曾國藩的人生哲學：基本工資155兩的兩江總督，公開收受18萬兩的「陋規」

文：張宏傑

總督的「養廉銀」與「陋規」

曾國藩人生最後十二年，一直在做總督。

曾國藩創立湘軍以來，辦事事事不順，就是因為皇帝不給他一個總督的職位。那麼到了咸豐十年初，太平軍再破正規軍建立的江南大營，咸豐皇帝一看，依靠正規軍剿滅太平天國徹底不可能了，只好任命曾國藩為兩江總督。從那時起，到同治十一年去世，曾國藩一直當著總督，一共做了十二年總督。其中近十年時間在做兩江總督，有兩年在做直隸總督。

曾國藩沒當總督之前，地方官都不聽他的，在地方上指揮誰也指揮不動，到處受氣。一當上總督，馬上就不一樣了。所有官員馬上對他露出了笑臉，在他面前卑躬屈膝，唯命是從。為什麼？因為在清代政治體制中，總督就是皇帝在地方上的直接代理人，他總攬地方上所有大權，節制轄區內一切文武官員。地方其他官員升沉榮辱，全在總督和巡撫的一句話。所以總督的權力，實在是一人之下，萬人之上。

那麼，兩江總督具體都管哪些地方呢？

兩江總督是天下唯一一個管了三個省的總督。「兩江」原指明代的「江南省」和「江西省」。清代時候，因為「江南省」太大，把它分成兩塊，一個是今天的江蘇省，另一個是今天的安徽省，所以，兩江地區包了江蘇、安徽和江西三省。面積十分廣大，經濟又十分發達，地位十分險要。因此，用今天的官職來比較，兩江總督可以相當於三個省的省委書記加上一個大軍區的司令員。你說它重要不重要？

如此重要的人物，年收入是多少呢？

正如大清王朝的許多事情一樣，兩江總督的年收入，不是一句話能說清楚的。

如果說名義薪俸，或者叫法定工資，說出來令人難以置信。大清帝國的總督，工資表上的年收入只有區區一百五十五兩。如果大致以一兩兌換二百元人民幣計算，一百五十五兩大約為人民幣三萬一千元，合成月薪約為二千五百八十三元。我發現一個有趣的現象：按今天現行的《國家公務員級別和工資標準》，省級公務員職務工資標準是多少錢呢？二千五百一十元，和清代的幾乎一樣。這也是一個很有意思的巧合。

當然，和今天的工資制度一樣，這一百五十五兩只是工資條上的「基本工資」，可以基本不動。因為從雍正時期起，皇帝又特批給督撫們一筆重大補貼，叫「養廉銀」。雍正知道這一百多兩根本不夠總督們花，特批一筆銀子，你們拿了這個後就別再貪汙了，所以叫「養廉銀」。兩江總督的養廉銀是多少呢？一萬八千兩，折合人民幣，那就是三百多萬元。這項收入，比曾國藩做侍郎時期的五百多兩的收入，至少翻了三十倍。

但這其實還只是總督收入中的小頭。真正的大頭，是灰色收入，也就是各級下屬的進貢，按當時的叫法，叫陋規。按照著名學者張仲禮的研究結果，總督一級平均每年的灰色收入是十八萬兩，也就是三千六百萬元人民幣。這可是一筆不折不扣的巨款了。

收入如此之高，曾國藩的生活水平是不是發生了變化了呢？

確實發生了變化。只不過不是變好了，而是變得更差了。

首先曾國藩的衣服遠遠不如在北京時穿得好了。

同治二年，戈登在安慶與曾國藩會面，這些外國人驚訝地發現「曾國藩……穿著陳舊，衣服打皺，上面還有斑斑的油漬……」

趙烈文說他第一次見到曾國藩時，曾國藩「所衣不過練帛，冠靴敝舊。」

離開京城之後，曾國藩不再有出入宮廷之需要。他每天面對的都是自己的同僚和下屬，所以穿衣越來越簡單。豈止簡單，有時候簡直到了不修邊幅的程度。

在吃的方面，曾國藩更不講究。有一次宴客，客人發現總督大學士請客居然用一個破瓦盆。

竇蘭泉侍御來，予亦陪飲，食鰣魚止一大瓦缶。蘭泉笑曰：大學士飲客，用瓦缶，無乃太簡乎？公大笑而已。

不光自己的生活一如既往的簡單，他對家人的要求也一如既往的嚴苛。清代官員有一個慣例，那就是把家人接到官衙裡生活。同治二年，曾國藩將歐陽夫人、兩個兒子及兩個女兒和女婿接到了安慶。

