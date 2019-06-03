蔡焜霖的生命故事：公開講「蔣經國的時代比較好」，那是柯文哲對歷史的無知

文：蔡焜霖（口述）、蔡秀菊（記錄撰文）

台灣人自我認同的發展

柯P（台北市長柯文哲）在2014年11月競選台北市長時，公開講「蔣經國的時代比較好，蔣經國沒有讓他的兒子出來爭奪權力。」那是柯P對歷史的無知，代表他內心真的相信蔣經國是個正直的人，尤其當別人批評柯P講這種話時，他還直白地說「I follow my mind」，他是照個人的心理意志說出來的，其實柯P完全不瞭解蔣經國的陰狠狡詐。

有形的銅像蔣介石是不義的象徵，但是蔡焜霖認為推動「轉型正義」還要加快腳步拉倒蔣經國這座無形的銅像。蔣經國的民主假象一直殘留在台灣人的心裡，那才是最可怕的現象。柯P對台灣歷史的無知，是台灣教育的失敗，也是過去國民黨的洗腦太成功。因為到現在台灣的「轉型正義」仍做得不夠徹底，沒有追究加害者的責任。如果國民黨說蔣經國是正直的，推動台灣民主化有功，那就公布所有官方文件，把蔣經國的功過全部陳列出來，讓台灣人做檢驗。像蔡焜霖這種經歷過五○年代白色恐怖時期的政治受難者，最清楚蔣經國比他的父親蔣介石更可怕，情治系統全部掌控在手中，集大權於一身，充滿野心地想要走上更獨裁的路。

即使蔡焜霖投入很多心力擔任景美人權園區的許多標案的審查委員，但是能夠發揮的影響力仍然有限。像承攬景美人權園區「醫師特展」的廠商，甚至拿錢來拜託蔡焜霖幫他們寫稿。廠商是根據台大歷史系陳翠蓮等幾位老師的著作參考撰稿的，但撰稿者的理解力受到年齡限制，寫出來的內容還是問題不少。那時正逢蔡焜霖胃潰瘍發作，又要去日本辦蔡瑞月的講座，精神和工作上的壓力都很大，實在無法幫忙寫稿改稿，只能提供一點意見。所以拼了老命，去推動人權工作，還是無法讓各種特展真正展示出歷史事件的本質。

白色恐怖時期被國民黨殺害的醫師非常多，像台大醫院內科主任許強，台大外科醫師郭秀琮、外科醫師謝桂林都被槍決，謝桂林和弟弟謝桂芳都是白色恐怖受難者，弟弟謝桂芳畢業自台中農學院，因在校時期的案件被捕而被判無期徒刑，送綠島感訓時因癌症病逝，是第一位在綠島病逝的政治受難者。綠島公館人李田份來女士曾說綠島「新生」家屬到綠島「探親」，印象最深刻的一次：「探親的家屬中，記憶最深刻的是一位鳳山來的嬌小老媽媽，哭得非常悲傷可憐，她有兩個兒子，老大（謝桂林）是醫生在台灣被槍殺，老二是學生（謝桂芳，省立台中農學院，今台中中興大學）關在綠島得癌症過世。」

景美人權園區策畫的「醫師特展」，如果依照當時國民黨政權的判決文，每個犧牲的醫師都是「中國共產黨員」。

蔡焜霖一再提醒策畫特展的工作小組：「拜託你們，一定要瞭解那個時代的背景和時代精神。」如果解說牌寫出來的都是因為參加「共產黨組織」而被捕，國民黨就會振振有詞的說：「他們被打死、被關都是應該的，那時候正值國共內戰，如果沒有徹底剿匪，台灣哪有今天的和平、治安。」

