談秦儷舫案：貪汙只要還錢就不用被抓去關嗎？

2018.7.17案件更新：本案因台北地檢署和秦儷舫都未提起上訴，全案確定。

前台北市議員秦儷舫，假借家人的身分，請領「地方民意代表公費助理薪資補助款費」，不法獲利2,283,373 元。經過台北地檢署偵辦起訴後，由台北地方法院進行審理。本案於2018年6月13日宣判：「秦儷舫成立兩個利用職務上機會詐取財物罪，各處有期徒刑一年十個月，各褫奪公權兩年。應執行有期徒刑兩年，褫奪公權兩年。緩刑五年，並應向公庫支付新臺幣六十萬元。」

對於此判決，立委黃國昌怒批，認為法官是先決定結論，再想理由。並質疑這樣的判決是「公平正義」，還是縱容「貪官污吏」？究竟本案的案發經過為何？為什麼黃國昌會這麼憤怒呢？

秦儷舫的貪汙經過

秦儷舫於民國95年12月25日至103 年2月27日期間，擔任臺北市議會第10、11屆議員，依條例，直轄市議員每人得聘用公費助理六人至八人。秦儷舫於是利用其胞姐秦涵芝、兄嫂吳翠珠的名義，開立新帳戶並製作聘書，在填好「臺北市議會議員自聘公費助理遴聘（異動）表」後，交給臺北市議會。

之後每月的公費助理補助費用，都進入秦儷舫利用家人名義所開立的新帳戶中。嗣後，秦儷舫自行填寫「臺北市議會議員自聘公費助理酬金清冊」及「春節慰勞金清冊」後，開立扣繳憑單給秦涵芝和吳翠珠。

法院認定，秦儷舫利用上述的文書，讓台北市議會的承辦人員陷於錯誤，誤認秦儷舫真的有聘用秦涵芝與吳翠珠擔任議員公費助理，並將公費助理補助費用轉入上述帳戶中。根據法院所列之清單，共有78筆的匯款紀錄。成立利用職務上機會詐取財物與使公務員登載不實兩罪，由於一行為觸犯數罪名，從一重罪論處。成立利用職務上機會詐取財物罪。

秦儷舫總共有幾個貪污行為？

法院認為，秦儷舫在他每次的任期中，是基於單一的想要取得公費助理補助款的犯罪意圖，做出詐取助理補助款及使公務員登載不實之行為。而秦儷舫共擔任兩任台北市議員，兩任任期中都有這樣的行為，法院認定是兩個貪汙行為，成立兩個利用職務上機會詐取財物罪。

七年以上重罪，執行刑卻只有兩年？

依貪汙治罪條例第5條1項3款規定，公務員「利用利用職務上之機會，以詐術使人將本人之物或第三人之物交付者。」處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣6000萬元以下罰金。那麼為什麼本案各罪只判一年十個月呢？

因為本案法官幫秦儷舫減了兩次刑！第一，是依據貪污治罪條例第8條第2項前段規定，在偵查中自白並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。第二，是依據刑法第59條，情堪憫恕減輕其刑。

「情堪憫恕」可以隨便用？

法院認為，秦儷舫沒有前科、素行良好，所貪汙的款項也有部分挪作其他實際有在工作之助理的獎助金，並考量被告對於政壇並非沒有建樹，僅是貪念，一時失慮才會犯罪，也將犯罪所得歸還，所以用「情堪憫恕」減刑

但貪汙款項歸還的這個理由，不是已經在貪汙治罪條例中，減過一次刑了嗎？難到同樣的理由，可以一用再用嗎？針對情堪憫恕部分，在實務上是否符合減刑要件，必須要是客觀的以「是否足以引起社會上一般人之同情」為判斷標準。本案秦儷舫這樣的貪污行為，真的能引起社會上一般人的同情呢？

另外，法官還給秦儷舫緩刑的宣告，緩刑的意思就是，如果在緩刑期間，沒有發生撤銷緩刑的是由，則刑之宣告失其效力，與未曾受刑之宣告是相同的！但給予緩刑的首要要件，必須要是兩年以下有期徒刑之宣告刑。這也是為什麼，立委黃國昌會有法官已經先有結論，再想理由的質疑了！

這種有相當明確的事證，結果卻對被告非常「優惠」的案子，在台灣並不是第一個，大家還記得當初李慶安的雙重國籍案嗎？作為第一個被發現擁有雙重國籍，且隱瞞美國國籍的立法委員，雖然在一審認定詐欺罪成立，但本案最後的結果，是無罪。反觀，全案只有補強證據的郭瑤琪案，在找不到行賄人及收賄款項的情況下，卻從一開始無罪，到更一審逆轉重判八年有期徒刑！當然犯罪之認定和刑度的決定是法官的權限，但仍然應該受到經驗法則和論理法則的限制。

Photo Credit: 法操

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

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