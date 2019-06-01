《職場如此殘忍，你要無可取代》：吵架風格像咖啡，「拿鐵型」是令人苦惱的高手

文：趙穎

跨部門溝通

收到提問：我們是初創公司，部門三人，職位都一樣，但有個資歷和能力都比較強的人員在，我們默認了她就是主管。一般情況我都會跟她去探討再做決定，因為我自己也是初出茅廬，很多細節考慮不周到。有時跟她說，她說不用說，我認為的小事沒有說吧，她又換另一種說法，導致我都不想跟她好好說話了，我到底該怎麼辦？我屬於比較直性子的人，主管屬於心思比較多的人，真心伺候不了的感覺，求幫助。

回覆：首先本人檢討自己，很容易在遇到事無鉅細的匯報時，露出不耐煩的表情，臉上藏不住情緒！同時，我心裡也會很喜歡這個匯報的人，他真尊重我啊！所以，你還是匯報吧。觀察下，她露出不耐煩的表情的時候都是什麼事？有些事她必須知道，但她想裝不知道，不承擔責任？

親愛的，你沒有錯，主管沒有告訴你哪些該匯報，哪些不該，就得都匯報。只是她可能自己也名不正言不順，覺得尷尬。或者，更高級的主管，並沒有說她就是主管，她聽你的匯報確實內心也煎熬。

方法一：試探下，不匯報，獨立承擔責任，即使錯了，會怎樣，極有可能，你建立了自己的門派了。

方法二：把你的心思告訴他，我不是不想承擔責任，這些事我都承擔後果，只是，你是姊姊，我想和你商量。類似你問我意見，我通常會回覆，但我承擔責任嗎？並不。

方法三：偶爾也提出你的建議，既然大家一起幹活，就一起想辦法，不分彼此，遇到更大的主管批評，你勇敢站出來背鍋，表示姿態，表示過一次就夠了，大家懂你了，就不介意你遇到問題商量了。另外，注意商量時的措辭，這個問題我是這麼想的，想聽聽你的意見，當然，如果有什麼後果，責任是我的之類。

另一個問題，公司內如何建立盟軍？

首先和你喜歡的人交朋友，你喜歡的人，他們也會喜歡你。破冰後，你的人脈雪球會滾大。這裡的朋友指職場朋友，不談八卦和私事的。而建立盟軍的關鍵，在於雙方有共同利益。

公司其實是一個權力機構，管理是調配各種資源，權力又是對資源的調度權，在公司的任何管理活動中、溝通協調中，都要先盤點自己的權力，這個權力不僅僅是職位權力，也含有個人的軟權力。

說到權力，我們就想到宮鬥，真的可以這麼理解！有權力的地方，就一定有宮鬥啊，不管我們喜不喜，就是這樣的！

不善於經營自己權力的人，會很難駕馭團隊，也很難跨部門協作，也就是自己空有一身力氣，但使不出來的感覺。而這樣的人呢，往往對上司給予自己的正常或超額任務，也覺得是宮鬥，是上司打壓，於是演變為對上不服氣，對下又無力。

權力一定不是自己吼來的、或要求來的。把自己定位給定好，做好服務和技術顧問，權力會自動降臨。一種降臨方式是主管在某專案、某任務上授權於你，更多的來源於能力、業績、合作性形成的口碑。

又有聽沒有懂了？明明問的是怎麼在公司形成盟軍，怎麼變成談職場權力？

我的意思是，只有弄明白自己在職場或在某個任務中有哪些權力，才能更好的去協調，而這其中，任何和工作有關的交流，保持嚴謹和職業化是自身安全的前提。你可以嘻嘻哈哈，但要在無關緊要的事上嘻嘻哈哈。另外，口頭交流後，重要事項用郵件確認，留證據，也是保障安全的必要手段。

參考《紅樓夢》中的平兒，我們中層管理者有類似地方，都屬於老闆與員工之間的夾層。平兒有一定權力，但她凡事先請示，請示時必提自己的不成熟的小小建議是什麼，事後絕對不邀功。

