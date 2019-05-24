【講座側記】我們與精神疾病的距離：強制就醫、醫療困境和汙名化

文：楊紫婷

因應電視劇《我們與惡的距離》的討論熱潮，4月30日在台權會南部辦公室舉辦了「我們與精神疾病的距離」講座，由副秘書長施逸翔主持，邀請蘇偉碩醫師與陳威延律師從各自的專業角度進行與談，探討台灣現行制度的問題，以及整體系統性的不完善，帶領與會者思考可能突破的困境。

強制就醫與我們的距離

施逸翔首先介紹什麼狀況下能將患者強制就醫。首先，依據《精神衛生法》，必須是患者達到法定「嚴重病人」的程度，所謂的嚴重病人，是指精神專科醫師認定患者出現與現實脫節、奇思怪想的情形。再者，當事人要有自傷或傷人之虞，且當事人無病識感或因其他理由拒絕住院，但兩位精神專科醫師認為有住院必要，院方即可向衛生福利部申請強制住院，並進入到強制住院及強制社區治療的審查會程序，會中將由七位不同專業領域的代表進行審查。一旦審查會通過，就可將其強制住院，強制住院期間最長一次六十天，最多可延長一次。

台權會作為人權團體，經常處理強制住院的個案，大致上可分成三類。像是曾發生過因陳抗行為而被強制住院的台東女學生案，或是在鄭捷案發生後，僅因探視鄭捷即遭到強制住院的黃姓少年，及政大搖搖哥案，就是政府基於社會安全而非精神衛生的理由，而濫用了強制住院的制度。其中，最常見的案例，是當事人與家人發生衝突而遭強制住院的案件。但在這類型狀況下，難道家屬應該被責難嗎？在漫長的照顧過程中，患者家屬獨自承擔許多責任，目前的社會和政府資源卻一直無法給他們一個穩固的支持系統，只能讓家屬單獨面對。

精神疾病的醫療困境和汙名化

接續由蘇偉碩醫師分享，蘇醫師開場就點出台灣目前的醫療困境。

Photo Credit: 台灣人權促進會 蘇偉碩醫師

在目前的制度下，輕微的精神疾病患者無法接受相關醫療服務，或者是治療費用高昂，導致患者拖延到病情嚴重時，已須接受強制住院的治療。但多數患者對於強制住院治療仍舊抗拒，不僅是人身自由受限、財務必須被保管；同時又有藥物服用的副作用，以及個人感受被忽略的問題。然而，所謂的居家服務，也僅是醫護人員每兩週或每月巡訪一次，緩不濟急，而像是康復之家或是社區復健中心等其他機構，幾乎沒有人知道究竟位在社區何處。

目前的強制住院程序，必須在兩天內完成鑑定，並在三天內送審查會審查，鑑定過程太過迅速，不夠嚴謹。與一般正當法律程序相比，程序保障不完備。而這個問題在2017年身心障礙者權利公約的國家報告國際審查結論性意見中也有被指出。

蘇偉碩醫師最後提到的是精神疾病汙名化的問題。一般大眾對於精神疾病太陌生，無法周全認識，多數人只能從新聞媒體了解；但版面呈現的常是貼標籤的負面報導，例如精神疾病患者破壞環境，導致許多社會排除與鄰避效應。因此，民眾看到的多是精神疾病患者表現的「惡」，卻忽略「善」的一面，精神障礙者的處境會因媒體無法提高收視率而不被看見。

從訴訟到社會復歸的漫長路

最後由陳威延律師分享，他藉由自己的實務經驗，探討刑法第19條與第87條的規定，如何在精神疾病患者上運用，以及強制治療後的復歸社會如何進行。

Photo Credit: 台灣人權促進會 陳威延律師

陳威延提到，在接手過的案件中，目前只有兩個案件因符合規定而無罪，通常當事人都會被判定有精神疾病，但與所做的犯罪行為無關。除此之外，依據刑法第87條規定，「入相當處所，施以監護」的作法，因為經費不足的問題，通常是以保護管束的方式替代。

關於精神疾病患者的社會復歸，陳律師以過去接手過的案件做介紹，當事人在高雄某醫院被強制住院多年，當時由法扶與活泉之家、台權會等NGO團體，組成團隊共同處理這個案件。在歷經波折後，當事人順利讓家人接送回家。陳律師最後總結提到，對於接受強制治療後，復歸社會的精神疾病患者，社會應該提供適當的協助，讓民眾多點同理心，並對於精神疾病能有正確的認知。

結束後的提問也很精采，有夥伴提到澳洲與台灣的強制住院制度比較，精神衛生法改由法官審查的新修法方向，以及如何破除精神疾病的汙名化，並嘗試與社會對話？關於社會對話的部分，蘇醫師認為，雖然現實的實踐狀況會有困難，但可以嘗試用數位媒體作為媒介，像是電視劇等等，讓社會大眾容易親近正確資訊，漸漸除去汙名化的問題。

相關法規資料

精神衛生法第15條：

精神疾病強制住院、強制社區治療有關事項，由中央主管機關精神疾病強制鑑定、強制社區治療審查會（以下簡稱審查會）審查。前項審查會成員，應包括專科醫師、護理師、職能治療師、心理師、社會工作師、病人權益促進團體代表、法律專家及其他相關專業人士。

審查會召開審查會議，得通知審查案件之當事人或利害關係人到場說明，或主動派員訪查當事人或利害關係人。

審查會組成、審查作業及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。

精神衛生法第41條：

嚴重病人傷害他人或自己或有傷害之虞，經專科醫師診斷有全日住院治療之必要者，其保護人應協助嚴重病人，前往精神醫療機構辦理住院。

前項嚴重病人拒絕接受全日住院治療者，直轄市、縣（市）主管機關得指定精神醫療機構予以緊急安置，並交由二位以上直轄市、縣（市）主管機關指定之專科醫師進行強制鑑定。但於離島地區，強制鑑定得僅由一位專科醫師實施。

前項強制鑑定結果，仍有全日住院治療必要，經詢問嚴重病人意見，仍拒絕接受或無法表達時，應即填具強制住院基本資料表及通報表，並檢附嚴重病人及其保護人之意見及相關診斷證明文件，向審查會申請許可強制住院；強制住院可否之決定，應送達嚴重病人及其保護人。

第二項之緊急安置及前項之申請強制住院許可，由直轄市、縣（市）主管機關委託指定精神醫療機構辦理之；緊急安置、申請強制住院之程序、應備文件及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。

刑法第19條：

行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。

行為時因前項之原因，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者，得減輕其刑。

前二項規定，於因故意或過失自行招致者，不適用之。

刑法第87條：

因第十九條第一項之原因而不罰者，其情狀足認有再犯或有危害公共安全之虞時，令入相當處所，施以監護。

有第十九條第二項及第二十條之原因，其情狀足認有再犯或有危害公共安全之虞時，於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護。但必要時，得於刑之執行前為之。

前二項之期間為五年以下。但執行中認無繼續執行之必要者，法院得免其處分之執行。

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本文經台灣人權促進會（Taiwan Association for Human Rights）授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航