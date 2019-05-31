《媽媽的逆襲》：不要害怕和自己不一樣的人——所謂的不一樣只是一種錯覺

文：格倫儂．道爾．梅爾頓

我希望你活出生命的所有可能

許多父母都十分關心廣泛存在美國校園中的霸凌現象，我也一樣。我仔細研究了美國社會對於霸凌引起的自殺事件的反應，人們往往對於美國青少年的殘忍感到異常震驚。其實我覺得這沒有什麼值得震驚的，而且我更關心的是，除了他們提出的解決方案之外，還有沒有什麼更好的辦法。我認為社會上提出的切實可行的解決途徑無疑是一種積極的處理方式。首先我們應該加強教育工作，使學生和老師都深刻地認識到什麼是霸凌。再有，遭遇這種情況時，應該怎樣恰當應對。但這種做法還是太盲目了，就像發現船漏水以後，不先找一找哪裡在漏水，而是立即拼命往外舀水。

每次播報員在報導這類新聞時都會發出這樣的感歎：「孩子竟會這樣殘忍。」我們也總喜歡這樣說：「如今的孩子們居然會做出這麼殘忍的事情。」但我覺得其實這只是我們不願面對現實而給自己找的推託之詞。我並不認為孩子們比大人們更殘忍，只覺得孩子們不善於偽裝，不懂得把自己殘酷的一面掩藏起來。聽到電台報導說，最容易受到欺負的是同性戀傾向的孩子、肥胖的孩子和穆斯林孩子。我琢磨了一下，我想，目前在美國最容易受欺負的成人也是同性戀、胖子和穆斯林。

孩子並不比成人更殘忍，他們是成人的鏡子。他們希望自己快快長大，就在成人毫無意識的情況下，模仿成年人的做法去做事。他們並不會按照我們在學校告訴他們的那樣去做，只會根據我們的實際行為去做。他們相信我們所相信的事，說我們所說的話。是我們告訴他們，同性戀是有問題的，過於肥胖的人是有問題的。是我們告訴他們，這些人是異類，所以要受到不平等的待遇。我們覺得這些人是可怕的，就必然會去傷害這些令自己恐懼的人。其實孩子們在學校做的事情和我們透過媒體去做的事情在本質上是一樣的。唯一的區別就在於孩子們在學校的走廊裡欺負人，而我們則透過講壇、立法機構和情境喜劇中的笑話來欺負人。

每個人都有一顆敏感的心。如果許多人都反反覆覆用各種方式告訴這個人，說他是個異類，他就會相信這一點，就會因此而受到深深的傷害。倘若他最終無法承受這樣的痛苦，就會結束自己的生命。如此看來，這一切又有什麼值得震驚的呢？

我們早該預料到自己的行為會導致這樣的惡果。每當我看到令人心碎的新聞時，每當我在生活中遇到問題時，我總在自己的心中尋找答案。倘若我希望自己的世界更加美好，就必須讓自己變得更好；倘若我想讓我的孩子尊重別的孩子，平等地對待自己身邊的每一個孩子，那麼我就應該以身作則，尊重自己身邊的每一位成人，平等對待他們。我想讓我的孩子們明白，在上帝眼中，在他們父母眼中，那些所謂有問題的孩子們其實和大家都一樣，他們也被上帝所愛。所有人都是平等的，無一例外。另外，那些欺負別人的孩子往往也有些擔心，是否自己內心深處也潛藏著某些問題。

