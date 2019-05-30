《非凡韌性》：手足之間的性侵犯，是最常見也最容易受忽略的家庭性侵

文：梅格．潔伊（Meg Jay, PhD）

手足之間的性侵犯是最常見的家庭性侵，也最容易受到忽略。最普遍的手足性侵發生在哥哥與妹妹之間，正如瑞秋的情況，但任何年齡與性別的組合都是有可能的，姊姊性侵妹妹、哥哥性侵弟弟、或者姊姊性侵弟弟。有時候，加害者與被害者之間可能會有顯著的年齡與權力差距，但也有可能年紀相仿。犯下性侵行為的青少年裡，半數是侵犯自己的手足。

正常的性探索或者「與性相關的孩童遊戲」——例如，用一個簡單的例子：「你讓我看你的裸體，我就讓你看我的。」——很容易與手足性侵相互混淆，但手足性侵的定義是兩名手足進行超乎年齡好奇心的性行為，而且並非短暫的行為。相較於成人性侵孩童，手足性侵比較不會被視為不可討論的禁忌，但造成的傷害並未因此減少。事實上，因為手足可以避開家長的監督而探索彼此的身體，手足性侵更容易引發直接的肢體接觸以及插入身體的行為，發生頻率更高，持續時間也更久，甚至比成人性侵孩童嚴重。以瑞秋的情況而言，哥哥的性侵行為持續了多年，直到他長大離家為止。

手足性侵的形式越激烈，發生的頻率越高，造成持續負面影響的機率也會大幅提昇，但肢體侵犯絕對不是造成生命衝擊的唯一因素。不自願地得到兄弟姊妹的性關注，無論其形式是進一步的身體接觸、凝視或者被迫觀看成人色情影片，對於發育孩童造成的傷害，就像直接性交一樣嚴重。然而，最重要的是被害者的思考或詮釋。一項研究計畫分析了孩童時期遭受手足性侵的女性，研究者認為，性侵行為本身不見得直接造成受害者成年時期的憂鬱與焦慮，關鍵是受害者如何看待當時的性經驗。具體而言，受害者可能認為被其他人靠近身體相當危險，或者性侵讓自己再也沒有機會擁有正常的人生。這些想法與成人期發生的惡劣影響有顯著關連。

許多受害者只是不知道應該作何感想，部分原因是他們必須獨自總結已經結束的不良行為。手足性侵是通報率最低的性犯罪，由於許多因素，受害者直到許多年後才會向他人坦承。年輕的孩童也許不知道應該如何描述自己與手足之間的行為，或者被明確地告誡必須閉口不提。他們可能因為自己得到的性關注而倍感不適，但也可能喜歡這種關注，導致他們非常不知所措。直到長大，性侵已經結束一段時間之後，他們才知道這種行為是錯的，卻因此覺得自己也是共犯。手足性侵的地點可能就是家庭，而家庭也是遮掩其他問題的外殼，例如父母緊張的婚姻關係或家庭暴力，以致於小男孩與小女孩擔心，坦承手足性侵只會增加家庭負擔。

悲傷的是，倘若孩童向他人坦承自己遭到手足性侵，他們得到的回應，可能造成與性侵行為本身一樣可怕的傷害。瑞秋的哥哥長大成人之後，無法獨立在外生活，決定搬回家。離家數年，哥哥與瑞秋長大了，他們之間也發生「加害者」與「被害者」的典型關係轉變。假日期間，他們避免眼神交會。從哥哥刻意躲避的行為判斷，瑞秋知道他對於自己過往的所作所為相當羞愧且悔恨。哥哥送的假日禮物既是安撫，也像試圖操控人心，正如當年他們經常玩「裸體遊戲」時，哥哥會送的禮物，彷彿他知道自己錯了，正在想辦法彌補一切。雖然哥哥釋出歉意，但或許正是因為這些動作，讓瑞秋更害怕聽見哥哥走上兩人共同居住的二樓區域。為了保護自己，瑞秋不情願地告訴母親真相。於是，哥哥被送到了精神治療中心，瑞秋則是被送到遙遠的寄宿學校。

