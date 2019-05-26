每天花一點時間，慢慢讓家裡長輩脫離中天的洗腦

文：簡道黔

我要說的是，如果你父母也信中天的話，一起來想辦法吧，我們現在必須做這件事。

每次提到自家父母被洗腦的反應，都比平常發的動態大，私訊也比一般熱烈，如果要說什麼事情讓我更熱衷於討論政治的話，我要說，父母對於資訊的取得管道單一以及判別能力異常低落，這兩件事是主因。

很多很多人的爸媽都跟我一樣，各種發言只能說歎為觀止：疆獨干我屁事、我會繼續看統媒你有本事阻止我、我喜歡唐湘龍、這世界垃圾夠多你不要在製造了。如果我貼查證的新聞他們會回說「謝謝報導但下次不必」，沒經歷過文革的他們還說覺得我像「紅衛兵」，真的很多很可怕的言論，非常的不可思議，我一個三十歲的男子氣到在室友面前掉眼淚，有些朋友勸我說你放棄吧，我不能接受，我絕對不能接受，這個問題非常的嚴重，這事情必須要嚴肅地處理。

如果這是一個普遍的現象，但很明顯的如果大家的父母都是民國50年左右出生的，表示那個年代的人有非常非常大的問題，我是1988年出生的，解嚴後天然獨就是我先天的條件，那麼那些會相信韓國瑜跟中天的人的條件，又是什麼？

老實說，我一直以來歷史地理都不好，但我發現，我在跟長輩交談時最大的障礙在於他們的兩個觀念：

事情沒有對錯，只有個人怎麼看 要討論公眾事務之前你必須要有身份地位

他們成長的環境背景究竟為甚麼會造成這樣的謬論？另外一個很驚人的是，台灣明明資訊比中國發達，為什麼看到的東西跟腦裡的邏輯跟中國一樣，到底是為什麼？

我現在明白大家都為了生活很奔波很辛苦，在職場上吃了很多悶虧、遇到很多不合理的事，就因為對方比你資深比你老，你就得吞，那麼如果我們試著了解那些人遇過什麼事，是不是就更能更好的處理這些不斷輪迴的狀況？

不管是辯證或是提實例，都會被以「我就是喜歡」這樣簡單的話打回來，這到底要怎麼處理？我有想到立場基本偏藍的館長，但爸媽被以「他太愛罵髒話」拒絕。所以現在我的重心會放在去理解並試圖影響，就算一直被說說服不了他們，我還是會繼續的做這件事，我想如果長輩這麼在意血緣的話，用「我是你兒子誒你怎麼不聽我講」的這種情緒綁架我也會做，此外，我爸曾經有說出「反正現在是你們的時代啦」這種話，所以我想如果真的拼命洗是洗得回來的。

雖然我一個人這樣做無法影響到台灣的大多數，但我就只是想要改變家裡的那兩個，如果扳不回來，至少先想辦法讓他們打開耳朵，這是我現在做的事。最終可以影響多少人我不知道，但如果我們可以影響自己的父母，再來看得到我們臉書的人可以也想辦法影響，我們生活的環境就會一點點一點點好起來。

當然，我在為了這件事苦惱的時候，我也有朋友圍一起，苦惱放假要去哪玩比較便宜，我真的想到十年二十年後再出幾個韓國瑜，他們的子女是不是也要扛這個「腦洞」，更何況如果接下來這一類的人要當台灣的總統，甚至就真的要跟中國統一，是不是我現在就不用講這些了。

這件事情是一件值得做的事情，我會持續做下去，下班很累的時候稍微花一點時間關心身邊的人，影集會變得更好看，迷因會變得更好笑，真的。

一起做吧。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航