我認真思考了這些事情後，給我兒子寫了這樣一封信。

親愛的蔡斯： 無論你現在是什麼樣的人，不管你以後會變成什麼樣的人，我們都一樣愛你。你是我們生命中的奇蹟，你的出生是我們夢想的實現。 蔡斯，如果將來有一天，你告訴我和你爸爸你是同性戀，我們的第一反應是驚訝地睜大雙眼。而後我們會一把抓住你，緊緊擁抱你，在心中默默祈禱。之後我們會向你提出很多問題，聽過你的回答後，我們會比之前更加愛你。最後我會跑到商店買幾件彩虹T恤，因為你知道，媽媽每到情緒激動時，都會去買衣服。 不過蔡斯，我並不是說，我們僅僅會包容你，容忍你具有這樣的性取向。如果我們的目標僅僅是容忍和自己不一樣的人存在，那麼我們對自己的要求就太低了，蔡斯。只有堵車這樣的事情才僅僅需要我們去容忍。對於人們，我們需要尊重，因為每一個人都有尊嚴。在你向我們袒露心跡的時候，你需要祝賀自己，祝賀自己誠實展露自己的內心世界，勇敢做你自己。這時我也會欣慰，我永遠是你生命中最重要的女人。然後我們要把這件事告訴大家，不管他們會做出什麼反應，同時你也要做好心理準備，總會有些煞風景的人出來攪局。 親愛的，由於我們都是基督徒，而且信奉《聖經》，所以我們有些擔心你會對這一點感到困擾，因為《聖經》中有一部分內容把同性之愛定義為一種罪惡。那麼我們現在就先把這一點解釋清楚。 蔡斯，我們並不認為同性戀是一種罪惡。……雖然你的父母是基督徒，但我們在學習經文、祈禱的同時，也會根據自己對於基督教精神的理解仔細斟酌，選擇自己要去信奉的具體內容。當然我們也會犯錯，每個人都會。但對我們來說最重要的是要勇敢嘗試，找到自己的信仰。即使有些人告訴你，我們信仰基督教的方式是錯誤的，我們是在褻瀆神明，但其實只有對於《聖經》擁有自己的理解的人，才能稱得上是真正的基督教徒。 …… 很久以來，我和你爸爸就一直認為，一部好的宗教典籍不會教導我們盲目評判別人、改變別人，而會告訴我們要去省察自己的內心、改變自己。上帝存在於每個人心中，其實我們最應該做的就是尋找每一個人心中的上帝，救助窮苦的人，撫慰受傷和悲傷的人。 我們應該竭盡全力幫助別人，和朋友們共渡難關。蔡斯，我們應該意識到，自己已經經歷了第二次出生。關於第二次出生，我是這樣理解的： 你第一次出生時，把自己身邊的人當作是自己的家人。你第二次出生時，把全世界的人都視為是自己的家人。……這是基督教最崇高但也是最難達到的境界。假使你的靈性導師告訴你某些人是可怕的，那麼你就要揚起眉毛，舉起雙手，向他提出異議。因為《聖經》中出現頻率最高的語句就是不要恐懼。因此，倘若有人告訴你，同性戀者會對正常的婚姻構成威脅，那麼你要先認真思考一下，親愛的。 我只能從自己的經驗出發來告訴你，我已經結婚十年了，幾乎沒有同性戀試圖破壞我的婚姻。……能破壞我和你爸爸婚姻的只有我們的驕傲、不安全感和壞脾氣。 不要害怕和自己不一樣的人，寶貝，所謂的不一樣只是一種錯覺，仔細想想吧。蔡斯，上帝在賜予你《聖經》的同時，也賦予了你心靈和頭腦。我想他一定希望你把這三者結合起來綜合運用。不過這很難，耶穌預料到了這一點，所以他送給我們這樣一個故事：有個人來到耶穌身邊，說他對於上帝制定的那些法律感到很困惑，讓耶穌為他做出解釋。他問耶穌：「究竟哪一條法律才是最重要的呢？」耶穌回答道：「用你的心靈、大腦和靈魂去愛上帝，並且要像愛自己那樣去愛別人，這一點最重要。」然後又補充說，它是其他所有內容的基礎。因此，蔡斯，你認為自己應該擁有什麼樣的權利，得到怎樣的尊重，就應該同等地對待別人。 蔡斯，你是個一般的孩子，你和大家一樣，都很棒，都是上帝的孩子。無論你過去做過什麼，還是以後會做些什麼，上帝都會一樣愛你。無論你現在是什麼樣的人，不管你以後會變成什麼樣的人，你都是上帝創造的奇蹟。你會永遠得到上帝的諒解。 另外，寶貝，我和你爸爸希望你可以像我們祝賀你這樣去祝賀和你一樣的人。還有，你要日日夜夜分分秒秒都記得，你和這世界上的每一個人都應該得到同樣的尊重，我親愛的孩子。 愛你的媽媽 P.S. 我們想另外向你提一句，親愛的，如果你是異性戀的話，那也不錯。說實在的，在信的結尾補充這樣一句話顯得有點虎頭蛇尾了。不過我們只是想讓你知道，我和你爸爸覺得，不管你喜歡的是同性還是異性，都沒有關係。 P.P.S. 爸爸讀這封信的時候，我看到他兩眼放光。看完之後，他顯得有些激動，把這封信用力丟在餐桌上，接著用不帶一絲嘲諷意味的口吻斷然說道：「該死的異性戀。」如果你稍微琢磨一下，就會發覺這真是作為一個爸爸能說出最有意思的話了。

書籍介紹

《媽媽的逆襲：殘酷而又燦爛的苦情主婦奮鬥記》，時報文化出版

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作者：格倫儂．道爾．梅爾頓

譯者：徐力為

作者格倫儂．道爾，是飽受娛樂圈注目的美國網紅作家，歷經一段異性婚姻，經常在部落格上分享家庭、教養、自我成長等文章，激勵眾多母親。

她與前夫離婚之後，2017年和美國足球明星Abby Wambach（女子世界盃足球賽冠軍、兩屆奧運金牌得主，2012年國際足總世界足球小姐）結婚，震驚全美，

而且格倫儂還是一位虔誠的基督徒！

擁有全球網紅作家、基督徒、媽媽、同婚者等多元身分，她用人性觀點解放「母親」身分的束縛，認為在學會當母親之前，該先學會愛自己、放過自己──格倫儂的教養方針其實很簡單，就是愛與包容。

在台灣同婚議題正夯之時，一起看看這位女同志媽媽，如何教導孩子愛自己、尊重每個人的差異，鼓勵孩子選擇當一位善良而勇敢的人。

本書收錄了格倫儂在部落格上的隨筆，描寫荒腔走板的主婦生活，嘗試學習用愛來擁抱生命，一路走來，狼狽混亂卻又燦爛而美好。她的真誠，寫出許多共同女性的心聲，獲得廣大共鳴，並且從她的文字當中得到力量與勇氣，鼓起勇氣來面對看似平凡卻一直都不容易的每一天。

Photo Credit：時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航