根據估計，大約有三○％至八○％在童年遭受性侵者，並沒有告訴其他人。直到事件經過了許多年，大多都是在當事人成年以後，他們才坦承真相。就像瑞秋一樣，大多數的超凡之子可能會留下線索，期望某些充滿關愛或有能力的人可以看見跡象，並且查明真相。他們可能也會在覺得自己非常安全或危險的情況下，不情願地徹底說出一切。無論是以上何種情況，「說出真相」經常不是坦率或即時的反應，這個現象不只出現在孩童性侵的受害者，承受任何一種童年逆境者皆是如此。為了保護自己的安全，超凡之子隱藏祕密——坦率地分享自己的想法或感受可能非常危險。然而，閉口不提逆境也會造成危機。

社會心理學家詹姆斯．佩內貝克的學術生涯專注於探索「坦承」與「健康」之間的關係。在一個極具洞見的早期研究計畫中，他調查了兩百位成年人如何面對童年與成年的逆境，包括離婚、親密家人的死亡、性侵、肢體虐待，或者其他創傷。該計畫也關注受試者坦承逆境的程度。研究成果不出預料，某些逆境的倖存者更願意坦承。倘若倖存者的逆境發生在成年時期，或者難以遮掩隱藏並且不會帶來個人汙名，他們更傾向於向家人或朋友坦承，生活狀況也普遍較為良好。不願討論逆境的受試者，容易經歷嚴重程度不一的健康問題，例如潰傷、流行性感冒、頭痛，甚至是癌症與高血壓。

最重要的是，受試者承受的逆境類型與健康問題沒有關係，而是他是否隱藏祕密。從這個角度來說，倘若失去家庭成員且不願意與他人傾訴痛苦，其傷害程度就像遭到性侵之後閉口不提。因此，佩內貝克提出了一個結論：「不願向他人坦承或傾訴痛苦，可能會造成比痛苦經驗更嚴重的傷害。」因此，保守祕密似乎有害於健康。

這些研究資料可能影響了許多人，包括隱藏祕密的超凡之子，但佩內貝克認為，坦承祕密永遠不會太遲。即便已經過了許多年，只要願意談論我們最黑暗的日子，依然可以釋放壓力。佩內貝克與達拉斯猶太大屠殺紀念研究中心合作的一項計畫，訪問了大屠殺的倖存者，他們的平均年齡是六十五歲。佩內貝克進行該項計畫時，第二次世界大戰已經過了四十五年，但只有三分之一的受訪者曾經與他人談論戰爭時期的經歷細節。另外三分之二的受訪者之所以保持沉默，原因和世界各地的超凡之子相似：他們希望遺忘過去，向前邁進，也不認為有人可以理解他們獨一無二的感受，更不想要讓家人或朋友感到不適。

研究團隊邀請受訪者在一至兩個小時的時間內，討論自己在集中營、勞改營與貧民窟的生活。願意討論戰爭經驗的受訪者，一年之後的健康狀況較佳。佩內貝克與耶魯大學的弗圖諾夫猶太大屠殺見證影音資料中心合作進行了另一項相似的研究之後發現，願意討論大屠殺經歷的倖存者，雖然無法改變痛苦的經驗，但往後的身體與心智健康狀態都較為良好。

討論痛苦的經驗確實有助治療身心健康，但這個概念並非起源於佩內貝克的研究結果。基督教的告解與心理治療就是以此概念為基礎。在十九世紀晚期，佛洛伊德與同僚內科醫師約瑟夫．布羅伊爾一起拓展了「談話治療」的概念。他們相信，心理和生理的許多症狀起源於尚未表達的記憶，特別是痛苦事件的記憶。因此，佛洛伊德與布羅伊爾推測，倘若能夠討論事件記憶，就能解放且淨化內心的感受，消除或減緩心理和生理症狀。一百多年後，超過數十種經驗研究都證明了心理治療的有效作用，但所有心理治療學派都需要個案願意在某種程度上開口討論自己的痛苦。這個結果讓一些心理治療的研究者相信，心理治療的學派雖如百花爭鳴，但更像是殊途同歸：精神分析治療、行為治療、認知治療等等所有不同的學派，最後都是「談話治療」。

