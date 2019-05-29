各國面對威權遺緒，轉型正義「空間解嚴」還有很大的努力空間

「什麼？佛朗哥（Francisco Franco）還躺在烈士谷裡，說好的限期移陵呢？是的！墨索里尼（Benito Mussolini）也安好的待在墳墓裡，至今仍受到很多新納粹份子的膜拜。」一段話道盡全球空間解嚴的困難與漫長等待，突顯空間解嚴與轉型正義的相互連動，其實是全球性的迫切議題。由於各國推動轉型正義的進程懸殊、空間解嚴的落實差異過大，下文試圖以德國為例，解釋轉型正義中空間解嚴的多重意涵與實際案例，並整理比較義大利、西班牙與俄羅斯如何面向過去威權遺緒，各國處理空間解嚴的現況。

轉型正義（Transitional Justice）有著非常嚴謹的定義，亦即民主國家對過去獨裁政府違法、不正義並侵害人權的行為彌補，通常具有司法、歷史、行政、憲法、賠償等面向，最終還原歷史真相與平反受損名譽。隨著時代演進，空間解嚴作為轉型正義的一環，在當代已經轉變為多元且深遠的意涵，具體可分為以下四種：第一，不義遺址保存並轉型他用；第二，建立博物館打開論述空間；第三，威權建築（國會、軍營、官舍）開放並轉型他用；第四，在公共空間建碑抵抗文化霸權。

德國空間解嚴的類型

（一）不義遺址保存並轉型他用：德國先後歷經了三階段的威權統治（納粹統治、蘇聯佔領與共產時期東德統一社會黨統治），以及漫長轉型正義的推進過程，位於威瑪的的集中營布亨瓦德（Buchenwald concentration camp），前後見證了納粹與蘇共如何利用不義遺址迫害各國人民；而位於柏林的監獄霍恩舍豪森（Hohenschönhausen），則經歷了蘇共與東德情報單位史塔西（STASI）關押與監控人民。透過空間解嚴，昔日充斥肅殺之氣的不義遺址，經過維護保存並轉型為紀念館，不但已成為德國記憶文化的一部分，隨著昔日的政治犯「時代證人」（Zeitzeuge）親自為遊客全程導覽，不義遺址也成為教育與捍衛人權的全球基地之一。

（二） 建立博物館打開論述空間（discursive space）：成立於2006年的東德博物館（DDR Museum），自詡為全世界互動程度最高的博物館，主要以東德日常生活與東德威權情報工作為主題。除了高度還原時代意義，東德博物館展現了諸多報業卻只能統一口徑的威權宣傳、巨大的貧富差距與階級意識之外，這座博物館的遊客逐年增加，也擴張了昔日柏林不能出現批判聲音的公共場域。或許很多人緬懷舊東德的美好，但透過彼此在公開場域，互相批判與討論激盪更好的國家路線與方針，昔日的壓抑與威嚴空間，正逐步被解除。

（三） 威權建築（國會、軍營、官舍）開放並轉型他用：柏林圍牆倒塌之後，德國公民社會蓬勃的力道，甚至推向了傳統威權象徵的建築與辦公廳舍。鮮少有國家如德國的國會大廈，在世界古蹟日之外，每日開放各國民眾自由登記參觀，甚至可以參觀至晚上十二點，這不但帶動民眾將政治日常化，監督國會施政是否持續以人權立國、堅定關注轉型正義，隨著柏林空間解嚴的頻率與空間持續提升，形塑柏林成為一個堅實的「民主城市」，空間解嚴功不可沒。

（四）在公共空間建碑抵抗文化霸權：例如德國六八學運領袖魯迪杜契克（Rudi Dutschke）在學運期間遭持槍械射擊頭部，事後在刺殺的犯者身上搜出報紙《圖片報》（Bild），內含諸多批判學運並鼓吹遏止學運的論述，此舉不只引發多國憤怒，連帶諸多攻擊《圖片報》所屬集團（Axel Springer SE）位於柏林的總部，且批判該集團濫用第四權。經過公民多年的倡議與聲援，2008年德國通過位於Axel Springer集團總部對街的命名，正式定為魯迪杜契克街（Rudi-Dutschke Straße），以公共空間立碑的方式抗議文化霸權的濫用，形同與論述的權威分庭抗禮之勢，毫無疑問地，此舉也將德國空間解嚴的模式再往光明推進一碼。

魯迪杜契克街路標｜Photo Credit: Paul David Doherty@Wiki CC BY SA 2.5

各國空間解嚴的困境

儘管德國空間解嚴的完成度高於他國，但比利時及西班牙等國多位議員近年指控，德國政府至今依然向多名曾在二戰期間，加入、或為納粹黨衛軍服務的前納粹份子，每月發放至多1275歐元的養老金，各國除要求德國「即刻停止繼續發放（爭議）養老金」，並呼籲轉型正義的步伐不能停歇。

此外，隨著政經環境的變遷與右翼勢力的崛起，不僅德法兩國出現反猶主義攻擊的案例逐年上升，轉型正義的質疑也開始頻繁獻聲。而過去曾出現威權統治的西班牙、義大利與俄羅斯，其空間解嚴的明確進程究竟如何，在德國都面臨挑戰的此刻，其他國家的困境又是在哪？

