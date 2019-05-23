惡化「臭氧破洞」的元兇找到了，中國「不減反增」年排放7000噸CFC-11

（封面圖為示意圖，拍攝於中國河北省一鋼鐵工廠）



國際科學家最新研究結果指出，中國違反國際條約，排出大量會破壞臭氧層且不易消失的氣體至大氣層，這項刊登於《自然》（Nature）期刊的研究指出，中國東北的眾多工廠，從2013年就開始排放禁用的一氟三氯甲烷（CFC-11），每年排放量增加約7000噸，佔全球40-60%，將影響臭氧層破洞的修復速度，並可能讓地球的溫室效應更嚴重。

一氟三氯甲烷是什麼？

《BBC》報導，三氯氟甲烷（CFC-11）的英文全名是trichlorofluoromethane，也被稱作氟利昂-11，是氯氟烴（Chlorofluorocarbon，簡稱CFC）的一種，氯氟烴最早的產品是1930年代出現的氟利昂，在1970和1980年代廣泛使用，當作製冷劑和泡沫隔熱材料。

但科學家後來發現，氯氟烴在大氣層分解的時候，會釋放氯分子，破壞臭氧層。他們在1980年代在南極上空發現，包圍地球的臭氧層有個洞，可能就是氯氟烴造成，這些化學物質會分解位於地表上方10至40公里處的平流層臭氧。

《中央社》報導，英國布里斯托大學（University of Bristol）大氣化學家、研究報告第一作者芮格比（Matt Rigby）就指出，氟氯碳化物是破壞平流層臭氧的罪魁禍首，這裡的臭氧保護我們免受太陽的紫外線輻射。

管制本有成效，但仍出現破口

1987年簽訂的《蒙特婁議定書》（Montreal Protocol）嚴禁使用氟氯碳化物與其他工業噴霧劑，這項禁令開始執行後，全球CFC-11濃度穩定下降，《BBC》報導，科學家當時預計，在北美洲上空的臭氧層可以在2030年代修復，而南極洲上空的臭氧層會在2060年代修復。

《風傳媒》報導，美國麻省理工學院（MIT）2016年研究發現，在全體人類的十幾年共同努力下，南極上方的臭氧層破洞已經縮小了400萬平方公里，相當於整個印度的面積大小。

然而就在去年，科學家震驚地發現，濃度下降速度從2013年到2017年約減緩了一半，若沒有明顯改善控制的話，可能讓整個臭氧層的修補進度往後推遲數十年以上。

《中央社》報導，當時雖然找到的種種證據指向東亞，但是無法鎖定確切來源。研究團隊在南韓與日本設立監測站，發現從中國飄洋過海而來的CFC-11氣體。他們也透過電腦模擬，證實這些分子的來源地在中國東北，研究的另一主要作者國立慶北大學（Kyungpook National University）朴順揚（Sunyoung Park，音譯）表示：「我們的測量顯示，源自中國工業區的空氣汙染量『飆升』。」

《澳洲廣播公司》（ABC）報導，科學家在靠近山東省和河北省的地方發現熱點。布里斯托大學博士後研究員威斯登（Luke Western）補充：「我們沒有發現日本、朝鮮半島或任何其他國家的排放量上升的證據。」

《風傳媒》報導，英國非政府組織「環境調查署」（EIA）去年7月也發布實地調查報告指出，中國山東、河北至少21家發泡塑料工廠就是非法排放的兇手，其中有18間承認使用CFC-11，「承認非法使用時，還一副無所謂的樣子」。

《自然》（Nature）論文則指出，東亞其他地區包含台灣、日本、朝鮮半島都沒有CFC-11數據增加的現象，反而中國東部的排放量自2013年暴增，特別是山東省與河北省，中國每年增加的CFC-11排放量，占全世界的40-60％。

中國非法排放，目前僅能「口頭警告」

《轉角國際》報導，對於國際的研究發現和指控，中國一慣回應表示「中國並沒有『普遍生產』CFC-11」、「中國政府一直對破壞臭氧層的非法活動採取零容忍態度」，縱使2012年以來，山東地區就已查封了15家非法生產CFC-11的企業，但排放現象仍未見減緩。

《紐約時報》調查則指出，2012年，中國查封一間工廠，它在一年內生產了1100噸的CFC-11，同時任意傾倒有毒廢料，造成附近養魚場的水產死亡。而2015年被查封的另一間工廠，不到半年就生產了超過300噸的非法化學品。其中有一些違禁工廠還持有政府認可的文件，在官方護航之下繼續製造生產。

《環境資訊中心》報導，EIA調查的公司表示，CFC-11容易生產，相較於比較不會傷害臭氧的替代品，每噸便宜150美元。根據中國法令，違法使用CFC-11的下場是罰款。

河北大城縣廊坊澳洋保溫材料有限公司的代表告訴EIA，其99％的CFC-11泡棉，是向內蒙古的秘密工廠購買的，附近另一家廊坊萬富保溫材料有限公司則表示，要躲避檢查相當容易：「市政環保局要稽查時當地官員會打電話給我，叫我先關閉工廠。我們的工人就一起躲起來。」

《風傳媒》報導，EIA的報告指出，中國塑膠產業使用CFC-11的情形非常普遍，「所有人都這麼做。」而中國當局在那之後無預警、無緣由地關閉幾家工廠，也使外界對這些工廠的質疑更加猛烈。

生產使用CFC-11在中國是非法行為，而違反《蒙特婁議定書》雖然可能面臨經濟制裁，但現階段國際也僅能先予以口頭警告，要求中國盡速改善。學者憂心，指出CFC-11排放量暴增的現象如果無法緩解，屆時氯氟碳化合物將可能成為全球長存的溫室氣體，而氯氟碳化合物的溫室效果遠比甲烷（methane）、二氧化碳還強烈。

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核稿編輯：羊正鈺