因此，告解或許可以幫助靈魂，至少也有益於健康。一項綜合研究分析了一百五十份左右的研究報告之後也相信自我揭露的益處，這項研究的規模似乎足以證明推論有效，但仍然沒有人清楚為什麼。佛洛伊德的早期想法認為，談話有助於淨化，或者讓個案釋放壓迫記憶和情緒造成的壓力，但後續研究認為其中的原因不只如此。在所有詮釋中，最具說服力的理論認為，坦承祕密的最大益處不僅是單純的釋放壓力。將經驗訴諸於語言文字協助我們認清自己的思想和感觸。特別是對孩童而言，「記住祕密」經常是因為我們遇到了無法回應的事件，即使我們願意開口，也只能說：「語言文字根本無法形容，我也不清楚應該怎麼做，根本不知道如何理解。」

將感覺或經驗「訴諸為語言文字」的意義究竟是什麼？語言文字代表「標籤」與「類別」，就像盒子一樣，用來組織或整理人類大腦裡的紛亂思緒。無論我們是否有意為之，只要談論自己的經驗，就是在整理思緒，將它們放置在適合的位置。於是，我們才能說：「我知道該怎麼形容，也清楚該怎麼做，更明白如何理解。」這個行為可以讓混淆不安的經驗變得有組織且可以理解，減少它們帶來的恐懼與痛楚。正如菲莉絲．桃樂絲．詹姆斯對偵探小說的評論，將感覺訴諸於語言文字其實也是一種「恢復秩序」。

腦部成像研究顯示「訴諸語言文字」如何影響了人腦的主要運作區域從杏仁核移轉至前額葉皮質，也就是由腦部的情緒區域轉變至行動決策中心。一項研究計畫讓受試者觀看憤怒或可怕的人臉表情照片，目的是刺激受試者的杏仁核。第一組受試者隨後被要求正確地配對照片，例如，以憤怒的表情照片配對憤怒的表情照片，以可怕的表情照片配對可怕的表情照片。第二組受試者則是被要求以文字，例如「憤怒」或「害怕」回應自己看到的表情照片。以文字回應的第二組受試者，前額葉皮質的活動量增加，杏仁核的活動量減少。第一組受試者的腦部活動沒有顯著變化。

在另一項類似的研究中，受試者必須觀看各種圖片，刺激腦部的負面情緒反應，例如鯊魚、蛇、蜘蛛、槍、飛機墜毀、汽車交通意外或爆炸。其中一些受試者被要求配對照片——就跟前一個研究計畫一樣，狗的照片配對狗的照片，蛇的照片配對蛇的照片，另外一些受試者則必須歸類照片內容屬於自然危險還是人為危險。照片配對引發了杏仁核的活躍運動，而歸類組受試者的前額葉皮質比較活躍，杏仁核的活動程度較低。

這些研究推測，語言文字能夠強迫人腦的活動從杏仁核移轉至前額葉皮質，因此，當我們開始以語言文字進行思考時，理智就會取代情緒。「如果一個概念沒有名字，就像一隻流浪狗或野貓，為了馴服，你必須替牠取名。」猶太大屠殺的倖存者羅絲．克呂格在回憶錄《依然活著》裡寫道。或者，讓我們用更口語的方式表達：「取名就是馴服。」瑞秋非常訝異地得知可以用其他名字稱呼哥哥所謂的「裸體遊戲」——手足性侵，然而，了解手足性侵如此普遍之後，她更驚訝了。她開始閱讀兄弟姊妹之間的加害與被害故事，理解其他人的經驗與自己的故事之間有何相似異同。最後，她終於知道應該如何稱呼並且明白了自己的經驗。