事實並非如此！

以1984年發生的「江南案」為例，這是蔣孝武發動權力鬥爭取繼承權的事件，結果是「呷緊弄破碗」，所以蔣經國在1985年接受Time總編輯專訪時才說：「蔣家以後不會有人出來做總統。」總統要依法選舉。接著又說他是中國人，但是已經來台灣那麼多年，所以也是台灣人。現在大家都說蔣經國也自稱是「台灣人」，其實這是因為蔣經國為情勢所逼，不得不採取「斷尾求生」的手段。根據王丰寫的傳記內幕，蔣經國被逼到只好外放蔣孝武去新加坡當副代表，還特別拜託新加坡總理李光耀多多照顧他的兒子。聽說蔣家父子要別離時，哭得「目屎流目屎滴」，蔣經國掌控的情治系殺死那麼多人，他都那麼冷血，父子要別離時，在哭什麼？為他的野心無法得逞而哭！未能像北韓的金氏王朝看齊而哭？由此可見，蔣經國一直到過世之前，仍念茲在茲的只有他的蔣氏王朝。

台灣人接受國民黨的黨國教育近70年，黨國思想餘孽還沒有完全根除，所謂「轉型正義」或人權教育，其實是在「除魅」。現在中國在海外大學廣設「孔子學院」，毛澤東於1966年5月至1976年10月發動的文化大革命，利用紅衛兵如火如荼地「破四舊」（破除舊思想、舊文化、舊風俗、舊習慣）、打倒「孔家店」，現在卻用錢到世界各大學推銷「孔子學院」，企圖影響各國的學術思想。這個世界有時候也很奇怪畸形！像毛澤東發動的文化大革命害死了數千萬中國人，但是在不少中國人心目中，他還是被看成「國家英雄」、「人民英雄」！還是有不少人無法看清歷史真相。

國民黨的洗腦教育實在太厲害了，而且是在學校考試成績越好的學生中毒越深。戰後出生的一代，從小接受黨國教育影響，讀書只看考試分數，高中、大學時代參加救國團活動，就喜歡唱〈龍的傳人〉，想學京劇穿旗袍，想「解救苦難的大陸同胞」，現在回想起來都覺得幼稚得可笑！有很多人是到國外留學後，才明白從小接受的是愚民的洗腦教育，有人是到本土派的報社工作後才開始醒悟，有人是讀了黨外書刊才認清台灣社會現狀。曾經有一位中學教師說她在37歲那一年，偶然間讀到彭明敏教授的《自由的滋味》，一夕之間變成堅決的反國民黨分子，可見愚民教育的本質何等脆弱。可是有這種體悟的人，在全台灣人口中仍屬少數。

台灣最需要努力做的就是「除魅」，拉倒蔣經國這座無形的銅像，不是要報復，而是一定要找出更多歷史資料、文案、檔案，仔細認真地研究，還要趕快找白色恐怖時代倖存的受難者做口述歷史。唯有把歷史真相拼圖出來，才能實現真正的「轉型正義」。蔡焜霖建議日後新蓋的人權博物館，一進展場就要看到「什麼是白色恐怖」、「白色恐怖的歷史真相」的說明文字，才開始讓觀眾參觀展場。不能只是散亂地陳列一些檔案照片和白色恐怖受難者的遺物而已。

「二二八事件」和白色恐怖無法截然分開，只是發生的時間點不同，兩者有密切的關連性。如果單獨把「二二八事件」分開來談，會變成只是一段非常短的時間內發生的歷史事件，但是這個事件卻影響日後50、60年代的台灣社會發展。就是連結到白色恐怖時期，為何會有那麼多人參加共產黨組織？無論醫生、大學教授、國小老師、年輕學生，甚至工人、農民，可說是變成了全民抗暴，大家都變成共產黨員嗎？那是因為「二二八事件」帶來的影響。從參加共產黨組織的統計人數來看，也是在「二二八事件」發生之後，台灣人加入共產黨的人數大量攀升。「二二八事件」尚未發生之前，台共只有90人左右，事件發生後突然暴增為數千人。台灣人不是接納共產黨，而是接受人道的社會主義思想。

早在1920年代台灣的啟蒙時期，日本明治時代結束，進入大正年間，國際各種思潮源源不絕進入日本，不但台灣的留日學生深受影響，留在台灣接受當年最高學府「總督府台北醫學校」（今台大醫學院）教育的蔣渭水等人亦受到西洋新思潮的啟發而倡導文化協會運動，後來海外留學生又帶回社會主義思想，使文協在民族主義之外，又增添了社會主義色彩。

