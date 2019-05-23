同婚過後，你找到一起踏上紅毯的另一半了嗎？

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5月24號之後，同志終於可以登記結婚了！不過，大部分的男同志卻連要找到「穩定交往對象」都十分困難。一直以來，同志族群由於缺乏法律層面的保障，導致對「穩定關係」的想像，大多抱持一種「隨緣」的心態。一方面擔心期待會帶來傷害，呈現一種想要又不敢要的矛盾；另一方面，無法出櫃的擔憂，在客觀的交友環境上也面對較嚴苛的挑戰。根據HEDER的調查研究，若把找尋穩定關係的難度，轉換成約會喝咖啡的杯數，異性戀男子平均花費143杯可以找到一位長久交往的伴侶，男同志則需要333杯才有辦法找到，是2.3倍的困難度。

大部分同志族群對於找尋對象的難處，在於沒有一個專門以「穩定交往」為共識的管道。而使用APP交友的經驗與過程，卻又如大海撈針般，難以遇到真正合適的對象，因而愈來愈失去認識新對象的動力。去年三月，HEDER成為台灣第一個以「穩定交往」為前提的實體約會服務，致力於了解男同志發展穩定交往關係的需求，更深入去了解大家所面臨到的困難。

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配對超精準，滿意度高達八成

從HEDER營運至今，近八成的使用者滿意條件篩選的結果，等於平均每2.37天就有一場約會發生。「我們期許能在男同志找尋另一半的過程中，讓HEDER成為大家心中的那面鏡子，客觀地分析反饋出找尋對象的成功率。鼓勵同志們應在交友的心態上有所轉換，讓認識從『見面』開始，才能創造最大的機會效益」營運總監Henry這麼說。



除了媒合服務， HEDER也提供人格分析工具，讓每位前來訪談的使用者，更客觀地了解自己在情感面的決策模式及需求。也藉由專業顧問的訪談，從過往的交往經驗聊起，確認穩定關係的想法，到條列出理想對象的條件，結合市場需求的回饋，描繪出「對的人」是什麼樣子。

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我們的愛沒有不同，同樣嚮往穩定關係

Henry再次強調：「任何認識人的機會，都應該要主動掌握，而推廣穩定交往價值的用意在於，讓所有人知道同志的愛與大家沒有不同。而無論性傾向，真正讓關係長久的核心要素都是相同的，是信任、溝通，是當面對問題時，如何撿起關係中的責任，一起解決。『沒有從天而降的長久關係，只有努力經營而長久的關係』。