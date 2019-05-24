美中各自還有多少能耐，來打這場「華為終極一戰」？

美中貿易戰，在停止供貨華為後進入了新階段。

到目前為止，我覺得評論都是多餘的，對於華為所擁有的技術跟財力，其實根本就不是局外人有能力評論的，尤其華為現在是中國的門面，說什麼中國都不能讓它倒。單單把華為視為一家公司來判斷，肯定是失真的。

在目前的商業環境中，有能力跟谷歌提供的服務分庭抗禮的也只有中國，因為中國過去封鎖Youtube、臉書、Line等等，中國有自己對應的西瓜視頻、愛奇藝、TikTok、微博等等。對中國有心人來說，翻牆上這些西方網站從來不是問題，但是西方卻未必有能力打進中國市場。我說的是「平台」不只是「內容」，中國有能力建構新的平台，來跟美國抗衡，如果未來連手機系統android不能用，華為都因此必須自力，甚至成功自立，那到時谷歌好不容易累積的市場，恐怕也得讓出好一部分來。

至於手機應用程式（app，mobileapplication），其實我覺得這相對是比較容易克服的問題，其實現在手機IOS跟android，過去還有windowsphone系統，手機平台開發出來，app商會自己開發出相對應的程式，例如說Line就會有IOS跟android版本，過去還有windows版本，只要平台系統市場夠大，app商就會自行設計出相對應的程式。至於現在很多程式需要用Gmail登入，這個問題更小，因為只要增加登入方式就好，例如說手機門號或是郵件信箱，關鍵不在於方式，在於增加這些方式，會不會有利可圖？

影響比較大的還是在硬體部分，華為的晶片設計在技術上還是依賴英國半導體軟體公司ARM，就算華為的子公司海晶半導體，可以自行製作晶片，但是架構上依然來自ARM的授權，其實包含台積電、三星，在技術專利上也是仰賴ARM。不過這會讓我想到，80年代美國對日本晶片廠的封殺，當時因為日本晶片廠在專利跟產量方面全面趕超美國，造成AMD跟英特爾利潤重挫，大量裁員，當時美國政府跟商家都受不了，最後以國安的理由對日本下手。

美國以先進武器需要最新的半導體技術為最主要的理由，如果美國無法在關鍵電子技術上領先，未來美國先進武器研發跟產製就會受制於外國，最終會損害美國國家安全。因此美國跟日本簽訂半導體協議，強迫日本開放半導體市場，並且對日本出口晶片課以100％懲罰性關稅，並且禁止否決日本收購美國的半導體公司，例如富士通要收購快捷半導體（Fairchild Semiconductor）就被否決。美國還大力扶持韓國三星的半導體事業，把進口轉往韓國，讓日本半導體事業從此一決不振。

如果華為或中國本身的上游晶片製造業無法走出獨立路線，那對華為一定會造成重創，不過中國是不是會像日本這般投降，我覺得還有變數，畢竟中國不像日本需要仰賴美國鼻息。其實美中貿易戰打到現在，中國始終沒有對美國打開大門投降。現在美國對華為的上游設計廠、下游製造商、手機內建程式還有國外銷售市場，同步進行打擊，但是如果這樣打下去，華為沒有倒，手機不但繼續出，還能維持亮眼的品質，那美國就真的要擔憂了。

Photo Credit: Reuters/達志影像

總的來說，這一場不只是商業戰，更是美中爭奪國際大國的競技場，經濟只是包裝，政治才是核心。既然打得是總體戰，那要問的就是美國跟中國究竟各自還有多少能耐，來做這場跨越各階層的終極一戰？

這一場中美較量，中國在對內控制力上，遠高於美國政府，美國馬上就要總統大選了，川普（Donald Trump）需要顧及商界還有民間的雙重壓力，反觀習近平，現在中國的氛圍跟當年被逼簽二十一條條約的時候差不多。在民氣可用之下，習近平可以無後顧之憂，有更多籌碼去應付美國。

華為失去了技術輸入，相對美國的廠商也失去了市場。美中跟美蘇冷戰最大的不同，蘇聯當時的市場不但封閉，而且對美蘇之間依賴性不高，但是中國跟美國之間的經濟貿易卻是十分暢旺。對中國來說，無論是失業、減產、社會失衡，都可以在檯面下處理，但是美國的公司在失去市場之後，如何填補所損失的市場，補上所損失的獲利。這不是美國政府一句話就能解決的，美國企業肯定也會透過公關公司去遊說，川普很清楚這一點，所以川普才需要放話嗆聲，說如果他連任，對中國的條件會更慘。

在目前解讀美國政治上，太多從共和民主兩黨都反中的態度出發，卻太少從失去產能跟市場的公司，是否能夠繼續生存的角度來思考。選民對經濟問題是非常敏感的，對於富豪或巨型公司來說，年收入100萬跟年收入500萬，其實過的都是奢華的日子；但是對於基層民眾，尤其是美國農民來說，是否能有這麼強的承受力，恐怕還需要更多田野調查。

美中貿易的檯面化，如果在經濟議題上中國施展不開，中國就會轉向其他領域去宣洩。也因為如此，北韓才敢持續下探美國底線，美國必須忍耐，因為只要北韓決定倒向中國，下一秒鐘美國就會失去所有的支撐點，因為美國至今根本沒有給過北韓一分錢一點糧。

相對於北韓，只要台灣動作不多，我覺得中國不會對台灣施加壓力，因為美國其實也沒有利用台灣做什麼？台灣除了一直花錢之外，目前看不出台灣對中國有軍事上的企圖或是壓力。至於經濟層面，台灣就算想要分道揚鑣，還是需要一段時間才能轉移，在台商撤出尚不完全時，對台灣或台商施加壓力，都是傷敵一萬自傷八千，畢竟這些台商台廠還是在中國，它們產量或就業一旦降低，對中國的損害都是立即性的。現在的中國，少一個敵人比多一個敵人更重要。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航