「對於哥哥的所作所為，我已經找到了一個名字。」瑞秋說：「侵犯不適合我，因為聽起來就像犯罪，但我不認為哥哥想要犯罪，或者，我只是不喜歡自己會因此成為受害者。我年輕的時候也許曾經這麼想，所以才會崇拜蝙蝠俠和可倫坡。我想要得到真相與正義。但是，現在我認為過去發生的一切是一場錯誤。我哥哥被誤導了，不知道自己的作為將對我造成負面的影響。雖然我是無辜的，但承受一切也是一場錯誤。我們都犯了錯。我已經看清過去，不再困惑。我開始理解自己的生活了。」

瑞秋繼續討論自己一開始為何想要尋找心理治療的協助。「因為過去的壞事，我曾經無法明白為什麼未婚夫會愛我，我覺得這一切太瘋狂了。我現在明白我的人生有一部分是悲傷的，但不是壞的。我可以看清楚哥哥和我的錯誤如何扭曲了彼此的人生，但我不再覺得瘋狂。我明白為什麼自己曾經憂鬱和憤怒，但我不覺得瘋狂了。我覺得自己前所未有的正常，因為我終於說出自己的祕密，並且理解它們。」正如法國作家安妮．艾諾在《羞恥》一書所說：「敘事，所有的敘事，也許得以讓所有行為變得正常，包括最戲劇性的行為。」

除此之外，將經驗訴諸語言文字還有一個特別之處，或者說，還有一項特別有效的功用。我們經常建議遭逢巨變的年輕孩子要「善用語言文字」，因為藉由直覺和經驗，我們能夠理解文字和句子擁有創造秩序並且建立聯繫的潛力。與他人傾訴最痛苦的回憶，我們可能會發現過去的經驗不如想像的惡劣，我們也並不是想像中的惡人。如果我們的經驗可以被理解，我們自己也可以被理解。

書籍介紹

本文摘錄自《非凡韌性：釋放傷痛，不再偽裝，從逆境中找到更強大的自己》，圓神出版

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作者：梅格．潔伊（Meg Jay, PhD）

譯者：林曉欽

你是否一路埋頭向前，只為了知道自己可以飛得多遠，或者，什麼時候才會墜地殞落……

這是一本獻給受困於童年逆境，以及從逆境重生者的心靈救贖與復原解方。

從現在起，你可以不再隱藏傷痛、大膽地與眾不同、明白自己並非異常，

因為創傷正是你擁抱非凡韌性的珍貴養分。所有英雄，都來自創傷後的復原！

不管到了哪個環境，總覺得自己和其他人格格不入，有種疏離感。

總是可以很快地感知到一個人的情緒變化，尤其是憤怒。

很在意別人的眼光，無論如何總是擺脫不了別人的評價。

不習慣在別人面前展露你的脆弱與不安，總是笑臉迎人。

很努力想要表現傑出，以換取同儕或長輩的稱讚。

覺得大家都很正常、很傑出，可是自己卻不如人，而且有些怪異。

這些感受是否似曾相識？你將在書中看見自己的影子，也將在那一瞬間明白————原來，我並非異常，原來，我是這樣走過來的……我並不孤單。

不論重大挫折、意外事故、父母離異、同儕霸凌、不當體罰，甚至是家暴、性侵……全球有超過75％的人都曾面臨過至少一項「童年逆境」！不論事件大小，都將在年幼的心靈刻下印記，而這些印記並非亟需掩蓋或隱藏的瘡疤。相反的，它所激盪出的「復原力」，將使你成為更堅韌、更不凡的人。

作者為美國知名臨床心理學家，以執業20年的經驗，深刻剖析16個案例，認為成長於不幸環境的人也許外表不同，內在卻彼此相似。她將這些童年飽受苦楚與心碎，卻極力突破困境的勇者稱之為「超凡之子」，進一步剖析他們蛻變後展翅高飛的歷程，藉以鼓舞身處同樣困境的人們，唯有正視自己的感受，才能真正地「復原」。珍視你的創傷經歷，因為它將讓你學會精準察言觀色、掌握高敏感的感知能力、擁有應變意外的強大素質，並且更懂得被討厭的勇氣。

本書特色

TED演講瀏覽近千萬人次，蟬聯各大暢銷榜《20世代，你的人生是不是卡住了》作者梅格．潔伊全新力作！

Photo Credit: 圓神出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九