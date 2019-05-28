「Let’s get pissed!」七組英國片語讓你跟英國人打好交道

文：Vivian Chen

遇到英國人或看英國影集時，常常懷疑他們講的根本是另一種語言嗎？

聽不懂英式英文不是你的錯，本篇小V就要帶你來看只有英國人才懂的英文，學起來就能跟英國朋友打好交道！

cream-crackered

形容詞cream-crackered的用法源自於1950年代，它是knackered的同韻俚語（rhyming slang），意思是「累壞的；筋疲力盡的」，義同於exhausted、worn out。

I’m absolutely cream-crackered after working 5 hours of overtime . 加班加了5個小時後，我簡直累到虛脫了。

spend a penny

penny是「便士」，也是英國最小的貨幣單位，但spend a penny並不是要買什麼東西，而是表達想要「去尿尿」的禮貌用語，就像中文說的「要去方便一下」，因為以前在英國使用公共廁所是要投幣的，因此就衍伸出這樣的說法。

Excuse me, I would like to spend a penny before the movie begins, otherwise I’m afraid I’ll pee my pants. 不好意思，我想在電影開始前先去小便一下，不然我怕我會嚇到尿褲子。

be like chalk and cheese

像粉筆跟起司？這句片語是用來形容兩人的長相或個性「截然不同；相差甚遠」，因為chalk和cheese都是ch開頭，讓人覺得乍看之下好像一樣，但其實兩者可差多了呢！

另外一個cheese的片語是a big cheese，這跟大起司也沒什麼關係，它的意思是「大人物；有影響力的人」，這是非常口語的說法，通常用在商業圈內。

The twin sisters’ personalities are like chalk and cheese! One is very talkative while the other is introverted. 這對雙胞胎姊妹的個性截然不同，一個很健談，另一個則很內向。

waffle on

waffle是格子鬆餅，麥當勞那種叫pancake，但片語waffle on是形容人寫作或說話「沒完沒了地長篇大論；嘮嘮叨叨；胡扯瞎扯」。waffle也可以直接當不可數名詞指「胡扯；沒重點的碎念」。

waffle on的起源不詳，但小V在想可能是因為英國人只要一有下午茶甜點，就可以絮絮叨叨地講個沒完吧！

I’m asking you about this quarter’s revenue, so could you directly answer my question and stop waffling on about your achievements? 我是在問你這一季的收益，所以你可以直接回答我的問題嗎？不要再沒完沒了地分享自己的功蹟了。

play a blinder

play a blinder是形容人在體育賽事中「表現出色、亮眼」，也可以形容在職場上「表現極佳」。blind是「盲的；瞎的」，如果你在你賽場上看到支持的選手表現搶眼，那光芒就像要把你閃瞎了一樣，這就是play a blinder的由來。

The rookie played a blinder in tonight’s overtime. He shot a three pointer and turned the game around in the last minute. 那個新人在延長賽的表現亮眼，他在最後一刻投進了三分球，將情勢逆轉。

get pissed

piss當動詞和名詞都是「小便」的意思，但形容詞pissed在美式英文和英式英文的意思可是大相逕庭！美式英文的pissed是「生氣的」，通常後面會加上off；而英是英文的pissed則是「醉的」，所以Let’s get pissed字面上的意思是「一起醉吧」，也就是人家在邀請你一起去喝酒，不是叫你一起生氣啦！

Hang in there! Friday is coming! Let’s get pissed after work!

撐下去啊！就要星期五了，我們下班後一起去喝一杯吧！

take the mickey（out of sb./sth.）

take the mickey的來源已不可考，但跟卡通的米奇沒有關係！它的意思是「取笑、嘲笑、揶揄某人」，這句片語是take the piss（out of sb./sth.）較委婉的說法，因為piss的意思是「尿；小便」，聽起來較不文雅，兩個片語義同於tease、mock、poke fun at sb.。

I’ll give you a piece of advice: never take the mickey out of him because he is very sensitive. 給你個忠告：千萬不要取笑他，因為他很玻璃心。

小V最後再加碼一個簡單好用的字：Briliant

這可是英國人天天掛在嘴邊的字，在美式英文中briliant意為「色彩鮮艷的；明亮的」，但英國人是在稱讚某件事「很讚；棒極了」，就像美國人說 Great!、Nice!

除了這七個片語之外，英國人還有許多無厘頭的俚語和片語，想要學更多的話，大家可以多看中英字幕的英國影集或影片唷！畢竟這些東西可是從教科書學不到的！

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航