1945年戰爭剛結束，東西方冷戰也還沒開始，台灣人不分男女老少都歡天喜地慶祝回歸「祖國」。台灣人頭一次聽到孫中山的「三民主義」民有、民治、民享，感覺「三民主義」好像很不錯，沒想到「祖國」來的官員竟然嚴重貪污腐敗，而軍隊也軍紀敗壞。

日本戰敗初期，也有主張台灣獨立的台灣人，像辜振甫和許丙，日治時期被叫做御用紳士，靠著日本人的勢力當上議員，日本戰敗投降以後，他們還想繼續擁有權力來管理台灣人，所以主張獨立的那些權貴，被一般民眾認為是思想保守的既得利益者。另一派台灣獨立運動先驅廖文毅，原先只主張聯省自治，直到「二二八事件」之後才開始主張台灣獨立。

「祖國」的人進來之後，中國官場的紅包文化源源而入，做什麼事都要紅包，當時的報紙也不斷批評這種惡習。尤其民眾自主性地到基隆碼頭迎接國軍，男女學生都拿著「青天白日滿地紅」小旗幟整齊地列隊歡迎，結果看到一堆衣衫破爛，腳繫草鞋，綁腿打成鼓鼓的像一顆球，肩上扁擔挑著瓶瓶罐罐、鍋碗瓢盆，雨傘斜插腰帶……，當場感到大失所望，簡直和中日戰爭（日本稱「支那事變」しな事變）時期，日本雜誌漫畫所講的「敗殘兵」（はいざんへい）沒兩樣。

「啊，他們抗戰八年，和那麼強的日本人打仗很辛苦，所以我們不要只看外表。」老一輩如此安慰年輕人。

「他們是在練輕功，褲管包一顆鐵球，拆下來就會咻─騰空跳起來……」有人看不慣中國軍的綁腿打成圓鼓鼓的像一顆大球，看起來就像「拳頭師傅」，老一輩只好這麼解釋。

總之，對「祖國」的失望從那時候發端。緊接著國共內戰開始，中國的法幣通貨膨脹嚴重，連帶影響到台灣，台灣也跟著開始通貨膨脹，短短三個月米價從1台斤2角漲到12圓，漲幅高達60倍，而且越來越嚴重。蔡焜霖的三哥蔡焜燦從日本返台，先去清水國校當老師，蔡焜霖印象最深刻的是，不僅每月遲發薪水，甚至拖幾個月才領得到錢，而且要用麵粉袋去裝鈔票，滿滿的一個麵粉袋的鈔票，連買一斗米都不夠。惡性通貨膨脹的結果，台灣人差不多已經沒有富人窮人之分了，大家幾乎都變成「散赤人」，導致4年之後1949年的4萬圓舊台幣換1元新台幣，產生很多家庭悲劇。例如有人剛好賣掉土地，收到的大筆現金一夕之間變成廢紙，但也有消息靈通的人，大賺一筆橫財。

因為國與國為了爭取自身利益而引發第二次世界大戰，希特勒的德國納粹壓迫猶太人，以及世界各國都發生貧富不均的嚴重社會問題，那是資本主義發展必然的結果，所以反對資本主義，主張追求真正「人生而自由平等」，這是1948年的世界人權宣言的第一條。戰後的1945年到1950年代，一些過去遭到列強殖民的國家紛紛獨立，於是照顧弱勢、追求自由平等的社會主義思想在世界各地逐漸風行起來，不僅是社會主義的大本營法國「存在主義」哲學家沙特同情共產主義，甚至連大畫家畢卡索都曾經是共產黨員，沙特還曾經一度傾向蘇聯。

