【舊片重溫】《我的意外爸爸》：沒有血緣也能相愛

回顧是枝裕和近年較廣為人知的影片，總是叫人不自覺嘆息，「真有日本風味啊」，有點像日本老電影，故事中常常不經意透露古老神靈的存在、輕描淡寫道出早被遺忘、充滿人性的民間傳說，如在《橫山家之味》（Still Walking, 2008）提到的黃色蝴蝶，老太太相信傳言，認為那是過世的親人回家；亦或是《奇蹟》中讓孩子們信以為真的都市傳聞，在新幹線雙向會車那瞬間所許的願望將會實現。

在這些微小的信念中，圍繞著家族的悲歡離合，其中的氣氛純樸有溫度，卻也帶著幾分寂寥與感傷。「泛靈」世界被現代人遠遠拋之腦後，人與人之間的牽絆似乎變得疲軟無力，但是枝裕和藉由孩童的反應強化此「弱連結」，導演在電影中充分展現日本人的性格、樣態，將親人之間迂迴、隱晦的愛恨情感喚醒，不著痕跡地賦予新的風貌。

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透過「孩子」可以看出家庭的縮影。是枝裕和從紀錄片起家，於1991年拍攝《另一種教育》（Lessons from a Calf）記錄孩子們的日常言行，他花了三年時間與小朋友相處，這段歷程與他後來拍攝小孩的方式有直接關聯（像紀錄片般的真實捕捉）。是枝導演的多部劇情長片都以孩子作為片中亮點，從《無人知曉的夏日清晨》（Nobody Knows, 2004），柳樂優彌演出棄兒超齡的成熟與無助。

《橫山家之味》中飾演從警戒到逐漸卸下心防的林凌雅；《奇蹟》片中的有趣兄弟檔，一心想實現願望的前田航基及前田旺志郎，直至2012年執導的秋季日劇《返鄉》（Going My Home），也有古靈精怪的蒔田彩珠擔綱主要的「小孩」角色，孩子在此成為通往異世界的橋樑，他們是轉變生活的神秘關鍵。

《我的意外爸爸》（Like Father, Like Son, 2013）當然也不例外，然這次的「小孩」卻連結了令人困擾的難題，台灣翻譯片名把重點放在「爸爸」身上，然「兒子」所引發的事件乃全片重心，由黃升炫和二宮慶多演出嬰兒時被互調至兩個家庭的琉晴與慶多。劇本的鋪陳，是由醫院突然通知野野宮良多（福山雅治飾演）與齋木雄大（Lily Franky飾演）開始，在同家醫院並且同日出生的小孩，因即將上小學的體檢報告而揭發出的錯誤——血型與父母不符，野野宮與齋木兩家在不知情的情況下，養育非親生的兒子長達六年。

但有趣的是，劇情發展到中段才告知觀眾，這是一個蓄意犯罪而非無心的疏失，當年心懷忌妒的護士偷偷對調了嬰兒，為了抒發自己遭受不幸的鬱悶，因此她想讓富裕的野野宮太太也遭到傷害。由於「加害人」的存在，使故事不僅侷限於討論血親或養育的關係孰為重要，然而犯罪事件卻已超過法律追溯期，「悲劇發生了，可以怪罪的犯人也出面自首了，但卻沒有法律可以制裁他」，這樣複雜的情況要如何落幕？

還記得黑澤明的經典電影《天國與地獄》（1963），描述一位處境艱難的窮人，天天仰望高高在上的華美別墅，久而久之對住在裡頭的富人產生了憎恨，他決定綁架勒贖富人的兒子當成報復手段，但卻搞錯對象綁成司機的兒子，該劇考驗著富人的良心，他要犧牲事業救回不是自己親生的小孩嗎？雖然本質不太相同，但《我》片中的「富爸爸」同樣也面臨了「若不是親生兒子，是否要繼續付出」的兩難，遭受這樣的難題確實也使他從天國掉入地獄。

Photo Credit：IMDb 飾演齋木雄大的樂天派爸爸 Lily Franky（左）與真木陽子飾演的齋木太太

野野宮陷於內心掙扎與外在輿論的壓力下，還必須與剛認識的親兒子琉晴建立關係，這種情況迫使他匆促想出解決方案，即「兩個孩子都領養」，這對野野宮來說是各方面都討好的辦法，只可惜事情沒有他想的簡單，他的財富無法讓他收買眾人，也沒能平息這場家庭風暴。

相較之下，齋木家的難處卻看似持平不變，一直以來他們擔憂的家計問題一如往常，所以他們在意官司賠償金的多寡，甚至貪小便宜地把兩家聚餐的帳單開給醫院支付，雖然如此，齋木卻是與孩子關係親近的好父母。在這兩個錯置孩子的家庭中，鮮明地映照出兩種衝突的父親形象，也就是俗稱的菁英與廢柴。

是枝裕和在「家庭劇」的設置裡，似乎常把「爺爺」與「長男」的角色定為菁英人物，《橫山家》的祖父與往生缺席的長子皆屬菁英；《返鄉》劇中演爺爺的夏八木勲與阿部寬飾演的長男也有類似形像，而《我》片的夏八木仍然擔綱爺爺角色，與福山雅治演出關係冷漠的父子。

