫緩銷售華為產品，因為台灣手機多半透過電信通路銷售，消費者習慣只要有問題，不管手機或通訊，都找銷售通路代為處理，電信業者擔心未來的客訴問題，決定暫緩華為產品的銷售。

通路業者分析，華為手機在台灣市占率約8-9%，在電信通路銷售約7成，自有通路跟其他零售通路約3成。

《中央社》報導，台灣手機市場近期因為資費低價競爭、補貼下滑、換機週期拉長等因素，空機市場比例逐漸升高，但仍維持6成以上用戶都採取綁約購機的方式，電信商宣布不再引進新機型，無疑重挫華為在台銷售，更使得消費者對品牌有疑慮、維修沒信心，連空機市場也受影響。

近幾年，華為手機主打強大攝影功能，在台發展風生水起，根據市調機構公布台灣4月手機品牌市占狀況，華為在3月時還在華碩之後排名第5名，但藉由4月底開賣的旗艦機P30、P30 Pro助攻，華為銷售量市占在4月之後超車華碩，成為台灣市場第4大品牌，市占率也從3月的6.8%，大幅提升到4月的8.9%，成長3成，拉近與第3名OPPO的差距。

這一波封殺讓華為的品牌形象重創，影響消費者信心，未來Google風波擴大，這次未遭殃的OPPO、小米等中國手機品牌可望趁亂搶市，其他非蘋品牌如三星、宏達電、華碩也都有空間施展身手，台灣手機版圖可能會重新洗牌。

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核稿編輯：羊正鈺