很多時候她默默擺平衝突事件，鑑於她的老闆心思小氣，即使已經擺平的，平兒仍然會匯報。

而匯報常是是這樣的：「我尋思，奶奶哪有這個閒工夫管他們這些小事，我索性先這樣處理了，奶奶要是覺得不妥，您責罰我吧。」

平兒有沒有盟軍呢？那是相當多的，各房管事大丫頭都和她有交情，她會掂量自己的分量找盟軍，而不是找各方的奶奶當盟軍。甚至更高層的李紈表示出和她的親密，平兒還會刻意回避。

以上，僅供參考。

吵架，也是正向溝通

有時候和朋友聊著聊著，就說：容我去吵個架，馬上回來。這裡說的吵架，就是去解決各種矛盾糾紛去了，我是本公司金牌調解員，擅長處理自己部門與其他部門的爭執。

吵架風格其實像咖啡：藍山型，焦糖瑪奇朵型，拿鐵型，曼特寧型。

大多數人對武漢女性或者說湖北女性的評價就是──潑辣！大多數人，也說我不像武漢人，感覺蠻溫柔婉約。其實，我真的是武漢人，吵架風格真的很潑辣，跟曼特寧一樣陽剛濃烈，吵起來有種痛快淋漓、馳騁江湖的風光。

藍山型吵架風格又是怎樣的呢？它的味道芳香、順滑，味道適度而完美，藍山型吵架風格非常有條不紊，以細節為導向，會衡量所有的可選方案，也會認真的去傾聽、去研究所有資訊，和這種人在吵架的時候，你感覺對方很清淡，所以，我把這種叫藍山型吵架風格。

除了認真分析，藍山型吵架風格的人，還習慣讓別人去掌握主動。整個溝通過程，他都很職業化，他會把資訊有條理的去呈現出來。他更希望你有資料支援，更喜歡你掌握主動，這個架就好吵了。相反的，如果你手勢非常多，語速特別快，他會反感，簡單的說，他需要你溫柔地對他，慢慢的說，通常會吵出一個滿意的架來。

焦糖瑪奇朵吵架風格是非常親切的，跟你的溝通過程當中，也非常的輕鬆，很開放，說話的速度比較慢，很委婉。面部表情通常是微笑。這樣一種甜蜜的吵架風格，需要你先建立親密、可以信賴的人際關係。在他的吵架過程當中，他其實是希望他的決策能夠得到你的支持。

拿鐵型是我們經常會碰到的吵架高手，也是很讓我們苦惱的對手，整個吵架過程都是泡泡。

也就是說，他關注的細枝末節太多，經常說著說著，就跑偏了，他說話的節奏很快，他不太去看事實，更強調所謂的情懷、願望。

和拿鐵吵架，我們經常被這樣的人的氣場震撼到，因為他說話聲音很大，肢體語言很豐富啊，感覺是一個氣場強大的人。

補充說明曼特寧型，就是我這一杯。這種吵架風格絕對以結果為導向，控制性很強，會有非常清晰的目標，會非常強調結果，有高度的緊迫感。

整個吵架過程當中會顯得比較有見識，也比較強勢。會運用到足夠多的、能夠支援結果的資訊，能夠直接面對困難，動作也算得上迅速。

所以如果是和我這樣的人吵架，你要能夠很認真的傾聽，並且作出相應的回應。且注意到一點，他其實話不多。他只會要求說重點，而且語速有點快。

聽完對4種吵架風格的介紹，你是哪杯咖啡呢？如果你弄清楚自己到底是哪一種吵架風格，然後再弄清楚，你需要吵架的對象是什麼風格，就不容易出現任何傷害性語言，也能吵好架，也能雙贏。

相關書摘 ►《職場如此殘忍，你要無可取代》：身為中階主管，被上頭要求責備某位下屬該怎麼辦？

書籍介紹

《職場如此殘忍，你要無可取代》，樂金文化出版

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作者：趙穎

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Photo Credit：樂金文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航