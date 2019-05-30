《會走路的翻譯機，神級英文學習攻略本》：外文系正確的斷句是「外國語」「文學系」

文：浩爾（簡德浩）

獲得英文技能，然後呢？

不少英文系或外文系的人，畢業以後覺得前途茫茫，不知道要做什麼。殘酷的現實是，在過去，單一的英文專業足以讓人稱霸一方，但現在由於時代的變化，科技改變了大家溝通與交流的方式，所以就算一個人英文能力普通，也有很多輔助工具來幫助他與英文世界溝通。因此，只靠英文好是不太夠的。村長反而覺得，各位讀者的優勢是，英文好，中文也很好，畢竟中國市場非常廣大，但在地球村的現在，還是要同時與世界做朋友、做生意。

把英文與自己有興趣的產業結合

除了語言能力良好以外，語言真的是很好用的工具，所以最好要結合跨界的能力與自己的興趣。光是國外的線上課程就很方便，想學什麼技能，上Udemy註冊就可以上課了。或者想成為哈佛、史丹佛等名校的旁聽生，只要上網就能達成，也不用等別人翻譯字幕。

獲得英文技能之後，就是要踏出步伐看世界，走出自己的框框，才會知道世界真的很大，機會其實相當多。例如交換學生計畫，可以觀察到國外學風與學制跟台灣的差異。也可以學習翻譯、華語教學或英語教學等另外的專門技術。也就是說，要把英文與自己有興趣的產業結合，不論是多媒體、觀光、公關行銷、製造業、傳播、商業、網路等，都是一種跨界的結合。因此，大學時期不能雙主修也要輔系，不能輔系最好也要旁聽其他學院的課，才能感受到跨界的威力。除了認識不同的朋友，讓自己的世界更寬廣之外，也會發現不同學院的人對事情的思考也不太一樣，而這些朋友便是將來社會上可能遇到的人的縮影。

例如學商的學生如果學了文學，可以增加對人性的觀察與細膩。學了程式語言，可以了解理工背景的思考邏輯以及跟電腦和工程師溝通的方式。比起只學商，以上增加的兩個領域就好比兩個新宇宙，大大豐富學習者的視野與能力。如果不跨領域學習，待在自己的世界鑽研，可能會是非常專精某個領域的專家，但在這個輕鬆與世界連結接軌的年代，不太可能不跨界溝通合作。這時候，原本就橫跨多個宇宙的人，就擁有更高更快速的適應力。

另外，也可考慮海外的工作或求學機會，甚至到不同國家去生活個幾年。若全盤整合規畫在一起，把事業在不同國家間帶著走，也不是天方夜譚。或者結合新時代的工作思維，自由工作者不見得只能接台灣的案子，可以主動接洽海外的案子，或者登錄在接案網站上，用英文來承接案件，將自己切換成外國人看本地的思維。

村長曾經接到一位在韓國的美國人的訊息，希望能夠接台灣的英語教學案子，雖說當時因為學生喜歡實地課程，不想採用線上教學的方式而媒合失敗，但拜科技之賜，現在各種線上軟體與網站都很多。反過來說，台灣老師也可以教導全世界的人，用Skype接來自世界各地的學生。尤其台灣、泰國、韓國、香港與日本等地時差不大，所以都可以輕易安排。

過去有次經驗，村長幫唐鳳翻譯後獲得媒體報導，便有網友留言：「唐鳳英文這麼好，怎麼會需要口譯？」其實英文能力好，還是要與專業能力結合，因為你英文再好，也無法用同一張嘴在同一秒講兩種語言。這種形式的口譯叫「同步口譯」，比如這場演講有半小時，講者全部以中文進行，同步口譯會在這半小時的時間內，同時把你的話講成英文。試想這樣的內容，若想由講者自己呈現中英雙語的話，要不就得壓縮內容為十五分鐘，要不就得拉長會議為一小時。時間就是金錢，這就是不同效益的選擇，所以英文很好之後，還是要與專業搭配結合才行。

另外一個很大的重點是，不是英文很好一切就會自然發生，還是要訓練自己的團隊合作能力與溝通能力，才能完成更多更大的事情，不然能力再好也只是幫自己，而無法做出更具規模的事。

英文技能的「廣度」和「深度」

擁有英文技能，還能夠再分為兩個面向，一個是語言的應用能力，也就是把語言當成工具的應用力很高，所謂的「廣度」；另一個是語言的造詣，也就是文化涵養與文學作品的理解能力，所謂的「深度」。

大家普遍追求的是第一種能力，可以讓工作與生活順暢，很好理解也很實際。但第二種能力更深化，甚至包括美感與審美能力，關乎生活的品味與質感。相信大家在生活足以溫飽之後，都會希望追求更高的質感吧。這裡指的不一定是奢華的生活方式，而是內心對美感的追求。例如：被電影或文學作品感動，或特別喜歡某一段歌詞，甚至是將一段話當成自己的座右銘。

