文：張巍鐘（臨床心理師）

有人提過「統獨是假議題」，有人表示支持，也有些人不以為然，對各種論述不妨先假設對方是對的，再來仔細檢視自己的論點，或許我們就更能理解彼此的出發點，就更有機會理解彼此。

單純從「統獨」來看兩岸，可能忽略許多重要的事情，若只是簡單的「國土」統獨，其實沒什麼好壞只有取捨：大的國家或體系會讓人覺得不重要與無望，所以學習在地歷史、社區參與，與地方自治是重要的；小國家在國際影響力有限，就要更積極與靈活的參與國際事務，適時的在關鍵時刻靈活的扮演重要角色，更直接來說就是要會「交朋友」。就「土地統一」而言，成為中國一部份會影響許多台灣人的歸屬感。若是獨立繼續維持「小國」又該如何在現實與直接的國際競爭中保有一席之地？土地的「統獨」或許假議題。

但是，兩岸讓最多人擔心的其實不只是土地問題，而是兩者的制度差異，要了解兩者制度的差異，或許可以回顧廿世紀的歷史。

心理學家阿德勒曾用音樂來比喻人生，一個人的行為或一個事件或許可以用音符來代表，當這些音符串在一起就有了「生命風格」。若把20世紀的世界發生的各種事件串在一起，我們該如何詮釋這一百年的生命樂章？單純就政治體系來說，會有有兩種旋律，一種是民主制度（democracy）與另一種極權制度（totalitarian）。

民主制度較少讓行政、立法，與司法權集中少數或是一個人身上，但，不論是強調國家民族至上的法西斯和納粹主義，或是強調階級鬥爭的共產主義，都是極權主義，也都是讓少數或是一個人擁有最高的權力。雖然中國共產黨度自稱「中華人民共和國」，其中的「人民」無疑是「此地無銀三百兩」，因為權力仍集中在一個人身上，所謂的投票不過「效忠的宣告」而已。

當然，民主國家若沒有堅持理念，民主制度也可能演變成極權主義產生了希特勒與墨索里尼。

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如何面對「極權」，才是統獨背後的真議題

中文翻譯或許道出了極權制度的「極端」特質，極權國家似乎都有「逞凶鬥狠」的特質，不論是對其他國家或是對自己人民，任何不同意見都是對國家的挑釁，連一個人的自主權都可被視為威脅，當權力都給了另一個人，讓某個人有了「神」一般的權力，被絕對權力腐蝕人心，少了智慧與慈悲就當「神」，就會成魔，感受不到他人的痛苦，甚至視他人犧牲為理所當然。

我們常聽的文革、蘇聯許多駭人的故事，甚至到赤柬當局「認定」兩歲失親幼童是資本階級就當場用鐵鍬打死的歷史，許多極權歷史都足以讓受民主薰陶的「正常人」揪心害怕。雖然對岸的經濟制度已仿造了資本主義，但其政治制度仍沒有改變，在資本經濟改革後仍發生了天安門事件，後來的毒奶粉與過期疫苗，這國家如何看待年輕人或幼童讓人擔憂。

綜上，對很多人的思維，統獨議題討論的不是國土大小，而是我們該選哪種制度為主，讀過極權制度危害的人應該都會想遠離極權制度，因此我們在思考統獨時，或許把國土跟制度分開看，並思考發生的可能性，與該付出哪些代價。簡單來說，統一兩岸的國家是中華民國或是中華人民共和國？我們有沒有足夠國力去統一對岸？或是要求對岸要有「多黨政治」與「開放民選領導人民選」後再討論統一？

若不可行，我們是否願意放棄我們的民主制度？若是中華民國或是台灣獨立，我們憲法是否要重新釐清我們的國界？其他國家是否又承認我們？若是必須面對戰爭，我們的態度又是如何？我們可以維持現狀多久？當統一與民主之間必須抉擇時，我們該如何選擇？

只想著土地上的統一，卻忽略背後的關鍵是「政治體制」

「土地的統獨」對很多人或許不是重要的議題，但有些人則有嚮往著完整的中國，只是嚮往「土地」的統一也須留意兩岸之間的制度差異。

實際上，假如中共沒有打壓台灣的國際空間，沒有用飛彈對著台灣，沒有恐嚇台灣，連「體制統獨」也是假議題，然而，當郭台銘先生提到「台灣參加區域經濟合作的鑰匙就是在北京」也顯示我們習慣的民主制度一直面臨威脅，中共不斷剝奪我們身位小國的國際空間，試著要「鎖著」我們要通往世界的「大門」。

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雖然每次選舉都有人要「救台灣」或捍衛「中華民國」，這樣的口號喊久了讓人感到麻痺，更有許多能力不足的政治人物躲在口號下面，讓人誤以為「統獨是假議題」，但是制度上的統獨是真實的議題，只是這議題的處理牽涉到全民共識與國力。不過，「救台灣」與「保衛中華民國」應該都是宣告要民主制度，然而台灣民主政治仍舊不成熟，忽略不同政黨之間是對手，但是不是敵人，在國際舞台上也敵我不分，常常反對黨只會以「反對」來監督，執政黨就努力保持政權，常常因擔心選票缺乏長遠的目標。

或許我們無法直接影響大環境，但我們可以對於不同政策多一些瞭解，聽聽正反方的論述，避免有人用簡單的口號蒙蔽我們，甚至要求我們所支持的政治人物認真研究各種議題。

不思考政策的結果，就是讓民主斷送在民粹下

民主最早的旋律是由古希臘開始彈起，這樂曲表達每個人都有思考的能力，人可以為自己做決定，聖經舊約也唱著不論男或女都是由神的形象造的，我們每個人在上帝面前都是平等的，聖經新約中耶穌親自說出，祂看重每一位孩童。在民主制度中，我們不該輕易犧牲或傷害他人，這樣的歌曲一直人類發展的背景音樂，一直到啟蒙運動與廢除奴役制度後才更清楚；政治經濟學家亞當斯密（Adam Smith）發現當人可以有自主權就更願意花心力去做，最終效率遠遠比奴隸制度好，當自由經濟發展比共產制度好時，亞當斯密的論點又再次被證實。

幾千年的掙扎，才讓人們發展民主制度可以擁有人性的尊嚴，而20世紀也出現了極權主義，從這經驗我們應學習到極權的恐怖，也提醒我們民主制度來之不易，我們若過度盲目期望選出一個政治人物來解決我們所有問題，又不願意認真思考不同政策或選擇的後果，最終民主制度也會被斷送在民粹之下。

Credit: Reuters / Tyrone Siu

在1989年5月，中國許多大學生開始絕食，表達對於民主的渴望，在6月3號坦克車進入廣場，6月4日清晨廣場清空，雖然有許多死傷的照片傳出，然而宣稱「中國人不打中國人」的中共政權對外仍否認有人傷亡。

因為某種程度，在極權制度下人不一定會被當人看，隨著六四天安門的紀念日再次到來，我們也可以再想想極權對人性的威脅，與民主對與我們的寶貴，但是，也不用輕易讓任何人用政治口號綁架我們思考空間，才不會讓任何人變成下一個獨裁者。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航