如前所述，曾國藩兄弟分家之後，曾國藩一支只分到五十五畝田地。分家以前，吃大鍋飯，借曾國荃、曾國潢的光，曾家生活水平還算得上不錯。分了家之後，歐陽夫人帶領子女住在「黃金堂」，只靠這五十五畝田生活。既然曾國藩要求自己「以廉率屬，以儉持家，誓不以軍中一錢寄家用」，曾國藩妻兒的生活馬上變得貧窘了。曾國藩幼女曾紀芬就曾經回憶說：

先公在軍時，先母居鄉，手中竟無零錢可用。拮据情形，為他人所不諒，以為督撫大帥之家不應窘乏若此。其時鄉間有言，修善堂殺一豬之油，止能供三日之食；黃金堂殺一雞之油，亦須作三日之用。修善堂者，先叔澄侯公所居，因辦理鄉團公事客多，常飯數桌。黃金堂則先母所居之宅也。即此可知先母節儉之情形矣。

歐陽夫人在家手無餘錢，只能事事躬親，下廚燒灶、紡紗織布，無所不為。

歐陽夫人在鄉下的苦日子過夠了，和孩子興匆匆來到安慶，想享享總督家眷的福，沒想到總督府中的日子過得比鄉下還要緊張。

整個總督府中，只有兩位女僕。一位是歐陽夫人從湘鄉老家帶來的老嫗，另一位是大女兒身邊的小丫鬟。

因為人手不夠用，歐陽夫人花十多千錢，買了一個女僕，曾國藩知道後大為生氣。歐陽夫人沒辦法，只好「遂以轉贈仲嫂母家郭氏。」

無僕人，那麼總督府中的日子怎麼過活呢？只有自力更生：「文正馭家嚴肅守儉若此，嫂氏及諸姊等梳妝不敢假手於婢媼也。」

曾家的女人們，每天都要進行體力勞動。從洗衣做飯醃製小菜，到紡線繡花縫衣做鞋，都要親力親為。從早上睜開眼睛，直到睡覺，基本上不得休息。

同治七年（一八六八年），曾國藩剿捻回任再督兩江後，為家中女人們製了個工作日程表：早飯後，做小菜點心酒醬之類。然後再紡紗或績麻。中飯後，做針線活兒。晚上，則做鞋子。如此辛苦的總督府家眷，恐怕大清天下找不到第二家了。當時每晚南京城兩江總督府內，曾國藩秉燭夜閱公事，全家長幼女眷都在麻油燈下紡紗績麻，成為中國歷史上的一幅動人畫面。

應該說，和曾國藩一起生活很痛苦。身為總督眷屬，他們需要與同一層次的家庭社交，也需要有自己的生活和娛樂。曾國藩以自己的「聖人」標準，去約束他們的日常生活，勢必讓他們在社會上顯得寒酸落伍，造成他們在社交及生活中的種種尷尬不便。我們可以想像，曾國藩家的妻子兒女們對這位丈夫和父親一定腹誹不止。然而，除了偷偷報怨，拿這位天下最剛強又最頑固的老人，誰又有什麼辦法呢？

曾國藩有兩個兒子、五個女兒，早在做京官時期，曾國藩就「議定」每個女兒的嫁妝是二百兩白銀。咸豐十一年六月初四，曾國藩寫信給曾國潢說，大女兒婚事在即，雖然當了總督，但他還要堅持在北京講好的嫁妝數目：

嫁女之資，每一分奩貳百兩，余多年在京議定，今不能增也。

咸同時期，物價上漲很快，社會風習變化迅速，二百兩銀子在咸豐十一年其實已經不夠用。到了同治五年，曾國藩的第四個女兒曾紀純出嫁時，這個數目更是脫離實際到了讓人無法相信的地步。辦婚事時曾國荃正好賦閒待在荷葉老家。他無論如何不能相信大哥只給二百兩陪嫁銀，「聞而異之曰：『烏有是事？』」打開箱奩親自驗看後才相信。「再三嗟嘆，以為實難敷用，因更贈四百金。」送了四百兩銀子給嫂子歐陽夫人，打發了第四女的婚事。

那麼，日子過得這麼苦，曾國藩的收入，都花到哪兒去了呢？

這就有點說來話長了。首先我們必須瞭解，清代的財政制度與今天有很大不同。在現代財政制度下，公務員通常享有優厚的福利待遇。特別是高級公務員，雖然工資水平可能不是很高，但會享有公房、公車、差旅等大量補助，甚至還可以公款吃喝。但是在清代，省級大吏不但沒有這些補助，反而還有許多在今天看來極為不合理的支出負擔。為了說清楚這個問題，我們不妨來給一位總督的支出大致算筆帳，看看他一年要在哪些方面花錢。

第一當然是他個人和家庭的開支。

總督的工資，養活的可不只是他一個人，而是一大家子人。曾國藩個人生活雖然十分儉樸，但是由於家裡人口越來越多，幾十口子全靠他一個人養活，這些開支也不是一個小數。這是第一項，這項開支我們大家都能理解。