此外帶領古巴革命的切・格瓦拉（Che Guevara）更受到世界各國普遍尊敬，全世界的年輕人對於共產主義、平等自由主義的思想非常嚮往，毛澤東和切・格瓦拉一時變成巴黎年輕人的英雄偶像。世界各國的年輕人都不瞭解中國，但是毛澤東的「造反有理」卻是各國年輕人的共同口號，日本少年也講「ぞうはんゆうり」（造反有理），中國的八角帽和一顆紅星，流行一時。到現在巴黎街頭攤販仍在販售印有切・ 格瓦拉頭像的T-shirt和海報。所以當時的知識分子紛紛認定社會主義思想就是自由平等的思想，這是二戰結束後所產生的「時代精神」。蔡焜霖擔任國泰美術館館長期間，在1978年曾經舉辦一場非常轟動的「西班牙二十世紀名家畫展」，當時還有人在《聯合報》寫大篇幅文章攻擊他，批評蔡焜霖引進共產黨員畢卡索的畫作。

日治時期有很多前往日本留學的台灣前輩，都受到社會主義思想的陶冶。像1920年代去日本留學的楊逵、台南師範畢業的簡吉，他們都是比較傾向同情弱勢的工人、農民，這種思想在那個年代是比較先進與前衛，但是台灣剛回歸「祖國」時並沒有太多信奉社會主義的人，一直到戰後來的那些中國老師不斷鼓勵學生閱讀1930年代中國左派作家的著作，《大公報》、《文匯報》、《申報》每天都嚴厲批評國民黨的貪污腐敗，學生每天閱讀這些報導，再看到中國來的貪官污吏，大家自然會認為社會主義思想，是正確的方向，從日本留學回來，在學校教書的年輕老師也是充滿社會主義思想。

之後爆發「二二八事件」，接著充滿肅殺之氣的「清鄉」整肅，蔣家父子對知識分子以及平民百姓展開殘忍的大屠殺，同時國共內戰打得激烈，國民黨雖然擁有百萬大軍和最新的軍事裝備，還有美援做後盾，卻節節敗退，可見國民黨在中國已經完全失去民心，大家才從「祖國」迷夢中清醒，急著要找台灣的出路。湊巧遇上世界性的社會主義思潮，不僅蘇聯，歐美先進國家的哲學家、畫家，甚至宗教家，紛紛傾向同情社會主義、同情世界各國的殖民地革命，這種風氣後來逐漸演變成對舊體制的批判，要集中力量推翻舊體制，才導致台灣知識分子天真地以為要抵抗腐敗的國民黨，一定得倚靠共產黨。

Photo Credit: 黃榮燦 @ Wikimedia Commons Public Domain 描寫二二八事件的畫作「恐怖的檢查」

1921年10月正式成立的台灣文化協會，以「民族主義文化啟蒙」為立會宗旨，到了1927年1月3日，台灣文化協會左右分裂，左派得勢，右派出走另組「台灣民眾黨」，文協裡的左派重要幹部蔡孝乾則是中國共產黨員。中國共產黨很早就派遣中共黨員台灣人蔡孝乾回台發展組織。「二二八事件」尚未發生前，蔡孝乾的組織工作並不順利，「二二八事件」之後，黨員突然迅速增加，不僅較弱勢的工人、農民會選擇社會主義，連社經地位很高的醫生、律師、教師，也紛紛加入共產黨。當年要加入共產黨很容易，蔡孝乾吸收黨員的方式，就是先找幾位比較不滿現實的學生，鼓勵他再去多找幾位同學來參加聚會，所問的問題都是：「你對我們現在的政府感覺如何？」

學生確實對這個腐敗的政府相當不滿，在家裡聽到父執輩對政府的批評也很多。蔡焜霖常以自己的父親為例，民族意識那麼強的父親，一聽到「祖國」軍隊要進入清水，興奮地顧不得穿鞋就從店裡衝出去，打著赤腳手拿一支自製的「青天白日滿地紅」國旗去歡迎「祖國」的軍隊。或者是吳澧培的父親聽到廣播說日本輸了，台灣要回歸「祖國」，高興地在大街上跳舞。那麼歡欣鼓舞迎接「祖國」的父執輩，結局是看到現實的慘狀，怎麼不會徹底失望？