西班牙空間解嚴的現況

首先，接管處理加泰隆尼亞獨立、以及受西班牙人民黨（執政黨）爆發貪腐案牽連，成為史上首位被國會罷免的首相拉荷義（Mariano Rajoy），已由2007年提案通過歷史記憶法的在野黨西班牙工人社會黨（PSOE），推出桑傑士（Pedro Sánchez）接替首相執政至今。近日，國際社會普遍認知到PSOE信誓旦旦，將進行空間解嚴，要求佛朗哥家族即刻遷出烈士谷（Valley of the Fallen），以招國際社會公信並平撫受難者多年的辛酸。

只是，隨著大選只剩不到兩個月，據出口民調顯示目前暫居領先的PSOE，為求穩操勝果，並體認到烈士谷參訪人數暴增、佛朗哥家族開始行政訴訟，桑切斯已坦承佛朗哥移陵的過程遭遇「一些阻礙」。將威權象徵進行空間解嚴在西班牙落實日期未定，以及仍有無數佛朗哥時期迫害下的亂葬崗持續頹圮，就是西班牙空間解嚴的現況。

義大利空間解嚴的現況

義大利出現的爭議，座落在波隆納近郊的小鎮普雷達皮奧（Predappio），墨索里尼出生同埋葬於該處，使得人口不到七千人的小鎮，除了平日都會販售關於墨索里尼的紀念品之外，附近向來出產優質紅酒的產地，也會將紅酒放置普雷達皮奧並貼上墨索里尼的圖騰販售。隨著新納粹與激進右翼勢力大幅抬頭的義大利政經局勢轉變，

有越來越多的人在墨索里尼忌日當天，前來進行參拜與聚會。

如果把義大利和德國與西班牙的狀況相較，義大利無疑是推動空間解嚴的艱困國家，除了國內經濟狀況太過緊迫已無暇他顧，較親歐民主開放的義大利民主黨PD（Partito Democratico），支持率的跌幅自去年大選之後仍不見谷底，空間解嚴只能擱置等待轉機。

印有墨索里尼（右）與希特勒（左）的郵票｜Photo Credit: AP/達志影像

俄羅斯空間解嚴的現況

「超過450萬政治犯獲得平反」但俄羅斯至2001年底為止，據真相平反委員會估計，仍有至少50萬起案件待調查、幾百萬未被判刑的受害者不在此列。遺憾的是，該委員會較傾向終止社會對過去歷史的討論，以用補償金和免費公車票安撫當年的受害者，避免深入探討史達林主義的成因及影響。

另外，在1930年車里亞賓斯克（Chelyabinsk）的案例中，曾有上萬名被迫勞改的人口，在礦坑中被KGB特務屠殺就地掩埋。當歷史學者追查這件命案，從礦坑中挖到屍骨，耗費十年進一步比對一萬名死者姓名時，適逢普亭（Vladimir Putin）上台，就把檔案封存，加害者到底是誰，目前仍然是一個懸案。

然而，俄羅斯空間解嚴就停滯了嗎？沒有，普亭兩年前還再三強調：「史達林（Joseph Stalin）的白色恐怖，悲劇絕不該重演。」並在俄羅斯法訂的「政治受迫害者哀悼紀念日」（Day of memory of victims of political repression），剪綵由官方贊助的公共藝術品「悲慟之牆」，悼念在1930年代，曾受史達林「大清洗」而歿的70萬名蘇聯政治犯，每年的十月底，國高中以下的學校也會進行紀念儀式與獻花。

看似緩慢撐開公共論述的空間解嚴，俄羅斯人到底滿意嗎？就在史達林忌日66週年的祭典上，俄羅斯官方宣稱的異議份子，在被拘捕的過程中，向史達林的雕像怒吼著：「在地獄燃燒吧！你這個屠戮人民的暴君屠夫！殺害百萬老弱婦孺的殺人兇手！」

台灣空間解嚴的曙光

台灣尚待空間解嚴的情況眾多，除了不義遺址完成清查、許多威權象徵的街道命名仍等待更多創新形式的介入。其中最受矚目的個案中正紀念堂，事實上已經過多次的願景工作坊舉辦，並以審議式民主的模式共容所有意見，最終由行政院院長蘇貞昌表態，威權場域空間的再詮釋及設計優先於實體的改造或拆除的觀念，威權象徵的處理方式除了拆除及移置，還有加工及再利用的可能性，因為需要尊重每個人的不同信念，是民主過程的討論是最佳的解決方式。

此外，巨大裝置藝術的進駐使審議民主共識出現實踐的可能，紀念館內在可預見的未來，有機會轉型陳列成歷任總統副總統文物、巨大雕像轉型成台灣經典人物群像等可能性，更有學者建議可在紀念館階梯，漆上受難者名字與事蹟，形同另一種無聲抗議的空間解嚴形式，諸如上述這些局部封館策畫展覽，如一施工將不會耗時過久，也是目前願景工作坊的最大公約數。

不過，空間解嚴到底是否有最佳方式？在希特勒長眠於柏林近郊一處停車場的地底，且鮮為人知的案例上，就有不少柏林資深的導覽員，拒絕導覽並不提起此事，因為他們認為，或許威權象徵別再現身等待時空淘洗，減少喚醒或招來新納粹，才是空間解嚴的一種標準答案。

本文經台灣歐洲聯盟研究協會授權轉載

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航