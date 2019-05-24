小心空污「紫爆」！如何挑選平價又高評價的空氣清淨機？

Photo credit:Opro9 空氣品質倍受重視，許多家庭藉由空氣清淨機守護居家空氣品質。

近年「空污」日益嚴重，氣象預報時常出現「紫爆」、「紅害」，愈來愈多人意識到空污嚴重性，不只外出戴口罩，每天平均在室內長達14~16小時，室內空氣品質更不能輕忽，空氣清淨機已是許多家庭必備小家電。但眾多機種讓人眼花撩亂，如何選擇學問大！

乾淨空氣難判斷？透過智能偵測「看見」好空氣

細懸浮微粒PM2.5對健康造成極大負擔，但PM2.5光憑肉眼根本看不到。智能家居品牌「Opro9」相信好空氣也能「眼見為憑」，研發出多功能智能空氣淨化器，透過智能偵測的燈色變化判斷空氣品質並自動淨化空氣，平均每秒可釋放約1,600萬負離子，一機做到除塵淨化、抑菌、香氛多重功能。

Photo credit:Opro9 空氣品質達偵測濃度設定時，Opro9將自動啟動淨化功能，空氣品質透過燈號一目瞭然。

如何輕鬆在家享有清新空氣？Opro9智能空氣淨化器通過Apple Homekit認證，透過Apple TV或HomePod即可設定排程，以iPhone、iPad或Siri控制，回家就有清爽乾淨好空氣。

Photo credit:Opro9 Opro9通過Apple Homekit認證，可透過iPhone、iPad或Siri操控。

乾淨空氣代價昂貴？選對機種省耗材也省荷包

使用空氣清淨機最擔心忘記更換濾網，更換時又擔心二次污染，且許多耗材昂貴更傷荷包。Opro9智能空氣淨化器淨化唯一耗材就是「水」，透過高速旋轉水簾對流把空氣中粉塵、水溶性有害物質直接溶解或沾附水中，只需換水不需添購其他濾網配件，當無水或持續使用5天時，會以燈號提醒，對小資族是省心好入手的單品。

若對室內空氣品質要求更多，可搭配專用淨化液。SGS國際級專業實驗室的測試報告顯示，加入專用淨化液使用2小時後檢測，能抑制空氣中的自然菌達97%。同時可去除甲醛、氨、甚至二手煙等異味，讓空氣更清香。

搭配專用淨化液還可一機多用，一般5~6坪居家空間不必再為了空氣淨化、除臭、抑菌、加濕而堆滿各種功能小家電，一台媲美智能管家的Opro9智能空氣淨化器，為家人守護室內洗出好空氣。

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