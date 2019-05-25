當年驚艷瓊斯杯的「菲律賓金童」羅密歐現在怎麽了？

文：The Swish Zone

做為人稱「菲律賓金童」的羅密歐（Terrence Romeo）雖然早在大學時期就已經吸引了一票菲律賓球迷的關註，其蠻不講理的飆分能力與痞樣更是深受菲律賓男女老幼的喜愛。但是他真正打響自己名號的一戰就是在2015年臺灣瓊斯杯，對位「野獸」林志傑上演瘋狂變向後的大拉桿上籃！從此球迷只要談到羅密歐，討論的就是他誇張的突破能力、花俏的運球能力、突然的變向等許多經典矮快靈後衛的技能包。

羅密歐其實在當年的瓊斯杯後在國內外人氣水漲船高，也靠著自己卓越的得分能力頻頻入選參加國家隊的比賽。在國家隊的生涯中，他先是在2015年的亞錦賽以場均12.2分的新秀之勢，成為當時「亞洲第一控衛」Jayson Castro之後的最穩定後衛。然後羅密歐在2016年隊奧運會入選賽面對實力高出不止一個等級的法國與紐西蘭都持續打出代表作，尤其是面對Tony Parker和一眾法國悍將依舊砍下19分。但是當時算是國內當紅炸子雞的羅密歐也隨著這一系列的高光表現後，生涯開始步入黑暗時期⋯⋯

在我個人看來，從2015年末到2016年末的一整年羅密歐的競技狀態、求勝心切和突破自我的欲望都很強烈，而這些也正都反映在他的聯賽數據與國際賽表現上。但是就在奧運會入選賽後，羅密歐在PBA開始偶爾出現「大頭病」的情況，比賽期間更是越來越偏好以單幹的模式去挑戰各隊防線而忽略隊友。雖然當時的球隊Globalport Batang Pier的主要戰術就是讓羅密歐或是Stanley Pringle兩人來各自執行單打或是雙槍戰術，可是前者在國內的名氣加持下屢次在關鍵時刻獲得更多的出手機會。

在 Instagram 查看這則貼文 Terrence Bill Romeo（@tbvrome07）分享的貼文 於 PDT 2016 年 10月 月 18 日 上午 8:59 張貼

隨著傷病次數增加和已經膨脹的心態，羅密歐在2017年就有不斷出現紀律問題。訓練遲到這些就算了，更是有一次在比賽中和當時的主帥大吵起來，需要隊友的介入才使兩人平靜下來。當時這一連串的脫序行為依舊無阻他入選當年的亞洲杯的陣容，而他也算很爭氣的在對上中國一役刷下26分幫助球隊取得勝利，整個錦標賽也有場均17.9分3助攻的表現，多少也彌補了自己在PBA球迷心中的地位。而羅密歐最終也在2018年初四月正式轉會TNT Ka Tropa，與老大哥Castro組成話題性十足的後場聯線。

無奈傷病問題不斷，自己的風格更是難以融入球隊體系，加上本身越來越崇向ISO（Isolation，指一對一單打）的個人表演模式，隊內球員多少都有一些不滿。經歷了轉會後的羅密歐個性依舊不改，不時還是會看到他的紀律問題浮上臺面，PBA場上表現有時更是差強人意，給人感覺是他一個與隊友四人在打著不同的戰術般的淩亂，更是多次在場上與對手發生很多不必要的衝突，領到的技術犯規都很讓隊友傻眼。但是他核彈般的取分能力在國際賽上還是很吃香的，儘管國內表現不好都還是獲得教練團青睞，直到那場與澳洲在世界杯資格賽的鬥毆事件。做為當時這場籃球史上最嚴重鬥毆的主角之一，羅密歐被FIBA給出了禁賽三場嚴厲處分。

而國家隊也經歷此風波後重新整頓球隊士氣與風格，找來紀律嚴明的Yeng Guiao來當起總教頭。這位出名不給任何明星球員差別待遇的名帥也趁著此勢，不再邀請或招入以羅密歐和Calvin Abueva為首的「壞孩子軍團」，鐵了心往PBA再尋找新的血液和老將前來效力於國家隊。

在國際賽與本地聯賽兩低迷的情況下，羅密歐在2018年末也正式被TNT交易走，前往國內豪門勁旅San Miguel Beermen。這筆交易除了嚇到很多長期關注PBA的球迷之外，也讓人訝異TNT甘願在不到一年的時間內，就把一位得分能力出眾的球星交易給實力已經爆表的San Miguel Beermen。

延伸閱讀

本文經The Swish Zone與運動視界授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航