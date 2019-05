「Let’s get pissed!」七組英國片語讓你跟英國人打好交道

文:Vivian Chen

遇到英國人或看英國影集時,常常懷疑他們講的根本是另一種語言嗎?

聽不懂英式英文不是你的錯,本篇小V就要帶你來看只有英國人才懂的英文,學起來就能跟英國朋友打好交道!

cream-crackered

形容詞cream-crackered的用法源自於1950年代,它是knackered的同韻俚語(rhyming slang),意思是「累壞的;筋疲力盡的」,義同於exhausted、worn out。

I’m absolutely cream-crackered after working 5 hours of overtime . 加班加了5個小時後,我簡直累到虛脫了。

spend a penny

penny是「便士」,也是英國最小的貨幣單位,但spend a penny並不是要買什麼東西,而是表達想要「去尿尿」的禮貌用語,就像中文說的「要去方便一下」,因為以前在英國使用公共廁所是要投幣的,因此就衍伸出這樣的說法。

Excuse me, I would like to spend a penny before the movie begins, otherwise I’m afraid I’ll pee my pants. 不好意思,我想在電影開始前先去小便一下,不然我怕我會嚇到尿褲子。

be like chalk and cheese

像粉筆跟起司?這句片語是用來形容兩人的長相或個性「截然不同;相差甚遠」,因為chalk和cheese都是ch開頭,讓人覺得乍看之下好像一樣,但其實兩者可差多了呢!

另外一個cheese的片語是a big cheese,這跟大起司也沒什麼關係,它的意思是「大人物;有影響力的人」,這是非常口語的說法,通常用在商業圈內。

The twin sisters’ personalities are like chalk and cheese! One is very talkative while the other is introverted. 這對雙胞胎姊妹的個性截然不同,一個很健談,另一個則很內向。

waffle on

waffle是格子鬆餅,麥當勞那種叫pancake,但片語waffle on是形容人寫作或說話「沒完沒了地長篇大論;嘮嘮叨叨;胡扯瞎扯」。waffle也可以直接當不可數名詞指「胡扯;沒重點的碎念」。

waffle on的起源不詳,但小V在想可能是因為英國人只要一有下午茶甜點,就可以絮絮叨叨地講個沒完吧!

I’m asking you about this quarter’s revenue, so could you directly answer my question and stop waffling on about your achievements? 我是在問你這一季的收益,所以你可以直接回答我的問題嗎?不要再沒完沒了地分享自己的功蹟了。

play a blinder

play a blinder是形容人在體育賽事中「表現出色、亮眼」,也可以形容在職場上「表現極佳」。blind是「盲的;瞎的」,如果你在你賽場上看到支持的選手表現搶眼,那光芒就像要把你閃瞎了一樣,這就是play a blinder的由來。

The rookie played a blinder in tonight’s overtime. He shot a three pointer and turned the game around in the last minute. 那個新人在延長賽的表現亮眼,他在最後一刻投進了三分球,將情勢逆轉。

get pissed

piss當動詞和名詞都是「小便」的意思,但形容詞pissed在美式英文和英式英文的意思可是大相逕庭!美式英文的pissed是「生氣的」,通常後面會加上off;而英是英文的pissed則是「醉的」,所以Let’s get pissed字面上的意思是「一起醉吧」,也就是人家在邀請你一起去喝酒,不是叫你一起生氣啦!

Hang in there! Friday is coming! Let’s get pissed after work!

撐下去啊!就要星期五了,我們下班後一起去喝一杯吧!

take the mickey(out of sb./sth.)

take the mickey的來源已不可考,但跟卡通的米奇沒有關係!它的意思是「取笑、嘲笑、揶揄某人」,這句片語是take the piss(out of sb./sth.)較委婉的說法,因為piss的意思是「尿;小便」,聽起來較不文雅,兩個片語義同於tease、mock、poke fun at sb.。

I’ll give you a piece of advice: never take the mickey out of him because he is very sensitive. 給你個忠告:千萬不要取笑他,因為他很玻璃心。

小V最後再加碼一個簡單好用的字:Briliant

這可是英國人天天掛在嘴邊的字,在美式英文中briliant意為「色彩鮮艷的;明亮的」,但英國人是在稱讚某件事「很讚;棒極了」,就像美國人說 Great!、Nice!

除了這七個片語之外,英國人還有許多無厘頭的俚語和片語,想要學更多的話,大家可以多看中英字幕的英國影集或影片唷!畢竟這些東西可是從教科書學不到的!

