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從音樂、草地與傳統飲食開始，與穆斯林一同歡慶開齋節
我們想讓你知道的是
根據內政部統計，在臺移工人數已達70多萬人，以伊斯蘭信仰為大宗的印尼移工，也已超過26萬人，這個在全球有18億穆斯林的伊斯蘭教，在齋戒月時，白天不得進食、飲水，直到太陽下山。而30日後齋戒期滿，將舉辦開齋節慶祝活動，類似於臺灣的過年，和家人朋友齊聚，享用豐盛大餐。身為多元文化城市的臺北也不缺席，將於108年6月9日（週日）舉辦2019臺北開齋節暨穆斯林嘉年華。邀請關鍵評論網讀者一起來嘉年華交朋友！
今年齋戒月（Ramadan）於 5 月 6 日開始，穆斯林須遵守伊斯蘭教戒律齋戒淨身，體會窮困的苦楚、反躬自省，並專注敬拜真主阿拉，直至一個月期滿。
曾在中東各國遊歷、學習中東鼓的演奏家馬儁人指出，「齋戒」是讓信徒體會物資缺乏的困苦，並真心分享餐食、佈施資源給他人，在過程中理解友善、和平與共享的一種儀式。齋戒為期一個月，期滿後，全球穆斯林將會在隔日歡慶開齋節，其重要性相當於華人的農曆新年，穆斯林會聚集在一起，與親友共同禮拜、歡享美食。
在近年政府推動相關政策的努力下，在萬事達卡公布的「2019 年新月評等—全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」中發現，臺灣被評比為非伊斯蘭教組織國家中最佳旅遊目的地第 3 名，僅次於新加坡、泰國，與英國、日本並列第 3 名。從移工、觀光等不同角度來看，認識、理解或體會伊斯蘭信仰，將會是臺灣民眾下一階段重要的文化課題。
開齋節活動的意義演變：從感謝移工到文化理解
臺北市是友善的國際都市，身為多元文化城市的指標代表，2018 年臺北開齋節穆斯林嘉年華，首次移師大安森林公園，現場超過 4 萬人參與，藉由理解不同宗教文化進而去了解不同國家的背景，創造友善包容沒有距離且安全的城市。
獨立媒體工作者、燦爛時光東南亞書店創辦人張正指出，過去開齋節的主辦角度，相對偏向是「感謝、關懷移工的付出」，但這兩年在北市府的主導下，活動主旋律從「感謝」轉向「推廣」與「認知」，「對穆斯林來說這是節慶活動，對我們而言則是認識他們的一個入口，」張正更表示，過去認識穆斯林，都是由媒體上相對刻板、簡化的角度，相對遙遠一些的「恐怖份子」，或是與我們生活較近的「週末臺北車站的穆斯林聚會」。
過去幾年間，穆斯林在臺北車站一樓的週末集會，經常會引起臺灣社會討論，是否應該「驅趕」或「尊重」。張正則進一步解釋，在印尼的生活文化裡，幾個大城市的中心都有一個大草地廣場，每逢週末就會有人帶著孩子、朋友在草地上野餐活動，這個廣場是每一個印尼人都習以為常的社交空間。
但移工到了臺灣，原有的生活空間消失了，他們便會尋找類似的地方，成為休閒去處，臺北車站做為交通薈萃之處，就會是他們的選擇之一。當我們可以認知到這樣的文化背景，而也認同那個廣場其實就是一個可供集會、展覽的公共空間時，移工們的出現對我們而言就是尋常而可以理解的日常。
從飲食、手作與音樂開始，深入體驗穆斯林文化
馬儁人不諱言，他第一次踏上伊拉克時，心裏充滿恐懼，「很怕迎面而來的那個人衣服一拉開，底下全是攻擊性武器。」但相處時間一久，方知自己的憂慮有多麼多餘，「無知帶來誤解，誤解則產生衝突，」他舉在約旦體驗齋戒月的經驗為例。