有時甚至不用是一個句子，只要幾個字詞，就足以發人深省。有次在臉書看到美國朋友寫：Live life to the fullest. 我看了後先是感到驚訝：「喔！原來有這種說法！」接著陷入思考，純中文世界沒有的思考。中文直譯的意思是「把生命活到最滿」。因為中文原本沒有這樣的習慣說法，而引發我思考：「怎麼樣算是過著踏實富足的生活呢？」中文比較常講的「生命不留白」「不留遺憾」，為什麼恰巧都是否定說法呢？有沒有類似的正向表達呢？「逐夢踏實」「勇敢追夢」「堅持不放棄」等比較正面，但跟這幾個英文詞要表達的意思又有點不同。可以說是因為不同語言的邏輯和文化為本來大多受中文刺激的大腦，帶來了新的刺激和新思考。

鼓勵大家往這兩個面向都更完滿的路上走去，不斷追求進步，持續吸收新知。因為英文並不是元素週期表，甚至連大家深以為固定的元素週期表，都會有人發現新的元素，更何況是每天都在變化與使用的語言。

外文系 vs. 應外系

許多人對外文系有所誤解，就連村長自己在讀外文系之前也是一樣。外文系的訓練以文學與語言學為主軸，再佐以語言應用能力。在此為大家正確地斷句，應該是「外國語」「文學系」，而非「外國語文」「學系」，所以外文系的英文翻譯通常為Department of Foreign Languages and Literatures，剛好概括到前一節所提到的兩個面向，甚至以第二個面向為優先。

這裡所提到的誤解，其實是對於英文甚至外語能力的認知狹隘所造成的偏誤。大家常常以「你英文好好」這樣一句話來概括，但到底怎麼樣的程度才能配得上這句話，是多益滿分？還是聽得懂外國人的對話？抑或是對答時聽起來很流利？畢竟所謂「英文不好」的人，又如何能得知別人英文很好呢？

英文的應用情境實在分成太多面向了，大家在評估一個人英文能力時，最好要仔細一點。比如說，「你的聽力很好，聽得懂各種口音。」或者「聽得懂專業的內容。」或是「英文談判能力很強。」代表英文表達極為精準，且能夠掌握現場氣氛，而這就不只是語言能力了。又或者是「英文簡報能力很強」，這包括公眾演說、講話台風、肢體動作、視覺設計與自信等，是十分綜合的能力。

對於個人來講，更大的重點在於釐清自己的語言使用需求，並且就此加強學習，而非盲目追求「多益滿分」等或許不屬於自己的目標。

換個角度來說，外文系的人英文都很好嗎？理論上應該是不錯的，但外文系的人更拿手的可能是能夠讀懂並與人討論莎士比亞，或者是看完電影之後做出文本分析。

相對來說，應外系的重心與外文系相反。應外系把語言「聽、說、讀、寫」的應用情境獨立出來，作為訓練主軸，再把文學與語言學作為附帶的延伸訓練。

整體來說，若要討論英文文筆的優美程度，外文系可能會略勝一籌，但若談到辯論、談判與口語表達等能力，也許就更是應外系的主場了。以延伸訓練來說，包括華語教育學程（當中文老師）與英語教育學程（當英文老師），也許有些學校會有與國際事務處與傳播學院合作的機會，像是擔任英文記者等，都是很好的延伸學習機會。

書籍介紹

本文摘錄自《會走路的翻譯機，神級英文學習攻略本》，如何出版

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作者：浩爾（簡德浩）

學英文就像玩遊戲，

「會走路的翻譯機」浩爾，

化身新手村村長，一步一步教你「破關打怪」，

練就神級英文！

學好英文，靠的不是天賦，而是找到對的方法大量練習

一個國小英文只考40分，沒有留學經驗，考翻譯研究所也落榜過的人，卻成為專業口譯人員，曾為聯合國組織官員、台北市長柯文哲、行政院政務委員唐鳳等人翻譯，更在大型國際會議、影劇活動中有出色的表現，連大師、主講者都讚不絕口！

在本書中，浩爾建議大家抱著「破關打怪」的心態來學習英文，更適時提供各等級所需的道具與密技。浩爾進一步化身新手村村長，將本書化為「攻略本」，帶領大家把「學英文」當作一場遊戲。不同學習特色、生活型態的人，各有適合的打怪方法，讓學習更能事半功倍，樂趣也倍增哦！

當然，學英文的過程一定會有不同的挑戰與階段，就像玩遊戲時，每個人的強項都不甚相同。透過這本書，讓大家了解到怎樣的學習方式最適合自己，與浩爾一起享受學習語言的過程。英文並不只是一個語言工具，學好英文絕對會全面改變你的想法與生活，讓你的職涯與人生更開闊！

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本書特色

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Photo Credit: 如何出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九