第二項開支今天的讀者可能就不太好理解了：曾國藩還要給身邊的工作人員開支。

作為地方上的一把手、一號首長，曾國藩身邊當然要有一個龐大的辦公班子。清代總督衙門中，總督需要供養相當龐大的班子，他們由幕友、書吏、僕役、家丁們組成，負責總督的辦公、保衛、出行、勤雜等事務。不過今天的政府之中，上自祕書長下至普通科員皆是國家公務員，薪金由國家負擔。而在清代，這些人都是總督和巡撫私人聘請的，要由督撫自掏腰包。也就是說，督撫衙門中，只有總督和巡撫是國家承認的正式官員，其他人都「沒有編制」，他們的工資，則由督撫自行解決。你愛雇多少人雇多少人，愛開多少支就開多少，國家一分錢不管。

這種狀況今天聽起來無異於天方夜譚，然而在清代，卻是國家定制。這種設計，和京官的薄俸制一樣，也是因為皇帝偷懶，不願意詳細考慮總督一級的行政經費支出，把這個攤子推給總督自己解決。皇帝省了事兒，卻使總督們背上了沉重的經濟壓力。

這些編外人員工資可不低。就以幕友或者叫師爺為例，他們每個人，年收入至少一千兩。你請上十個八個幕友，一年就得支出一萬兩。此外那幾十上百個書吏家丁，加一起也要將近一萬兩銀子的工資。所以僅工作人員工資這項，曾國藩一年就得支出兩萬多兩。

除了這項不合理支出外，清代的財政制度中居然還有比這更匪夷所思的規定，那就是總督辦理一些公務，還要自己花錢。

比如，總督每年都要對綠營兵進行檢閱，以保持軍隊戰鬥力。既然檢閱，就要對表現優秀的士兵進行獎勵。但是這些錢，清代財政體系中忘了規定從哪兒出，那就得總督自己出。另外還有一個特別不合理的，就是皇帝與總督的通信費，要由總督自己出。那時候皇帝和總督們之間，要頻繁地遞送奏摺，下達諭旨，因為是機密文件，所以要派一個精幹的隊伍，專門運送，一年要好幾千兩銀子。這個錢，皇帝不管，總督自己出。

所以這些項加在一起，一位總督一年要花多少錢呢？兩江總督事情比較多，公務繁重，一年要花六萬兩左右。

我們前面說了，兩江總督的養廉銀是多少？一萬八千兩。也就是說，有四萬多兩的差額。這四萬多兩從哪兒來？靠山吃山，靠水吃水。農民靠種地吃飯，總督們只能靠權力來換取收入。這四萬兩的差額，催生了「陋規」，也就是下屬各官員和衙門給他的「進貢」。

從「陋規」這個「陋」字上，可以看出世人對這項收入的道德判斷。人們有一種常見的誤解，認為「陋規」完全是貪腐的產物，並且都歸入了官員的私囊。

這是一個很大的誤解。事實上，「陋規」產生的根本原因，就是上級官員辦公經費不夠，不得不向下級收陋規。

那麼陋規都有哪些內容呢？

康熙五十六年（一七一七年），江西巡撫白潢在奏摺中向皇帝彙報當地的陋規收入，白潢具體列舉了江西省的五項陋規：一是節禮，下屬官員過年過節送的錢，每年大約五千兩；二是漕規，糧道衙門所送，每年四千兩；三是關規，轄區內兩家稅關衙門所送，每年兩千四百兩；四是鹽規，鹽務衙門所送，每年一萬兩；五是錢糧平頭銀，每年八千兩，布政使衙門所送。

從這份清單可以清楚地看出，白潢所收到的「規禮」由「規」和「禮」這兩部分組成。所謂「規」，是由下屬部門以部門名義送的錢，而所謂「禮」，則是官員們以個人身分送的。

那麼，這些「規」和「禮」的錢又是從哪兒來的？

我們先來看看「規」。「規」的來源，用今天的話說是各部門的「亂收費」，過去則叫「耗羨」或者「加徵」。

清代州官和縣官擁有直接收稅權。因為沒有嚴格的監督體系，他們在向百姓徵收稅款時，通常都要比國家規定的多收一些。多收的這些，就要給上司分點肥。比如各州縣本來應該收一萬兩銀子，但是他們亂收費，收了兩萬兩。多出這一萬兩，他們自己貪汙了五千兩，剩下那五千兩，得送給包括總督在內的上級官員，這就叫「錢糧平頭銀」。