反之《奇蹟》裡飾演失業父親的小田切讓，與《我》片飾演另一位爸爸的Lily Franky則是生性樂天、胸無大志的「無用男」（小田切曾主演的《東京鐵塔》（2007），原著作者正是Lily Franky，主角也是廢柴型人物），但是枝導演對此類角色卻較少著墨，其背景細節交代得也不怎麼清楚，似乎認定他們天生就如此討喜，這樣的人物雖然不是第一主角，但最後多半能扮演菁英份子受挫時的生命導航。

在抱錯小孩事件中，家有三個孩子的齋木並不像野野宮那麼愁雲慘霧。齋木雄大在小鎮開一家水電雜貨行，秉持著座右銘「明日事，今日不畢」，悠哉度日的齋木在與野野宮家初次交換小孩的照片時，驕傲地秀出多張兒子琉晴的遊玩照。

「取這個名字，是為了紀念當時在琉球（沖繩）旅遊的美麗晴空」，後來當齋木看到親生的慶多，卻說了句意味深長的話，「當時明明是看著他（慶多）的臉取名字的，怎麼現在看都不像了」（隱喻慶多已「變天」？）為孩子命名，或多或少隱藏著父母對兒女的祝福與期許，琉晴在齋木家培育出熱鬧開朗的性格，可說是人如其名，而慶多則同樣背負著野野宮的期待及野心，照片中的他中規中矩，就像個衣著講究、家世良好的小紳士。

《我》片從一開始便反覆穿插著熟悉的鋼琴練習曲：《布爾格彌勒25首練習曲》的第一首「坦訴」（La Candeur，另譯為「順良之心」）。 以一般古典鋼琴教學的進度來說，該曲大約是在《拜爾》練習完畢，與《徹爾尼》、《巴哈初步鋼琴曲》程度相當的曲子。猜想這首背景音樂是導演刻意的安排，想藉由每個角色的「坦率傾訴」，使父親也獲得說出真心話的寶貴機會。

由於錯養孩子的意外，逼著野野宮良多正視自己的驕傲與自負，就如他妻子綠（尾野真千子飾演）對他的怒喊：「我一輩子都不會忘記你當時說，難怪是這樣」，這是良多得知慶多不是自己親生的直接反應，某種程度也傷害了妻子的自尊，孩子不像父親般優秀，以前的綠可能為此自責（感覺兒子被母親的基因拖累），但也因為她知道自己與慶多都不如丈夫有天分，時常力不從心，因此她更能包容疼愛這個兒子，「其實你一開始就選了親生的小孩」，與其說良多選擇的是親生兒子，倒不如說他選擇了自己傲人的基因，他最愛的正是自己。

「沒輸過的人，就是缺乏同理心」，慶多的生父雄大如此說，然而「順良」的孩子只是靜默地觀察大人，就算沒有天分，慶多依然為了爸爸高興而練習鋼琴。在良多要求慶多與琉晴交換住處時，他告訴孩子「這是要讓你變強的作戰」，即使心裡不願意，慶多還是順從了爸爸，忍耐被背叛的受傷。

看這部電影是容易落淚的，但實際上它並不像預告片那麼煽情，即使是枝裕和不太同意，他的影像仍看似承襲了大導演小津安二郎的味道。日常的對話、生活細節、彷彿在「發呆」的鏡頭、代表日本時節的自然景色⋯⋯是枝在《我》片加入家庭錄像，野野宮邀請慶多的親爸爸一同出席小學入學，齋木來了，邊走用DV拍攝野野宮家的「大日子」，手持錄像時而模糊、微微搖晃。

四月是日本新學年的開始，剛上小學的慶多和爸媽、外婆一起走在櫻花盛開的步道上。季節流轉，孩子們逐漸長大，是枝的鏡頭總是注視著微不足道的小事，比方說愛咬吸管的雄大與琉晴父子，影像會悄悄停留於變形的彩色吸管上；而齋木太太（真木陽子飾演）常對小孩眨眼的俏皮動作，慶多也會無意識地模仿她；而家人之間相仿的習慣也出現在相片裡，在兩家人的大合照中，慶多與良多同樣都歪著頭，彷彿是真正的父子。

沒有人是全然的壞人，所以這場無妄之災到最後要笑著結束。為了修補四分五裂的家，原本只專注於工作的良多試著轉變，他本想怪罪造成此事的護士，但她所賠償彌補的金錢也修改不了記憶。齋木的話卻對野野宮產生影響，「父親也是無可取代的工作，時間就是一切啊！」

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於是乎，良多開始有了與孩子放風箏和露營的初體驗，他開始意識到自己身為爸爸的不及格，最後他還想「追回」養育多年的慶多，恢復他們之間的信任關係。雖然六年來含辛茹苦養育的孩子，居然是別人的孩子，於是，「就這樣成為了父親」（そして父になる），最初的片名早已解釋了一切，它即是影片的過程，也是答案。

《我的意外爸爸》線上看

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航