【插畫】為什麼香港《逃犯條例》也會影響台灣人？

JieJie & UncleCat

自2019年4月28日的香港反《逃犯條例》修訂大遊行至今，從香港島內議會到國際媒體都非常關注，從前香港總督彭定康到黎智英，都對這個條法令表示極大的反彈。不僅如此，《逃犯條例》影響的不僅是香港人，也關係到台灣的權益，到底這個《逃犯條例》是什麼呢？

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表面上，香港政府修訂《逃犯條例》是為了處理引渡事宜並補強現有的法令漏洞，以個案的方式向台灣與中國安排引渡，但相關的法令如果成立，可能將成為中國政府排除異己的工具。

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這條法律的爭議關鍵，是將原本決定是否移交逃犯的權力，從香港立法會（也就是議會）同意，轉為只要香港特首與法庭同意，而香港特首因為選制的關係，幾乎同等於由中國政府指派，這樣一來，中國政府就可以透過特首，讓香港移交任何人在香港，曾與中國公民在海外產生糾紛的外國人。

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對台灣而言，只要你曾在網路上對中共政權或習近平發表負面評論，聲援各樣的民主運動等等，當你入進香港時都可能依法遭到逮捕，引渡到中國受審。

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如果你覺得沒有那麼嚴重的話，請想想那位兩年前只是在珠海市過個關，直到今天都沒有回來過的李明哲。

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關心這個議題，不只是保護香港，更是守住台灣民主自由的關鍵。

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本圖經爵爵&貓叔授權刊登，原發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航