那麼除了州縣官有直接收稅權外，還有些權力部門有大筆的收入。比如海關和稅關會收到大量稅款。他們也一樣，本來應該收一萬，巧立名目收上兩萬，其中有五千，送給上級，就叫「關規」。糧道衙門交漕糧時多收些，叫「漕規」。鹽道衙門向鹽商亂收費，叫「鹽規」。總而言之，只要是有油水的部門，都得給上級分點肥。你要不這樣，上級就會把你這些油水給砍了。所以有的地方還有一項奇怪的收入，叫「香規」，這是什麼呢？大夥兒到泰山和武當山這些名山進香，這些地方的廟裡就生意特別紅火，收了很多香火錢，收得多了，和尚就要分給縣令一點，縣令再給上級送一點。這就叫「香規」。

以上我們說的是「規」。

至於「禮」，就是官員們過年過節時給上級送的禮。清代官場的基層官員需要向上級致送的禮金名目繁多，以至於他要建立一本專門的帳簿來進行統計。他們一年至少要送五種禮。

一是「見面禮」。上司剛剛到任，下屬要前往參拜，要送「見面禮」。

二是「節禮」，也就是逢年過節送的禮。三個重要的傳統節日，即端午節、中秋節、春節時，下屬是一定要向上司送禮的。

三是「賀禮」，就是上司家紅白喜事及生日時送的禮金，比如官員的妻子、父母做壽，官員生兒子、生孫子，都要送禮。

四是「謝禮」，是為了感謝上司提拔而送的禮，也就是買官的錢。

五是與「上任禮」相對應的「離任禮」，它在上司升遷、調動離任時送。

這些規和禮，加到一起，就是所謂的「陋規」。事實上，隨著時間的推移，這些規和禮都形成了固定的數額，成了一種變相的財政制度。每位官員都得收，你不收就沒錢辦公。連著名清官林則徐也公開收受「陋規」。道光二十六年（一八四六年），陝西發生重大災荒，地方稅收大幅減少，導致國家的軍糧都停徵了，然而陝西糧道張集馨在《道咸宦海見聞錄》中說這一年「督撫將軍陋規如常支送」，其中的「撫」就是陝西巡撫林則徐。那麼林這一年所得「陋規」多少？張集馨說，計「每季白銀一千三百兩」，另有「三節兩壽」的「表禮、水禮、門包」和雜費，「年逾萬」。他這個糧道衙門一年要送給林則徐一萬兩白銀。

不管多大的天災人禍，林則徐的「陋規」都會旱澇保收。我們很難想像林則徐會為了一己之私不顧百姓死活。這一事例只能解釋成，離開了這筆「陋規」，林則徐個人生活以及巡撫衙門的日常運轉就無法繼續。這個例子可以說明，「陋規」其實是維持地方政府運轉的必不可少的固定收入。

從這個角度來看，陋規這個事完全可以理解。不過，由於清代沒有財政審查制度，收多少陋規，完全由官員的良心做主。而良心不可依恃，貪婪是人的本性。「陋規」就給貪腐帶來了極大方便。比如兩江總督，本來一年收四萬兩陋規就夠花了，但是一屆比一屆收得多，最後收到了十八萬兩。那麼四萬兩用來辦公，多出那十四萬兩，就落入私囊了。

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書籍介紹

本文摘錄自《先求穩，再求奇：曾國藩的內功與外功》，楓樹林出版

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作者：張宏傑

經歷五次恥辱，從厭世憤青「脫胎」為一代名臣

曾國藩的一生過得實在艱苦，從歷史肖像的乾扁平庸，便可推知其天資並不出色。

左宗棠一向瞧不起曾國藩，屢屢不留情面地批評他「才短」、「欠才略」、「於兵機每苦鈍滯」；連學生李鴻章也當面說過他「儒緩」。

實際上，他的確脾氣太硬、為人太拗、才華太欠，無論為人做事皆拙笨無比：

做人之拙——當官已經好幾年，卻沒有餘力周濟親戚，使大舅、二舅貧病而死。

讀書也拙——每本書都要認認真真，一個字一個字地讀。一書沒看完，絕不看他書。

做事之拙——小至買了一棵大白菜、剃了一次頭都詳加記賬。

身體之拙——他遍身生瘡，發作時奇癢異常，眼睛時常昏花作疼，難於久視。

用兵也尚拙——創立的湘軍戰術只有六個字，「結硬寨，打呆仗」，為了修牆挖壕，行起軍來如同蝸牛爬行，每天行程不過三十里。

這樣「眼中乏精幹之氣，面上無果決之容」的庸人，先天沒有天賦才能，後天沒有名師指點，一身牛脾氣求不到貴人相助，反而得罪不少達官顯要，使其處處受到上司打壓，同袍刁難。

然而，卻也是這個「拙」字，成就了曾國藩的一生。

Photo Credit: 楓樹林出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航