那年他在約旦看著穆斯林餓得發慌、每日禮拜的經驗令人印象深刻，他作為「旅人」，也曾在街頭受到清真寺人的熱情歡迎，邀請他在每日開齋後，到清真寺裡享用餐食，相比於過去他害怕「滿街都是恐怖份子」的經驗，其實「樂於分享與幫助，這才是真正的中東、真正的伊斯蘭信仰。」
開齋節活動就是一種機會。到現場可以體會穆斯林的飲食習慣、手作藝術與生活方式。透過一場活動帶來遠方的文化，讓臺灣人有機會從各個面向去理解穆斯林，屏除掉媒體曾在穆斯林文化貼上的標籤，與對錯判斷的分類，我們用自己的眼睛與雙手，看這個世界。
張正也提及，今年臺北市政府更安排了「草地講堂」的分享系列，利用了現成的「草地」空間，複製印尼朋友習慣在草地上集會的文化習慣，打造一個「誰都可以來聽的公開講堂」空間，讓所有人都可以輕易地加入每一場討論，「我們在一個空曠的地方，討論一個有趣的、遠方的、或是眾人不知道的事情與經驗，那就是一種復古、一種知識解放的意味。」
馬儁人做為草地講堂的分享者，興味盎然地說著當天會帶來的音樂表演，彷彿讓人置身於中東世界。他分享，在穆斯林文化裡，人們會藉由音樂與神產生連結，因此每段吟唱、演奏都帶有不同情緒與意義。他舉例，中東人在農忙後，為了慶祝豐收一樣也會唱歌跳舞、有些清真寺在開齋節當日，也會沿街敲鼓，邀請你到清真寺內齊聚用餐。這些音樂受宗教信仰的影響極大，伊斯蘭的音樂文化意義與起源更為深遠，也因為如此，中東鼓與文化背景，值得與各位一起分享。
「我們當然覺得臺灣應該要更好、更包容其他族群，但我們也沒有想像中那麼差，」張正指出，臺北市政府願意持續舉辦這樣的活動、臺鐵在強大的社會輿論壓力下，仍保留了移工的活動空間，證明了「臺灣有傻子、有瘋子，但也有一群好人認真地在做對的事。」
當我們認識文化的管道相對狹隘，那陌生的文化只會剩下小小的幾個標籤，因此產生不必要的恐懼與擔憂，「誤解需要靠認識、體驗重新建構思維，透過不同的方式與機會，開展自己的眼界，了解與我們不同的文化。」而對馬儁人來說，與其用說的，不如到現場一起聽一段來得實際，在開齋節當天，在草地上或坐或躺、吃著中東食物，隨音樂起舞，才是理解伊斯蘭文化最好的方法。
今年 6 月 9 日「2019 臺北開齋節暨穆斯林嘉年華活動」，同樣在大安森林公園，除了有近50 種包括伊斯蘭飲食攤位、手作生活用品及活動，更讓穆斯林在異鄉也能有參與相關活動外，藉由開齋節活動，讓非穆斯林族群更包容穆斯林在齋戒月期間一些不方便的地方。今年更首次推出的穆客草地講堂，希望邀請更多臺灣人以不同的形式，深度交流不同的文化。
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2019臺北開齋節暨穆斯林嘉年華 活動訊息
日期：2019年6月9日
時間：10:00~17:00
地點：臺北市大安森林公園
今年夏日限定，體驗你所未見的臺北風貌！
- 世界穆斯林市集 10:00-17:00
伊斯蘭美食、穆民生活選物、文化互動體驗
- 穆斯林秀舞臺 14:00-17:00
薩滿舞、印尼華裔歌手樂夏、Hamnavâ中東樂舞團、印尼國際歌手Fildan Rahayu
- 穆斯林草地講堂 10:00-17:00
臺灣歐巴馬何景榮、金鐘獎主持人吳鳳、阿富汗英語志工林柏勛、臺灣中東鼓演奏家馬儁人
以上資訊由臺北市政府觀光傳播局提供