「哦，你對這個『祖國』來的官員貪污，有何想法？」蔡孝乾接著慫恿學生，說出他們心中的不滿。

蔡孝乾讓學生盡情發洩怨言之後，「你們非常不滿政府，是吧？現在有一個讀書會，你們找一些同學一起來做研究，找出一個改變現狀的可行辦法。」

學校、機關團體內突然出現那麼多讀書會，就是這樣來的。

蔡焜霖讀台中一中高中時，正值社會主義思想風行的年代，開始知道世界上有各種不同的主義和思想，同時他的「中國意識」剛剛萌芽，再目睹國共內戰原來處於劣勢的共產黨，竟然有辦法打贏國民黨，甚至把國民黨趕到台灣，足以證明這是社會主義思想或是共產主義的勝利。少年的蔡焜霖，因而單純地認為，未來的國家發展應該走社會主義路線。

蔡焜霖所接觸的世界文學像托爾斯泰、雨果等人的小說，都充滿著人道主義思想，日本作家有島武郎也是不折不扣的人道主義者，有島武郎還曾經去拜訪托爾斯泰和主張無政府主義的克魯泡金。這些充滿和平的人道主義思想後來發展成社會主義，所以蔡焜霖的思想形塑主要就是來自文學的薰陶。

原本跟共產主義最無緣，社經地位十分崇高的醫師、學者、律師為什麼也接踵而至地左傾，而且認為如果沒有成立一個組織無法對抗擁槍自重的國家機器？追根究柢，這些醫生、律師、老師只是比較傾向進步的社會主義思想而已，並不是走純粹的共產黨政治運動路線，像這種有理想性的人，加入共黨組織只是盼望新的時代來臨，會不會更加自由、正義？

第二次世界大戰期間，以法國為主對納粹的抗暴，被稱為resistance，全民的抗暴。蔡焜霖常稱二戰之後，台灣人對國民黨政權的抗暴是「天真的抗暴」（naïve resistance），對中國一點認識都沒有，也不知道國民黨是什麼，就揮著旗子歡迎「祖國」，發生「二二八事件」之後，對國民黨失望，開始走抗暴的路，二次大戰後，馬克思主義、共產主義風靡全世界，中國共產黨又是打敗國民黨的敵人，所以敵人的敵人就是令人嚮往的組織，就不計後果地很天真的一頭栽進去。

台灣人對抗外來統治政權一向缺乏組織概念，「二二八事件」發生時，起來反抗國民黨政權的都是一般民眾，緊接著蔣介石的「清鄉」大屠殺，造成1950年代被捕的案件都是「共產黨案」、「叛亂案」，被槍決被判刑的人都是「匪諜」。一直到1964年彭明敏和他的學生魏廷朝、謝聰敏起草的〈台灣自救宣言〉，才講出「台灣人要自救」，不再講要倚靠共產黨，所以到1970年代，被蔣家父子抓的差不多都是判「台獨」，台灣人開始講「台灣獨立」。國民黨一時變成有「三位一體」的敵人，一個是「中共」、一個是1950年代像蔡焜霖這一類的所謂「匪諜」、一個是1970年代之後的「台獨」。台灣人的自我認同就是這樣逐步發展出來的。

書籍介紹

本文摘錄自《我們只能歌唱：蔡焜霖的生命故事》，玉山社出版

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作者：蔡焜霖（口述）、蔡秀菊（記錄撰文）

在死亡逼迫到眼前，瀕臨絕望的時候，

唯有歌唱，

我們才能感受到一點點活著的自主意志。

十九歲，人生剛剛才要開始，剎那間，希望、自由，還有讀書、工作、追求愛的機會全被剝奪，甚至於生命都遭受死亡的威脅－－絕望的時刻，唯一留給我們的：我們只能歌唱。

從政治受難者、紅葉少棒推手、《王子》雜誌創辦人、廣告界菁英，到人權志工，蔡焜霖前輩充滿智慧與勇氣的精彩人生，記錄了台灣人的大時代！

Photo Credit: 玉山社

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航